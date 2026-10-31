Tortilla de fideos: una receta fácil, económica y perfecta para aprovechar las sobras

Esta receta combina fideos cocidos, huevos, queso y cebolla para conseguir una tortilla dorada por fuera y tierna por dentro. Además de ser económica, ofrece la posibilidad de incorporar otros ingredientes disponibles en la heladera y evitar el desperdicio de alimentos.

En la cocina argentina, las tortillas son una preparación habitual por su practicidad y versatilidad. En este caso, los fideos reemplazan a las papas u otros vegetales y se integran con los huevos, que permiten mantener unida la mezcla durante la cocción.

El queso aporta sabor y una textura más suave, mientras que la cebolla rehogada suma aroma. La preparación puede servirse sola o acompañarse con una ensalada fresca, rodajas de tomate o mayonesa casera.

Cuánto tiempo lleva preparar la tortilla de fideos

El tiempo total estimado es de 30 minutos, distribuidos de la siguiente manera:

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 20 minutos.

Ingredientes para preparar tortilla de fideos

300 gramos de fideos cocidos, como tirabuzones, mostacholes o tallarines cortados.

4 huevos.

1 cebolla chica picada.

80 gramos de queso cremoso o queso rallado.

2 cucharadas de aceite.

1 cucharada de perejil picado, opcional.

Sal a gusto.

Pimienta a gusto.

Una pizca de nuez moscada, opcional.

Cómo preparar tortilla de fideos paso a paso

Preparar los fideos. Si fueron cocinados recientemente, dejarlos enfriar unos minutos. Si se utilizan sobras del día anterior, retirarlas de la heladera y separar los fideos cuidadosamente con un tenedor.

Cocinar la cebolla. Colocar una cucharada de aceite en una sartén y calentar. Agregar la cebolla picada y cocinar durante aproximadamente cinco minutos, hasta que esté transparente. Retirar del fuego.

Batir los huevos. En un recipiente amplio, colocar los cuatro huevos y batirlos junto con la sal, la pimienta y, si se desea, una pizca de nuez moscada.

Integrar los ingredientes. Incorporar los fideos, la cebolla cocida, el queso y el perejil. Mezclar hasta conseguir una preparación uniforme.

Preparar la sartén. Agregar la cucharada restante de aceite y calentar a fuego medio-bajo. Es importante evitar una temperatura excesiva para que el interior pueda cocinarse sin que la superficie se queme.

Formar la tortilla. Volcar toda la mezcla en la sartén y distribuirla con una espátula para que tenga un grosor parejo.

Cocinar el primer lado. Mantener la tortilla sobre el fuego entre ocho y diez minutos, hasta que la base esté dorada y la parte superior comience a adquirir consistencia.

Dar vuelta la tortilla. Colocar un plato de mayor diámetro que la sartén sobre la preparación y girar cuidadosamente para evitar que se desarme o se produzcan quemaduras.

Completar la cocción. Deslizar nuevamente la tortilla dentro de la sartén y cocinar del otro lado durante siete a diez minutos. Es conveniente esperar a que la base esté firme antes de intentar moverla.

Dejar reposar y servir. Retirar del fuego, esperar aproximadamente tres minutos y cortar en porciones.

Cuántas porciones rinde la receta

Con las cantidades indicadas se pueden obtener tres porciones abundantes o cuatro porciones pequeñas.

La cantidad final dependerá del tamaño de la sartén, del grosor de la tortilla y de los acompañamientos elegidos.

Información nutricional por porción

Los valores nutricionales estimados son los siguientes:

Calorías: 350 kcal.

Grasas: 18 gramos.

Carbohidratos: 32 gramos.

Proteínas: 17 gramos.

Estas cifras son orientativas y pueden modificarse según el tipo de pasta, el queso utilizado, la cantidad de aceite y el tamaño de cada porción.

Cómo conservar la tortilla de fideos

Una vez preparada, la tortilla puede guardarse en la heladera durante un máximo de tres días, siempre que se coloque en un recipiente hermético y se mantenga adecuadamente refrigerada.

También es posible congelarla en porciones individuales durante aproximadamente un mes.

Para consumirla después de haberla congelado, se recomienda descongelarla en la heladera y recalentarla en una sartén, en el horno o en el microondas hasta que esté completamente caliente.

Una opción práctica para evitar el desperdicio de alimentos

Uno de los principales beneficios de esta preparación es que permite reutilizar fideos ya cocidos sin necesidad de elaborar una comida desde cero.

La receta también admite variaciones con ingredientes disponibles en casa, como verduras cocidas, distintos tipos de queso o hierbas aromáticas.

Su combinación de facilidad, bajo costo y versatilidad convierte a la tortilla de fideos en una alternativa útil para la cocina cotidiana, especialmente cuando se busca aprovechar las sobras y preparar una comida sabrosa en poco tiempo.



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