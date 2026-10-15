Niños envueltos de carne: una receta tradicional, sabrosa y fácil de preparar en casa

Los niños envueltos de carne forman parte de esas recetas tradicionales que lograron mantenerse vigentes a través de distintas generaciones. Su combinación de ingredientes sencillos, sabores intensos y una cocción lenta los convirtió en un plato característico de numerosas familias argentinas, especialmente en las provincias del litoral.

Conocida también como holupchi u holopchi, esta preparación llegó al país de la mano de inmigrantes ucranianos y polacos, quienes conservaron sus costumbres gastronómicas y las adaptaron a los productos disponibles en Argentina.

En provincias como Misiones y Corrientes, los niños envueltos continúan ocupando un lugar especial dentro de la cocina familiar. La receta se transmite de generación en generación y suele prepararse para reuniones, celebraciones y almuerzos compartidos.

En la ciudad misionera de Oberá, esta tradición gastronómica alcanzó tal reconocimiento que cuenta con una celebración popular dedicada al plato.

Su principal característica consiste en utilizar hojas de repollo previamente ablandadas para envolver una mezcla de carne, arroz y verduras. Los pequeños paquetes se cocinan lentamente en una cacerola, generalmente con agua, caldo o salsa de tomate.

El resultado es una comida completa, con un relleno jugoso y una textura suave, que combina el sabor de las carnes con los aromas de las verduras.

Cómo preparar niños envueltos de carne

La elaboración requiere algunos pasos sencillos, aunque es importante respetar los tiempos de cocción para conseguir que las hojas de repollo queden tiernas y el relleno se cocine correctamente.

Una de las ventajas de esta receta es que permite utilizar ingredientes habituales de la cocina y preparar varias porciones en una sola cacerola.

Tiempo de preparación

Tiempo total estimado: 2 horas.

Preparación inicial: 30 minutos.

Cocción: 90 minutos.

Ingredientes para preparar niños envueltos de carne

Para elaborar aproximadamente cuatro porciones abundantes se necesitan los siguientes ingredientes:

1 repollo entero.

300 gramos de carne vacuna picada.

300 gramos de carne de cerdo picada.

200 gramos de arroz.

1 cebolla.

2 cebollitas de verdeo.

2 dientes de ajo.

1 morrón.

50 gramos de panceta ahumada picada.

200 gramos de puré de tomates.

Perejil picado, a gusto.

Sal y pimienta, a gusto.

Un chorrito de vinagre.

Un chorrito de aceite.

Preparación paso a paso

1. Preparar las verduras

Comenzar pelando la cebolla y los dientes de ajo. Lavar el morrón y las cebollitas de verdeo.

Picar todos estos ingredientes en trozos pequeños para facilitar su integración con las carnes durante la preparación del relleno.

2. Cocinar el relleno de carne

Colocar una sartén sobre el fuego e incorporar la carne vacuna y la carne de cerdo picadas.

Agregar las verduras previamente cortadas y el puré de tomates.

Mezclar los ingredientes y cocinar a fuego lento durante aproximadamente 30 minutos, revolviendo de manera periódica para favorecer una cocción pareja.

3. Incorporar el arroz

Una vez transcurrido el tiempo de cocción, retirar la sartén del fuego.

Agregar los 200 gramos de arroz crudo junto con un pequeño chorrito de aceite.

Mezclar cuidadosamente y dejar reposar durante unos minutos para que el arroz comience a absorber los jugos del relleno.

4. Ablandar las hojas de repollo

Mientras se prepara el relleno, colocar una olla grande con abundante agua sobre el fuego.

Introducir el repollo entero y mantenerlo sumergido durante aproximadamente 15 minutos.

El objetivo es conseguir que sus hojas se ablanden lo suficiente para poder manipularlas y enrollarlas sin que se rompan.

No es necesario cocinarlas por completo en esta etapa, ya que terminarán de cocinarse junto con el relleno.

5. Separar las hojas

Retirar el repollo del agua y dejarlo enfriar lo suficiente para poder manipularlo.

Separar las hojas cuidadosamente, procurando conservarlas enteras.

Estas hojas serán utilizadas como envoltorio para formar cada uno de los rollitos.

6. Armar los niños envueltos

Extender una hoja de repollo sobre una superficie limpia.

