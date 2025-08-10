Te puede interesar

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 10 de agosto de 2025 Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 07 de agosto de 2025 Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 07 de agosto de 2025 Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 06 de agosto de 2025 Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 06 de agosto de 2025 Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 05 de agosto de 2025 Falleció ayer lunes 4 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 66 años, el Señor Sergio Conrado Primo “Cacho”.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 29 de julio de 2025 Falleció hoy martes 29 de julio en San Carlos Centro a la edad de 72 años, la Señora Noemí Rosa Zappa de Besson.