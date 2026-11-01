Peceto con zanahorias, papas y arvejas: una receta fácil, rápida y sabrosa para toda la familia

Esta preparación resulta especialmente práctica para resolver almuerzos familiares o cenas sin necesidad de elaborar guarniciones por separado. La combinación de carne, papas, zanahorias y arvejas ofrece un plato abundante, mientras que el tomate triturado y el caldo aportan humedad y sabor.

El peceto es un corte magro de carne vacuna que puede utilizarse en diferentes preparaciones. En esta receta, se corta en rodajas y se sella previamente para favorecer el dorado de su superficie.

Posteriormente, se cocina a fuego bajo junto con la salsa y las verduras, lo que permite mantener la humedad de la carne y conseguir una preparación de consistencia suave.

Cómo preparar peceto con zanahorias, papas y arvejas

La elaboración consiste en sellar las rodajas de peceto, preparar una base de cebolla, ajo, tomate y caldo, e incorporar progresivamente las verduras.

El secreto está en respetar los tiempos de cocción de cada ingrediente. Primero se cocina la carne en la salsa, después se agregan las papas y las zanahorias y, finalmente, las arvejas.

De esta manera, todos los componentes alcanzan su punto de cocción sin perder su textura.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 40 minutos.

Tiempo total: 55 minutos.

Ingredientes para preparar peceto con verduras

800 gramos de peceto, cortado en rodajas de aproximadamente 1 centímetro de espesor.

3 papas medianas, peladas y cortadas en cubos.

2 zanahorias, cortadas en rodajas.

200 gramos de arvejas cocidas o congeladas.

1 cebolla grande, picada.

1 diente de ajo, picado.

2 cucharadas de aceite.

300 centímetros cúbicos de caldo de carne.

200 gramos de tomate triturado.

1 cucharadita de pimentón.

1 hoja de laurel.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Perejil picado, opcional.

Cómo hacer peceto con zanahorias, papas y arvejas, paso a paso

Condimentar la carne. Colocar las rodajas de peceto sobre una tabla y agregar sal, pimienta y pimentón, distribuyendo los condimentos de manera uniforme.

Sellar el peceto. Calentar las dos cucharadas de aceite en una cacerola amplia. Incorporar las rodajas de carne y cocinarlas a fuego fuerte durante aproximadamente dos minutos de cada lado, hasta que adquieran un color dorado. Retirar y reservar.

Preparar la base de verduras. En la misma cacerola, colocar la cebolla y el ajo picados. Rehogar durante tres minutos, hasta que la cebolla esté transparente y desprenda su aroma.

Incorporar los líquidos. Agregar el tomate triturado, el caldo de carne y la hoja de laurel. Mezclar suavemente, desprendiendo con una cuchara los restos de cocción que hayan quedado adheridos al fondo de la cacerola, ya que aportan sabor a la salsa.

Cocinar la carne. Volver a colocar las rodajas de peceto dentro de la cacerola. Es importante que queden apenas cubiertas por el líquido. Tapar y mantener a fuego bajo durante 20 minutos.

Agregar las papas y las zanahorias. Incorporar las papas cortadas en cubos y las zanahorias en rodajas. Tapar nuevamente y cocinar durante aproximadamente 15 minutos, hasta que las verduras comiencen a estar tiernas.

Incorporar las arvejas. Agregar los 200 gramos de arvejas durante los últimos cinco minutos de cocción. Este procedimiento permite conservar mejor su color y su textura, evitando que se cocinen demasiado.

Ajustar los condimentos y servir. Probar la salsa y corregir la cantidad de sal si fuera necesario. Apagar el fuego, dejar reposar durante cinco minutos y servir caliente, con perejil picado por encima si se desea.

Cuántas porciones rinde esta receta

Con las cantidades indicadas se obtienen cuatro porciones.

La preparación permite servir una comida completa, ya que combina carne vacuna con verduras y una salsa que acompaña todos los ingredientes.

Información nutricional por porción

Cada porción aporta aproximadamente los siguientes valores nutricionales:

Calorías: 430 kcal.

Grasas: 14 gramos.

Carbohidratos: 39 gramos.

Proteínas: 38 gramos.

Estos valores son estimativos y pueden variar según el tipo de ingredientes utilizados, las cantidades incorporadas y el tamaño de cada porción.

Cuánto tiempo se puede conservar el peceto con verduras

Una vez preparada la comida, se recomienda dejarla enfriar y colocarla en un recipiente hermético dentro de la heladera.

En estas condiciones, puede conservarse durante un máximo de tres días.

También es posible congelar el peceto con las verduras durante un período de hasta dos meses.

Para facilitar su almacenamiento y posterior consumo, conviene dividir la preparación en porciones individuales antes de colocarla en el freezer.

Al momento de consumirla, se recomienda descongelarla dentro de la heladera durante aproximadamente 12 horas.

Para recalentarla y recuperar la consistencia de la salsa, se puede colocar en una cacerola a fuego bajo y agregar dos o tres cucharadas de agua o caldo.

Es importante calentar la preparación hasta que todos sus ingredientes estén bien calientes.

Una alternativa práctica para las comidas de todos los días

El peceto con zanahorias, papas y arvejas reúne distintas ventajas para la cocina cotidiana.

Su preparación se realiza en una sola cacerola, requiere ingredientes accesibles y permite obtener una comida abundante en menos de una hora.

Además, la combinación de carne magra, verduras y caldo ofrece un plato variado, mientras que la cocción a fuego bajo favorece la integración de los sabores.

La posibilidad de conservar las porciones en la heladera o congelarlas también convierte a esta receta en una alternativa útil para organizar el menú semanal.

Por su sencillez, rendimiento y sabor, el peceto con papas, zanahorias y arvejas es una opción para disfrutar de una comida casera y tradicional sin dedicar demasiado tiempo a la cocina.

INFOBAE