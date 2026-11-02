Vacío al horno con papas bravas: una receta fácil y sabrosa para disfrutar en familia

El vacío es uno de los cortes tradicionales de la cocina argentina y suele estar presente en los almuerzos familiares, especialmente durante los fines de semana. Aunque habitualmente se prepara a la parrilla, también puede cocinarse al horno y obtener excelentes resultados.

En esta versión, la carne se condimenta con ajo, orégano, sal y pimienta, mientras que las papas se hornean con especias para conseguir una superficie crocante y un interior tierno.

El acompañamiento se completa con una salsa brava elaborada con tomate, cebolla, ajo, vinagre y ají molido, que aporta un contraste de sabores y permite ajustar el nivel de picante según las preferencias de cada persona.

Cómo preparar vacío al horno con papas bravas

La receta consiste en cocinar el vacío a temperatura elevada durante los primeros minutos para dorar su superficie y luego continuar la cocción a una temperatura más moderada.

Mientras tanto, las papas se preparan en otra asadera, condimentadas con aceite y especias.

Finalmente, se elabora una salsa brava casera que puede servirse sobre la carne y las papas o colocarse en un recipiente aparte.

Tiempo de preparación

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 55 minutos.

Tiempo total estimado: 1 hora y 10 minutos.

Ingredientes para preparar vacío al horno con papas bravas

1 kilogramo de vacío.

1 kilogramo de papas.

3 cucharadas de aceite.

3 dientes de ajo.

1 cucharadita de pimentón dulce.

½ cucharadita de ají molido.

1 cucharadita de orégano seco.

1 cucharadita de sal gruesa.

½ cucharadita de pimienta negra.

1 cebolla chica.

2 tomates perita maduros o 250 gramos de tomate triturado.

1 cucharadita de azúcar.

1 cucharada de vinagre de alcohol.

100 mililitros de agua.

Sal fina, cantidad necesaria.

Perejil picado, cantidad necesaria.

Cómo hacer vacío al horno con papas bravas, paso a paso

Preparar el horno y la carne. Precalentar el horno a 220 °C. Retirar el exceso de grasa del vacío, pero conservar una parte de la cobertura para evitar que la carne se reseque durante la cocción.

Condimentar el vacío. Colocar la carne en una asadera con la parte grasa hacia arriba. Distribuir sobre la superficie una cucharada de aceite, un diente de ajo picado, sal gruesa, pimienta negra y orégano seco.

Dorar la carne. Llevar la asadera al horno fuerte durante aproximadamente 15 minutos, hasta que la superficie comience a adquirir un color dorado.

Continuar la cocción. Reducir la temperatura del horno a 190 °C y cocinar durante otros 35 a 40 minutos. El tiempo puede variar según el grosor del corte y el punto de cocción deseado.

Preparar las papas. Mientras se cocina la carne, lavar las papas y cortarlas en cubos medianos. Secarlas cuidadosamente con un repasador limpio para eliminar el exceso de humedad, lo que ayudará a conseguir una superficie más dorada.

Condimentar las papas. Colocarlas en un recipiente y mezclarlas con dos cucharadas de aceite, un diente de ajo picado, pimentón dulce, ají molido y sal fina.

Hornear las papas. Distribuir los cubos en otra asadera, procurando que no queden amontonados. Cocinar durante aproximadamente 35 a 40 minutos y darlos vuelta a mitad de la cocción para conseguir un dorado uniforme.

Preparar la salsa brava. Calentar una sartén con unas gotas de aceite e incorporar la cebolla previamente picada. Cocinar durante cinco minutos, hasta que esté transparente.

Agregar los ingredientes de la salsa. Incorporar el tomate triturado, el azúcar, el vinagre de alcohol, el diente de ajo restante, una pizca de sal y el ají molido. Mantener a fuego moderado durante aproximadamente 10 minutos, hasta obtener una salsa espesa.

Ajustar la textura y el picante. La salsa puede procesarse para conseguir una consistencia uniforme o mantenerse con trozos de verduras para obtener una preparación más rústica. La cantidad de ají molido puede modificarse según el nivel de picante deseado.

Dejar reposar el vacío. Una vez finalizada la cocción, retirar la carne del horno y dejarla descansar durante 10 minutos antes de cortarla. Este reposo favorece la redistribución de los jugos en el interior.

Servir. Cortar el vacío en fetas finas y acompañarlo con las papas doradas. Agregar la salsa brava por encima o servirla por separado. Finalizar con perejil fresco picado.

Cuántas porciones rinde esta receta

Con las cantidades indicadas se obtienen cuatro porciones abundantes.

El rendimiento puede variar según el tamaño de las porciones y los acompañamientos adicionales que se incorporen.

Información nutricional por porción

Los valores nutricionales aproximados de cada porción son los siguientes:

Calorías: 780 kcal.

Grasas: 42 gramos.

Carbohidratos: 48 gramos.

Proteínas: 55 gramos.

Estas cifras son estimativas y pueden modificarse según el contenido de grasa de la carne, los ingredientes utilizados y la cantidad servida.

Cuánto tiempo se puede conservar el vacío con papas bravas

Una vez cocidos, el vacío y las papas pueden conservarse en la heladera durante un máximo de tres días, siempre que se guarden en recipientes herméticos y se mantengan correctamente refrigerados.

La salsa brava puede conservarse durante cuatro días en la heladera.

Para mantener mejor la textura de cada componente, se recomienda almacenar la carne, las papas y la salsa en recipientes separados.

También es posible congelar el vacío cocido durante un período de hasta dos meses.

En cambio, las papas no conservan tan bien su textura después de la congelación, por lo que resulta preferible prepararlas en el momento o mantenerlas refrigeradas durante un período breve.

Consejos para conseguir una carne jugosa y papas crocantes

Uno de los aspectos más importantes de esta receta es controlar la temperatura del horno.

La cocción inicial a 220 °C permite dorar la superficie de la carne, mientras que la reducción posterior a 190 °C favorece una cocción más uniforme.

También resulta conveniente conservar parte de la grasa natural del vacío, ya que contribuye a mantener la humedad durante el horneado.

Otro detalle fundamental es dejar reposar la carne antes de cortarla. Si se corta inmediatamente después de retirarla del horno, puede perder una mayor cantidad de jugos.

En cuanto a las papas, el secado previo y la distribución en una sola capa dentro de la asadera son dos medidas importantes para obtener una textura crocante.

Cuando las papas se amontonan, la humedad que liberan durante la cocción dificulta el dorado y puede provocar que queden demasiado blandas.

La salsa brava, por su parte, permite adaptar la intensidad del sabor. Para una versión más suave, se puede reducir la cantidad de ají molido; quienes prefieran una preparación más intensa pueden incorporarlo gradualmente.

Una opción completa para compartir en familia

El vacío al horno con papas bravas combina ingredientes tradicionales de la cocina argentina con una preparación sencilla que no requiere técnicas complejas.

La carne dorada, las papas condimentadas y la salsa de tomate ligeramente picante forman un plato abundante, apropiado para un almuerzo familiar o una comida especial.

Además, la posibilidad de cocinar la carne y las papas al mismo tiempo permite organizar mejor las tareas y aprovechar el tiempo de preparación.

Por su sabor, rendimiento y facilidad de elaboración, esta receta representa una alternativa para disfrutar de un clásico corte vacuno acompañado por una guarnición diferente a las papas al horno tradicionales.



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