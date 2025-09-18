Video conferencia sobre consumos problemáticos de tecnologías en la escuela

El Gobierno de San Carlos Centro, a través del Punto Digital San Carlos Centro invita a participar de la Video Conferencia “PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLEMÁTICOS DIGITALES EN ÁMBITOS EDUCATIVOS”. La misma, bajo la modalidad taller, destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, pretende brindar herramientas conceptuales y prácticas para abordar la creciente problemática del uso compulsivo de tecnologías digitales de plataformas (videojuegos y apuestas en línea, principalmente) y construir formas de intervención pedagógica más cuidadas para el ámbito escolar.

La formación constará de dos encuentros consecutivos que dará SEDRONAR, los próximos MARTES 30/09 y 07/10 a las 14 hs., será de carácter presencial, con acceso totalmente libre y gratuito y contará con la correspondiente certificación.

Por consultas e inscripciones acercarse al Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, comunicarse al e-mail [email protected] o al teléfono 422351.