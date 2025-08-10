Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.

Necrológicas10 de agosto de 2025
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y recibirán sepultura hoy Domingo 10 de Agosto a las 15:00 horas en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

