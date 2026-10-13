Pesto casero con nueces: cómo preparar una salsa deliciosa, rápida y fácil en solo 10 minutos

El pesto casero con nueces es una alternativa práctica para quienes buscan incorporar sabores intensos a sus comidas sin dedicar demasiado tiempo a la cocina. Su aroma característico, aportado por la albahaca fresca, se combina con la textura de los frutos secos y la intensidad del queso parmesano para conseguir una preparación versátil.

En Argentina, esta salsa es especialmente utilizada para acompañar pastas, aunque también resulta una excelente opción para servir sobre tostadas, bruschettas o carnes grilladas.

Una de sus principales ventajas es que se prepara completamente en frío, sin necesidad de utilizar el horno ni las hornallas. Además, puede conservarse durante varios días, lo que permite tenerla disponible para diferentes comidas.

Cómo preparar pesto casero con nueces

El pesto es una salsa de consistencia espesa que se elabora mediante la combinación de hojas frescas de albahaca, frutos secos, queso, ajo y aceite de oliva.

En esta versión, las nueces aportan un sabor particular y una textura ligeramente crocante que complementa la cremosidad del resto de los ingredientes.

Para obtener un buen resultado, es importante utilizar albahaca fresca y evitar procesar excesivamente la preparación, ya que esto puede modificar tanto su textura como su color.

Tiempo de preparación

La receta se destaca por su rapidez, ya que puede realizarse en apenas 10 minutos.

Tiempo total: 10 minutos.

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 0 minutos.

Ingredientes para preparar pesto casero con nueces

Para elaborar aproximadamente cuatro porciones se necesitan los siguientes ingredientes:

2 tazas de hojas de albahaca fresca.

80 gramos de nueces peladas.

1 diente de ajo.

80 gramos de queso parmesano rallado.

120 mililitros de aceite de oliva.

1 cucharada de jugo de limón (opcional).

1 pizca de sal.

1 pizca de pimienta negra (opcional).

2 cucharadas de agua, únicamente si es necesario aligerar la consistencia de la salsa.

Cómo hacer pesto casero con nueces, paso a paso

1. Lavar y secar la albahaca. El primer paso consiste en lavar cuidadosamente las hojas de albahaca fresca y secarlas muy bien utilizando papel de cocina o un repasador limpio. Es importante eliminar el exceso de humedad, ya que el agua puede modificar la consistencia de la salsa y hacerla demasiado líquida.

2. Procesar las nueces y el ajo. Colocar las nueces peladas, el diente de ajo, la sal y la pimienta negra en una procesadora. Procesar durante aproximadamente 20 segundos, hasta conseguir un picado grueso.

3. Incorporar la albahaca y el queso. Añadir las hojas de albahaca y el queso parmesano rallado. Continuar procesando mediante pulsos cortos para evitar que las hojas se calienten y pierdan su color verde característico.

4. Agregar el aceite de oliva. Incorporar el aceite de oliva de manera gradual mientras se continúa procesando la preparación. El objetivo es conseguir una salsa cremosa, pero que conserve una textura ligeramente rústica. No es conveniente procesarla en exceso.

5. Añadir el jugo de limón. Si se desea utilizar este ingrediente, incorporarlo y mezclar hasta integrarlo con el resto de la salsa. En caso de que la preparación resulte demasiado espesa, se pueden agregar una o dos cucharadas de agua para conseguir una consistencia más liviana.

6. Ajustar los condimentos. Probar la preparación y corregir la cantidad de sal si fuera necesario. Se recomienda agregarla con moderación, ya que el queso parmesano aporta un sabor intenso y naturalmente salado.

7. Servir y disfrutar. Una vez finalizada la preparación, el pesto está listo para acompañar pastas, ñoquis o ravioles. Si se utiliza con fideos, una buena alternativa consiste en incorporar previamente dos cucharadas del agua de cocción de la pasta. Esto permite obtener una salsa más suave y sedosa, que se integra mejor con los alimentos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas se obtienen aproximadamente cuatro porciones de pesto casero con nueces, considerando su utilización como salsa para acompañar pastas.

El rendimiento puede variar de acuerdo con la cantidad de salsa que se incorpore a cada plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

De acuerdo con los valores estimados para esta receta, cada porción aporta aproximadamente:

Calorías: 390 kcal.

Grasas: 37 gramos.

Carbohidratos: 5 gramos.

Proteínas: 10 gramos.

Estos valores son orientativos y pueden variar según las características de los ingredientes utilizados y el tamaño de las porciones.

El aceite de oliva, las nueces y el queso parmesano son algunos de los ingredientes que contribuyen al aporte energético de esta preparación.

¿Cuánto tiempo se puede conservar el pesto casero?

Una de las ventajas de esta salsa es que puede prepararse con anticipación y conservarse para utilizarla en diferentes comidas.

Para mantener sus características, se recomienda colocar el pesto en un frasco limpio, cubrir la superficie con una fina capa de aceite de oliva y cerrar el recipiente con una tapa hermética.

Los tiempos recomendados de conservación son:

En la heladera: hasta 4 días.

En el freezer: hasta 2 meses.

Cómo congelar el pesto para utilizarlo más adelante

Si se desea conservar la preparación durante más tiempo, una alternativa práctica consiste en distribuirla en una cubetera y llevarla al freezer.

Una vez congeladas, las porciones pueden retirarse de la cubetera y guardarse dentro de una bolsa apta para freezer.

Este procedimiento permite descongelar únicamente la cantidad que se necesite en cada ocasión, evitando desperdiciar el resto de la preparación.

Antes de utilizar el pesto descongelado, se recomienda mezclarlo bien para recuperar una consistencia uniforme.

Una salsa versátil para diferentes comidas

El pesto casero con nueces se destaca por su facilidad de elaboración y por las diferentes posibilidades que ofrece en la cocina.

Además de ser un acompañamiento tradicional para pastas, ñoquis y ravioles, puede utilizarse para aportar sabor a tostadas, bruschettas y carnes grilladas.

Su preparación sin cocción, la utilización de ingredientes sencillos y la posibilidad de conservarlo en porciones lo convierten en una opción conveniente para resolver comidas cotidianas.

Con apenas 10 minutos de preparación, es posible obtener una salsa casera de sabor intenso, textura cremosa y aroma fresco, ideal para incorporar variedad a los platos de todos los días.

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