Colocar una cucharada del relleno de carne y arroz en el centro.

Doblar los extremos laterales hacia adentro y enrollar cuidadosamente hasta formar un paquete compacto.

Repetir el procedimiento hasta utilizar el relleno disponible.

7. Preparar la cacerola

Cubrir el fondo de una cacerola amplia con las hojas de repollo que hayan sobrado.

Esta base ayudará a evitar que los niños envueltos se adhieran al recipiente durante la cocción.

8. Acomodar los rollitos

Distribuir los niños envueltos dentro de la cacerola, colocándolos uno junto a otro.

Es conveniente mantenerlos relativamente juntos para que conserven su forma durante la cocción.

9. Agregar el líquido de cocción

Incorporar agua hasta cubrir los rollitos.

Añadir un chorrito de vinagre y otro de aceite.

Estos ingredientes acompañarán la cocción lenta y permitirán que los sabores se integren.

10. Cocinar lentamente

Llevar la cacerola a fuego muy bajo, conocido habitualmente como fuego corona.

Mantener la cocción durante aproximadamente 90 minutos, evitando que el líquido hierva con demasiada intensidad.

Este procedimiento permite que las hojas de repollo terminen de ablandarse y que el arroz complete su cocción dentro del relleno.

11. Servir

Una vez finalizada la cocción, retirar cuidadosamente los niños envueltos de la cacerola.

Servirlos calientes, colocando varias unidades en cada plato y acompañándolos con una pequeña cantidad del líquido de cocción.

Una alternativa para darles más sabor

Quienes prefieran una preparación con mayor presencia de tomate pueden reemplazar el agua de cocción por una salsa de tomate casera.

De esta manera, los niños envueltos se cocinarán lentamente dentro de la salsa y absorberán parte de sus sabores.

Esta variante también permite servirlos acompañados por una salsa más espesa, ideal para quienes disfrutan de las comidas caseras con abundante jugo.

Cuántas porciones rinde la receta

Con las cantidades indicadas se obtienen aproximadamente cuatro porciones generosas.

El rendimiento puede variar de acuerdo con el tamaño de las hojas de repollo y la cantidad de relleno utilizada en cada unidad.

Por sus ingredientes y su forma de preparación, los niños envueltos pueden servirse como plato principal.

Valor nutricional aproximado por porción

Además de su sabor y rendimiento, esta preparación combina proteínas provenientes de las carnes con carbohidratos aportados principalmente por el arroz.

Los valores nutricionales estimados para cada porción son los siguientes:

Calorías: 420 kilocalorías.

Grasas: 18 gramos.

Carbohidratos: 38 gramos.

Proteínas: 28 gramos.

Estas cifras son orientativas y pueden modificarse según los ingredientes empleados, el tipo de carne, las cantidades de aceite y el tamaño de las porciones.

Cómo conservar los niños envueltos de carne

Una ventaja de esta preparación es que puede cocinarse con anticipación y conservarse para consumir durante los días siguientes.

Una vez que los niños envueltos se hayan enfriado, deben guardarse en un recipiente hermético dentro de la heladera.

En condiciones adecuadas de refrigeración, pueden conservarse durante aproximadamente tres o cuatro días.

También es posible congelarlos una vez cocidos, tanto con el líquido de cocción como sin él.

En el freezer pueden mantenerse hasta dos meses.

Para recalentarlos, se recomienda utilizar fuego bajo y agregar una pequeña cantidad de agua, caldo o salsa, evitando que el relleno y las hojas de repollo se resequen.

Es importante refrigerar las sobras sin demoras innecesarias y calentarlas completamente antes de consumirlas.

Una receta que mantiene viva la tradición familiar

Los niños envueltos representan mucho más que una combinación de carne, arroz y verduras.

Su historia está estrechamente relacionada con las familias inmigrantes que llegaron a Argentina y conservaron sus costumbres culinarias como parte de su identidad cultural.

Con el paso del tiempo, la preparación fue incorporando variantes regionales y familiares, pero mantuvo su esencia: utilizar ingredientes accesibles para elaborar una comida abundante, sabrosa y pensada para compartir.

Actualmente, continúa siendo una excelente alternativa para quienes buscan recuperar recetas tradicionales y disfrutar de una comida casera con sabores que remiten a generaciones anteriores.

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