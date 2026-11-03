Espárragos salteados con ajo: una receta rápida, fácil y saludable que se prepara en 15 minutos

La combinación de espárragos frescos, ajo, limón y condimentos ofrece una preparación ideal para quienes buscan incorporar más verduras a la alimentación cotidiana sin dedicar demasiado tiempo a la cocina.

En Argentina, los espárragos suelen consumirse especialmente durante la primavera, cuando se encuentran frescos en verdulerías, ferias y mercados.

Aunque tradicionalmente se utilizan como guarnición, también pueden formar parte de una comida liviana si se acompañan con huevos, queso o una porción de pan casero.

Además, combinan muy bien con carnes vacunas, pollo, pescados y ensaladas completas.

Cómo preparar espárragos salteados con ajo

Esta receta consiste en cocinar los espárragos frescos directamente en una sartén con aceite de oliva y ajo cortado en láminas finas.

La cocción debe realizarse a fuego medio-alto para conseguir que los vegetales queden tiernos, pero mantengan cierta firmeza y una textura ligeramente crocante.

El ajo aporta aroma y sabor, mientras que el jugo de limón se incorpora al finalizar la cocción para conservar su frescura.

Como toque opcional, se puede agregar queso rallado al momento de servir.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 15 minutos.

Preparación: 5 minutos.

Cocción: 10 minutos.

Ingredientes para preparar espárragos salteados con ajo

500 gramos de espárragos frescos.

3 dientes de ajo.

2 cucharadas de aceite de oliva.

1 cucharada de jugo de limón.

½ cucharadita de sal.

¼ cucharadita de pimienta negra.

1 cucharada de queso rallado, opcional.

Cómo hacer espárragos salteados con ajo, paso a paso

Lavar los espárragos. Colocar los espárragos bajo el agua fría para eliminar posibles restos de tierra. Secarlos cuidadosamente y retirar la parte más dura y fibrosa de los tallos.

Preparar el ajo. Pelar los tres dientes de ajo y cortarlos en láminas finas. Este corte permite que liberen su aroma durante la cocción y se distribuyan mejor entre los espárragos.

Calentar la sartén. Colocar una sartén amplia sobre fuego medio-alto. Incorporar las dos cucharadas de aceite de oliva y las láminas de ajo.

Dorar ligeramente el ajo. Cocinar durante aproximadamente 30 segundos, procurando que no se queme. El objetivo es aromatizar el aceite y conseguir que el ajo adquiera un tono dorado suave, sin desarrollar un sabor amargo.

Incorporar los espárragos. Agregar los espárragos a la sartén y saltearlos durante seis a ocho minutos. Es importante moverlos periódicamente para conseguir una cocción pareja.

Controlar la textura. Mantener el fuego medio-alto para favorecer el dorado y evitar que los espárragos liberen demasiada agua. Deben quedar tiernos, pero conservar una ligera firmeza al morderlos.

Condimentar. Agregar la sal y la pimienta negra. Mezclar suavemente para distribuir los condimentos entre todos los ingredientes.

Incorporar el limón. Apagar el fuego y añadir la cucharada de jugo de limón. Revolver para integrar los sabores. Incorporarlo al final permite conservar mejor su aroma y evitar que los espárragos pierdan textura.

Servir. Colocar los espárragos en una fuente y servir inmediatamente. Si se desea, espolvorear una cucharada de queso rallado sobre la preparación.

Cuántas porciones rinde esta receta

Con las cantidades indicadas se obtienen cuatro porciones cuando los espárragos se sirven como guarnición.

Si se utilizan como plato principal liviano, la receta alcanza para dos porciones.

El rendimiento puede variar según el tamaño de los espárragos y los acompañamientos elegidos.

Información nutricional por porción

Los valores nutricionales aproximados, calculados para cuatro porciones y sin incluir el queso rallado opcional, son los siguientes:

Calorías: 100 kcal.

Grasas: 7 gramos.

Carbohidratos: 8 gramos.

Proteínas: 4 gramos.

Estos valores son estimativos y pueden modificarse según la cantidad de aceite utilizada, el tamaño de las porciones y los ingredientes incorporados.

Una guarnición práctica para diferentes comidas

Los espárragos salteados con ajo se destacan por su versatilidad y facilidad de preparación.

Su sabor suave, combinado con el ajo dorado y la acidez del limón, permite acompañar platos de carne, pollo y pescado sin necesidad de elaborar salsas complicadas.

También pueden servirse junto con huevos, queso o pan casero para conseguir una comida sencilla.

La cocción breve ayuda a mantener una textura agradable, mientras que el aceite de oliva aporta sabor y facilita el salteado.

Consejos para conseguir espárragos tiernos y ligeramente crocantes

Uno de los aspectos más importantes de esta receta es elegir espárragos frescos y retirar correctamente la parte más dura de los tallos.

También resulta fundamental secarlos antes de colocarlos en la sartén, ya que el exceso de humedad puede dificultar el dorado.

La temperatura de cocción debe mantenerse entre media y alta para que los espárragos se salteen sin hervirse en su propio líquido.

Otro detalle importante es controlar el ajo. Si se cocina demasiado, puede quemarse y aportar un sabor amargo a la preparación.

Por último, se recomienda agregar el limón una vez apagado el fuego, para conservar su aroma fresco.

Una alternativa liviana para aprovechar las verduras de primavera

Los espárragos forman parte de las verduras que adquieren mayor protagonismo durante la primavera argentina.

Su preparación en sartén permite aprovecharlos frescos y combinarlos con ingredientes habituales, como ajo, aceite de oliva, sal, pimienta y limón.

Por su rapidez, su sabor y la posibilidad de acompañar diferentes platos, los espárragos salteados con ajo representan una opción práctica para incorporar vegetales al menú semanal.

Con apenas 15 minutos de preparación, esta receta permite resolver una guarnición casera, sabrosa y sencilla, adecuada tanto para almuerzos como para cenas.



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