Incendio en un domicilio de San Carlos Norte

Incendio en una casaVideos15 de diciembre de 2025
Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro.
Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte.Videos17 de diciembre de 2025
Allí, según se pudo saber, se prendió fuego, por causas que se desconocen, un pequeño depósito ubicado en el patio de una vivienda.
De inmediato bomberos asistieron al lugar y trabajaron para que el siniestro no se disperse a los alrededores.
Fuentes policiales confirmaron que afortunadamente no hubo personas heridas.
La Presidenta Comunal Nazarena Paschetta estuvo en el lugar prestando colaboración.
El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.
En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.
La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.
El acto de asunción de autoridades tuvo lugar en el recinto del Concejo Municipal de la ciudad de San Carlos Centro, en horas del mediodía de este miércoles.
En horas de la siesta de este miércoles se realizó el acto de asunción de la nueva Comisión Comunal y Contralores de Cuentas para el período 2025 – 2027, en la Comuna de San Carlos Sud.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Estanislao López, de la ciudad de San Carlos Centro, cerca de la hora 15:30 de este lunes.
En el Centro Cultural y de Estudios DEMOS se realizó una charla con especialistas de la Consultora Endógena, quienes explicaron los alcances y posibilidades de colocar productos de la canasta exportadora argentina en el viejo continente.
Falleció anoche a la edad de 89 años, la Señora Mercedes Ganim de Rubies “Chinin”.
En Santa Fe cierran 3 empresas y se pierden 20 puestos de trabajo por día.
El domingo por la tarde, un vecino de San Carlos Centro dio aviso a personal policial sobre una colisión a su vehículo que se encontraba estacionado en la vereda del domicilio.
Cerca de la hora 10:00 de este martes comenzó la compactación programada para más de 100 vehículos del Depósito Judicial, ubicado en jurisdicción de Comisaria 10ma de la localidad de Gessler.
La Presidente Comunal Dra. Florencia Primo estuvo presente en el Tiro Federal Argentino Suizo San Carlos, acompañando a la institución que en estos días tuvo la posibilidad de recibir al entrenador internacional proveniente de República Checa, Lubos Opelka.
El emblemático Centro de Exposición y Venta de Productos Sancarlinos fue Sede de la "VIII RONDA INTERNACIONAL DE EQUIPAMIENTO, INSUMOS Y SERVICIOS PARA LA CADENA LÁCTEA”, organizada por la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de Santa Fe , en conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, la Cámara Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipamientos, Insumos y Servicios para la Cadena Láctea (CAFyPEL) y Maquinaria Argentina para Alimentos.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.
Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte.