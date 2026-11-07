Wrap de carne de cerdo y verduras: una receta rápida y fácil para preparar una comida completa en 30 minutos

Los wraps se han convertido en una opción cada vez más utilizada para resolver comidas cotidianas, debido a su versatilidad y a la posibilidad de combinar diferentes ingredientes dentro de una tortilla de trigo.

En esta preparación, la carne de cerdo se combina con cebolla, morrón, zanahoria y zucchini, además de una salsa suave elaborada con soja y limón. El resultado es un relleno sabroso que puede servirse caliente, acompañado por queso crema, repollo morado y perejil fresco.

Una de las principales ventajas de esta receta es que permite aprovechar verduras disponibles en la heladera y adaptar las cantidades de acuerdo con las necesidades de cada familia.

Además, el relleno puede prepararse con anticipación y conservarse por separado hasta el momento de armar los wraps.

Cómo preparar wraps de carne de cerdo y verduras

La receta consiste en cortar la carne de cerdo en tiras finas y condimentarla con salsa de soja, limón, ajo y especias.

Posteriormente, se cocina en una sartén a fuego fuerte hasta conseguir una superficie dorada. Las verduras se saltean por separado y luego se incorporan nuevamente a la carne para integrar todos los sabores.

Finalmente, el relleno se distribuye sobre tortillas de trigo previamente calentadas, que se enrollan para formar porciones individuales.

Los wraps pueden acompañarse con una ensalada fresca, arroz o alguna salsa adicional.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

500 gramos de carne de cerdo, preferentemente carré, bondiola o solomillo, cortada en tiras finas.

4 tortillas de trigo grandes.

1 cebolla cortada en pluma.

1 morrón rojo cortado en tiras.

1 zanahoria cortada en bastones finos.

1 zucchini cortado en bastones.

2 dientes de ajo picados.

2 cucharadas de aceite.

2 cucharadas de salsa de soja.

1 cucharada de jugo de limón.

1 cucharadita de pimentón dulce.

Media cucharadita de comino molido.

Sal y pimienta, cantidad necesaria.

4 cucharadas de queso crema, opcional.

4 cucharadas de repollo morado cortado fino, opcional.

Perejil fresco picado, cantidad necesaria.

Cómo hacer wraps de carne de cerdo y verduras, paso a paso

Colocar las tiras de carne de cerdo en un recipiente amplio. Incorporar la salsa de soja, el jugo de limón, el pimentón dulce, el comino, la pimienta y los dientes de ajo picados.

Mezclar cuidadosamente todos los ingredientes para que la carne quede bien condimentada. Dejar reposar durante aproximadamente diez minutos para favorecer la integración de los sabores.

Calentar una sartén amplia a fuego fuerte e incorporar una cucharada de aceite. Agregar las tiras de cerdo y cocinarlas durante cinco a siete minutos, hasta que estén doradas y completamente cocidas.

Retirar la carne de la sartén y reservarla en un plato. Es importante evitar colocar demasiada carne al mismo tiempo, ya que podría liberar líquido y hervirse en lugar de dorarse.

Incorporar la cucharada de aceite restante en la misma sartén. Agregar la cebolla, el morrón rojo, la zanahoria y el zucchini previamente cortados.

Saltear las verduras durante aproximadamente cinco minutos. Deben quedar tiernas, pero conservar una textura ligeramente firme. Condimentar con una pequeña cantidad de sal y pimienta.

Volver a colocar la carne de cerdo en la sartén junto con las verduras. Mezclar todos los ingredientes y continuar la cocción durante dos minutos para integrar los sabores.

Calentar las tortillas de trigo en una sartén limpia durante 20 a 30 segundos de cada lado. Es importante no cocinarlas demasiado para evitar que se endurezcan y se rompan al enrollarlas.

Si se utiliza queso crema, distribuir una cucharada sobre cada tortilla. Colocar una porción del relleno de carne y verduras en el centro.

Incorporar el repollo morado cortado fino y una pequeña cantidad de perejil fresco picado.

Doblar los laterales de cada tortilla hacia adentro y comenzar a enrollar desde la parte inferior, presionando suavemente para mantener el relleno en su interior.

Servir inmediatamente, enteros o cortados por la mitad, según la presentación deseada.

Cuántas porciones rinde esta receta

Con las cantidades indicadas se obtienen cuatro porciones.

Cada porción corresponde a un wrap de carne de cerdo y verduras.

Se trata de una preparación adecuada para un almuerzo o una cena, que también puede llevarse como vianda si se conserva correctamente.

Cuál es el valor nutricional de cada porción

Los valores nutricionales aproximados por porción son los siguientes:

Calorías: 520 kcal.

Grasas: 20 gramos.

Carbohidratos: 48 gramos.

Proteínas: 35 gramos.

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes utilizados, las cantidades incorporadas y el tamaño de cada porción.

Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación

El relleno de carne de cerdo y verduras puede conservarse en la heladera durante un máximo de tres días, siempre que se guarde en un recipiente hermético.

Es conveniente mantener las tortillas por separado para evitar que absorban la humedad del relleno y pierdan su textura.

Si los wraps ya están armados, pueden conservarse en la heladera durante aproximadamente 24 horas, envueltos en papel film o dentro de un recipiente cerrado.

También es posible congelar el relleno durante un período máximo de dos meses.

Para consumirlo, se recomienda descongelarlo previamente en la heladera y calentarlo en una sartén antes de incorporarlo a las tortillas.

Una receta versátil para aprovechar ingredientes disponibles

Una de las características más interesantes de los wraps es la posibilidad de modificar sus ingredientes de acuerdo con los gustos personales.

La carne de cerdo puede reemplazarse por pollo, atún, legumbres, huevo o una combinación de vegetales.

También es posible utilizar tortillas integrales, de maíz o alternativas sin gluten, siempre que sean adecuadas para las necesidades alimentarias de quienes consumirán la preparación.

La combinación de carne, verduras y condimentos permite obtener un plato completo, mientras que el queso crema aporta suavidad y el repollo morado incorpora una textura fresca y crocante.

Con un tiempo total de preparación de aproximadamente 30 minutos, los wraps de carne de cerdo y verduras se presentan como una opción sencilla para preparar comidas caseras, aprovechar ingredientes disponibles y sumar variedad al menú cotidiano.

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