Sesiona el Concejo Municipal

El día 4 de Junio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior.

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –

3- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Procédase al cumplimiento de las Minutas de Comunicación N°893/22 y N°961/24.Presentado por los Concejales Ariel Rinaudo y Noemí Gorgo. Partido “Somos San Carlos”.-

4- DESPACHO N° 010/26: Del Concejo en Comisión. MENSAJE N°004/26 -Proyecto de ORDENANZA por el cual determina la aplicación de Fondo Ley 12.385 y modificatorias Fondo para la Construcción de Obras y Adquisición de Equipamiento y Rodados, correspondiente al año 2026.-

5- DESPACHO N° 011/26: Del Concejo en Comisión. MENSAJE N° 009/26- Proyecto de ORDENANZA por el que se autoriza a formalizar el Convenio entre la Municipalidad de San Carlos Centro y la Dirección Provincial de Vialidad, por el cual la Municipalidad de San Carlos Centro a través de la Empresa Chimen Aike, ejecutará la construcción de un tramo del Gasoducto en la banquina Este de la Ruta Provincial 6- Km 36,5.