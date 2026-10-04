Qué cajas de electrodomésticos vale la pena conservar

Guardar todas “por las dudas” puede ocupar mucho espacio, pero hay casos en los que preservarlas durante un tiempo puede resultar útil.
Interés General04 de octubre de 2026

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Las cajas de los electrodomésticos suelen quedar guardadas durante meses o incluso años con la idea de que algún día pueden volver a hacer falta. Sin embargo, conservar todos los embalajes originales puede terminar ocupando una cantidad considerable de espacio, especialmente cuando se trata de productos grandes.

Antes de decidir qué hacer con ellas, conviene tener en cuenta si el producto todavía está dentro del período de garantía. En algunos casos, el embalaje original puede resultar práctico para trasladarlo o enviarlo, aunque las condiciones dependen de cada fabricante y vendedor. Por eso, es recomendable revisar la documentación correspondiente antes de descartarlo.

También puede ser útil conservar durante un tiempo las cajas de equipos que podrían necesitar un traslado. Una televisión, una computadora, un monitor u otro aparato delicado puede transportarse con mayor protección cuando todavía se cuenta con el material diseñado específicamente para ese modelo.

Si ya pasó bastante tiempo, el producto funciona correctamente y no existe una necesidad concreta de moverlo, probablemente el embalaje haya dejado de tener una utilidad práctica. En ese caso, desarmarlo permite recuperar espacio y, si el material es reciclable, puede separarse según las normas de reciclaje de cada localidad.

Hay otro detalle que conviene revisar antes de tirar una caja: las etiquetas. Pueden contener números de modelo, códigos de producto u otra información que resulte útil para identificar el equipo. Si esos datos no aparecen en otro lugar, una alternativa sencilla es fotografiar la etiqueta y conservar la imagen antes de deshacerse del cartón.

En el caso de las cajas pequeñas, tampoco es necesario conservar una colección completa. Si cumplen una función concreta, pueden guardarse plegadas en un lugar seco y sin humedad, ocupando mucho menos espacio que cuando están armadas.

Fuente: Nexofin

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