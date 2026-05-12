Pocos lo saben: cómo vaciar la papelera de Whatsapp para liberar espacio en el celular

Consejos prácticos para vaciar la papelera de WhatsApp, limpiar caché y gestionar archivos multimedia.
Tecnología12 de mayo de 2026

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Vaciar la papelera de WhatsApp es una tarea clave para quienes usan mucho la app en Android: liberar archivos residuales mejora el rendimiento del teléfono y evita la clásica falta de espacio. En este texto explicamos, paso a paso y con lenguaje claro, cómo localizar y eliminar esos datos ocultos que siguen ocupando memoria.

Cómo vaciar la papelera de WhatsApp

Los síntomas son fáciles de reconocer: el móvil se pone lento, las aplicaciones tardan en abrir y aparecen avisos de almacenamiento lleno cuando intentás guardar fotos o instalar programas. Muchas personas creen que borrar desde el chat alcanza, pero frecuentemente esos archivos permanecen en el almacenamiento interno hasta que se eliminan de forma definitiva.

En Android existe una especie de papelera de WhatsApp o del sistema accesible desde el administrador de archivos: conviene entrar, buscar las carpetas de WhatsApp y revisar subcarpetas como Media o Databases. Ahí se pueden detectar y suprimir archivos temporales o viejos que no aparecen en la interfaz de la app, liberando megas de inmediato.

Otro paso eficaz es limpiar el caché de WhatsApp. Entrá en Configuración > Aplicaciones > WhatsApp > Almacenamiento y elegí la opción Borrar caché. Eso elimina datos temporales que aceleran la app pero no son esenciales; es seguro y suele recuperar espacio sin afectar los mensajes guardados en las conversaciones.

Cómo administrar almacenamiento en WhatsApp

La propia app trae la función Administrar almacenamiento, donde se listan archivos reenviados, grandes o repetidos. Desde ahí podés filtrar por tamaño, seleccionar videos pesados o audios largos y borrarlos por chat o en bloque. Es una vía rápida para liberar cientos de megas cuando necesitás espacio urgente en el dispositivo.

También es recomendable desactivar la descarga automática de multimedia en Ajustes > Datos y almacenamiento para que fotos y videos no se guarden sin tu permiso. Revisá regularmente los chats de grupos o canales que más multimedia generan y borrá contenido antiguo; combinando estas prácticas evitás la acumulación y mantenés la memoria del teléfono bajo control.

LA CIEN

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