Canelones de acelga con ricota: una receta casera, rápida y fácil para disfrutar en familia

Los canelones caseros son uno de los platos tradicionales de la cocina argentina, especialmente asociados con los almuerzos familiares. Aunque existen numerosas variedades de rellenos, la combinación de acelga y ricota se destaca por su textura suave y su sabor equilibrado.

Esta preparación utiliza panqueques o crepés previamente elaborados, lo que permite reducir considerablemente el tiempo de trabajo en la cocina.

El relleno combina acelga fresca, ricota, cebolla y queso rallado, mientras que una salsa blanca casera aporta cremosidad y permite obtener una superficie dorada durante el gratinado.

En Argentina, los canelones suelen acompañarse con salsa blanca, salsa de tomate o una combinación de ambas. Esta versión propone una preparación clásica con salsa blanca y queso rallado.

Receta de canelones de acelga con ricota

La elaboración consiste en preparar un relleno de acelga, ricota y cebolla, distribuirlo sobre panqueques y enrollarlos cuidadosamente.

Luego, los canelones se acomodan en una fuente para horno, se cubren con salsa blanca y se gratinan hasta conseguir una superficie ligeramente dorada.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para elaborar esta receta es de 55 minutos.

Preparación: 30 minutos.

Cocción: 25 minutos.

Ingredientes

Para preparar seis porciones de canelones de acelga con ricota se necesitan los siguientes ingredientes:

12 panqueques o crepés listos.

1 kilogramo de acelga fresca.

400 gramos de ricota.

1 cebolla mediana.

50 gramos de queso rallado para el relleno.

30 gramos de manteca.

30 gramos de harina.

500 mililitros de leche.

1 pizca de nuez moscada.

Sal, a gusto.

Pimienta, a gusto.

50 gramos adicionales de queso rallado para gratinar.

Cómo preparar canelones de acelga con ricota, paso a paso

1. Preparar la acelga

Lavar cuidadosamente las hojas de acelga y retirar los tallos más gruesos.

Colocarlas en una olla con agua hirviendo y cocinarlas durante aproximadamente cinco minutos.

Una vez listas, escurrirlas muy bien para eliminar el exceso de agua y picarlas finamente.

2. Cocinar la cebolla

Pelar y picar la cebolla mediana.

Colocar una sartén sobre el fuego, incorporar 15 gramos de manteca y agregar la cebolla.

Rehogarla durante cinco minutos, hasta que adquiera una textura tierna y un aspecto transparente.

3. Incorporar la acelga

Agregar la acelga picada a la sartén con la cebolla.

Mezclar los ingredientes y continuar la cocción durante tres minutos.

Retirar la preparación del fuego y dejarla entibiar antes de incorporar los productos lácteos.

4. Preparar el relleno

Colocar la mezcla de acelga y cebolla en un recipiente.

Añadir los 400 gramos de ricota y los 50 gramos de queso rallado.

Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.

Mezclar hasta obtener una preparación uniforme.

Es importante que el relleno conserve cierta humedad, pero que no tenga demasiado líquido, ya que esto podría dificultar el armado de los canelones.

5. Comenzar la salsa blanca

En una cacerola, derretir los 15 gramos de manteca restantes.

Agregar los 30 gramos de harina y mezclar durante aproximadamente un minuto.

Este procedimiento permitirá formar la base de la salsa blanca.

6. Incorporar la leche

Añadir los 500 mililitros de leche de manera gradual, revolviendo constantemente para evitar la formación de grumos.

Mantener la cocción durante cinco a siete minutos, hasta conseguir una salsa cremosa y homogénea.

Condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.

7. Precalentar el horno

Encender el horno y llevarlo a una temperatura de 200 grados.

Mientras alcanza la temperatura indicada, comenzar con el armado de los canelones.

8. Rellenar los panqueques

Extender cada panqueque sobre una superficie limpia.

Colocar aproximadamente dos cucharadas del relleno de acelga y ricota en la parte central.

Enrollar cuidadosamente, procurando que la preparación quede contenida dentro de la masa.

Repetir el procedimiento con los 12 panqueques.

9. Preparar la fuente

Seleccionar una fuente apta para horno.

Distribuir la mitad de la salsa blanca sobre el fondo, formando una capa uniforme.

Acomodar los canelones uno al lado del otro, procurando que queden bien distribuidos.

10. Agregar la salsa y el queso

Cubrir los canelones con el resto de la salsa blanca.

Espolvorear por encima los 50 gramos adicionales de queso rallado.

Este último ingrediente permitirá conseguir una superficie gratinada durante la cocción.

11. Llevar al horno

Introducir la fuente en el horno previamente calentado a 200 grados.

Cocinar durante 20 a 25 minutos, hasta que los canelones estén bien calientes y la superficie presente un color dorado.

Para obtener un gratinado uniforme, se recomienda colocar la fuente en la parte central del horno y mantenerla destapada.

12. Dejar reposar y servir

Una vez finalizada la cocción, retirar la fuente del horno.

Dejar reposar durante cinco minutos antes de servir.

Este breve descanso permite que el relleno y la salsa adquieran una mejor consistencia.

Cuántas porciones rinde esta receta

Con las cantidades indicadas se obtienen seis porciones.

La distribución recomendada es de dos canelones por persona, teniendo en cuenta que la receta utiliza un total de 12 panqueques.

Se trata de una preparación que puede servirse como plato principal durante un almuerzo o una cena.

Cuál es el valor nutricional de cada porción

Los valores nutricionales aproximados de una porción son los siguientes:

Calorías: 450 kilocalorías.

Grasas: 22 gramos.

Carbohidratos: 43 gramos.

Proteínas: 22 gramos.

Estas cifras son estimativas y pueden variar según el tipo de ricota, la cantidad de queso, los ingredientes utilizados para preparar los panqueques y el tamaño de cada porción.

Cuánto tiempo se pueden conservar los canelones de acelga con ricota

Una vez cocidos, los canelones pueden guardarse en la heladera durante un máximo de tres días.

Para conservarlos correctamente, es importante colocarlos en un recipiente hermético y mantenerlos refrigerados.

También pueden congelarse antes o después de la cocción.

En ambos casos, el tiempo máximo de conservación recomendado en el freezer es de dos meses.

Para recalentarlos, se aconseja trasladarlos del freezer a la heladera durante aproximadamente 12 horas, permitiendo que se descongelen de manera gradual.

Posteriormente, se pueden llevar al horno a 180 grados hasta que estén completamente calientes.

Una opción práctica para aprovechar las verduras

Los canelones de acelga con ricota son una alternativa para incorporar verduras a las comidas cotidianas y aprovechar ingredientes habituales de la cocina.

La utilización de panqueques previamente preparados simplifica la elaboración, mientras que el relleno cremoso y la salsa blanca permiten conseguir un plato abundante sin procedimientos complicados.

Además, la posibilidad de conservarlos en la heladera o congelarlos convierte a esta receta en una opción conveniente para organizar las comidas de la semana.

Con menos de una hora de preparación total, estos canelones permiten recuperar uno de los sabores tradicionales de la cocina familiar argentina.

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