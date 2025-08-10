Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.

Sus restos son velados en sala comunal de Gessler y recibirán sepultura hoy Domingo 10 de Agosto a las 18:00 horas en el Cementerio Comunal de Gessler. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

