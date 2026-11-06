Canelones de pollo: una receta rápida y fácil para preparar un plato casero y delicioso

Los canelones forman parte de las comidas tradicionales que suelen prepararse durante los almuerzos familiares, especialmente los fines de semana. Aunque existen numerosas variedades de rellenos, la versión con pollo se destaca por su sabor suave y por la posibilidad de aprovechar ingredientes que ya se encuentran disponibles en el hogar.

Esta receta combina pollo desmenuzado, cebolla, morrón, queso crema y mozzarella o queso cremoso. El relleno se distribuye sobre panqueques, que luego se enrollan y se colocan en una fuente para horno.

La preparación se completa con salsa blanca y queso rallado, que durante la cocción forman una cobertura dorada y aportan una textura cremosa.

Una de sus principales ventajas es que permite utilizar pollo sobrante de otras comidas, lo que reduce el tiempo de elaboración y facilita la organización de los almuerzos o cenas.

Cómo preparar canelones de pollo

La elaboración consiste en preparar un relleno con pollo cocido, verduras salteadas y queso crema. Posteriormente, se distribuye sobre los panqueques, se incorpora queso y se enrollan para formar los canelones.

Una vez acomodados en una fuente, se cubren con salsa blanca y queso rallado. Finalmente, se llevan al horno hasta conseguir una superficie gratinada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos.

Preparación: 25 minutos.

Cocción: 15 minutos.

Ingredientes

12 panqueques para canelones o crepés.

500 gramos de pollo cocido y desmenuzado.

1 cebolla picada.

1 morrón rojo picado.

2 cucharadas de aceite.

100 gramos de queso crema.

100 gramos de queso cremoso o mozzarella.

1 cucharadita de pimentón.

Sal y pimienta a gusto.

500 centímetros cúbicos de salsa blanca.

100 gramos de queso rallado.

1 cucharada de manteca para la fuente.

Cómo hacer canelones de pollo, paso a paso

Precalentar el horno a una temperatura de 200 °C para que esté listo al momento de gratinar los canelones.

Colocar el aceite en una sartén y calentarlo a fuego medio. Incorporar la cebolla y el morrón previamente picados y cocinarlos durante aproximadamente cinco minutos, hasta que las verduras estén tiernas.

Agregar el pollo cocido y desmenuzado. Condimentar con pimentón, sal y pimienta a gusto. Mezclar bien todos los ingredientes y continuar la cocción durante tres minutos.

Retirar la sartén del fuego e incorporar el queso crema. Revolver hasta obtener un relleno uniforme, húmedo y de consistencia cremosa.

Dejar entibiar la preparación durante algunos minutos. Este paso resulta importante para evitar que los panqueques se rompan al momento de rellenarlos.

Extender los panqueques sobre una superficie limpia. Colocar una porción del relleno en el centro de cada uno y agregar un pequeño bastón de queso cremoso o mozzarella.

Enrollar cuidadosamente los panqueques para formar los canelones, procurando que el relleno quede bien distribuido.

Enmantecar una fuente apta para horno y colocar una parte de la salsa blanca en la base.

Distribuir los canelones uno al lado del otro, dejando la unión de cada panqueque hacia abajo para evitar que se abran durante la cocción.

Cubrir con el resto de la salsa blanca y distribuir el queso rallado sobre toda la superficie.

Llevar la fuente al horno precalentado a 200 °C y cocinar durante aproximadamente 12 a 15 minutos, hasta que el queso se derrita y la parte superior adquiera un color dorado.

Retirar del horno y dejar reposar durante cinco minutos antes de servir. Esto permitirá que los canelones mantengan mejor su forma al momento de colocarlos en los platos.

Cuántas porciones rinde esta receta

Con las cantidades indicadas se obtienen cuatro porciones.

Cada porción incluye aproximadamente tres canelones, por lo que resulta una preparación adecuada para un almuerzo o cena familiar.

Cuál es el valor nutricional de cada porción

Los valores nutricionales aproximados por porción son los siguientes:

Calorías: 620 kcal.

Grasas: 30 gramos.

Carbohidratos: 52 gramos.

Proteínas: 39 gramos.

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes utilizados, sus marcas y el tamaño de las porciones.

Cuánto tiempo se pueden conservar los canelones de pollo

Una vez cocidos, los canelones pueden conservarse en la heladera durante un máximo de tres días, siempre que se guarden en un recipiente hermético.

También es posible congelarlos antes o después de gratinarlos. En ese caso, se recomienda conservarlos durante un período máximo de dos meses.

Para recalentarlos, se pueden colocar en el horno a una temperatura de 180 °C hasta que estén completamente calientes.

Si se encuentran congelados, es conveniente descongelarlos previamente en la heladera durante aproximadamente 12 horas.

Una receta práctica para aprovechar el pollo y preparar una comida familiar

Los canelones de pollo representan una opción sencilla para aprovechar restos de pollo cocido y transformarlos en una preparación diferente.

La combinación de verduras, queso crema y mozzarella permite conseguir un relleno suave y sabroso, mientras que la salsa blanca y el queso rallado aportan una cobertura gratinada.

Además, la posibilidad de conservarlos en la heladera o el freezer facilita la planificación de las comidas y permite preparar porciones con anticipación.

Con un tiempo total de elaboración de aproximadamente 40 minutos, esta receta se presenta como una alternativa para quienes buscan disfrutar de un plato casero, abundante y fácil de preparar.

INFOBAE