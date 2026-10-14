Pan de ajo casero: una receta rápida, fácil y deliciosa para acompañar cualquier comida

El pan de ajo es una de esas preparaciones que permiten transformar ingredientes cotidianos en una propuesta llena de sabor. La combinación de manteca, ajo, perejil y queso rallado aporta un aroma característico y una superficie dorada que resulta especialmente atractiva al momento de servir.

Además de su sencillez, esta receta permite aprovechar el pan del día anterior y convertirlo en un acompañamiento diferente. Puede incorporarse a una picada, servirse junto a platos de pastas o acompañar carnes preparadas al horno.

Cómo preparar pan de ajo casero

La elaboración consiste en cortar una baguette o flauta, distribuir una mezcla de manteca condimentada entre sus rodajas y llevarla al horno hasta conseguir una superficie ligeramente tostada y un interior suave.

Uno de los secretos está en utilizar manteca a temperatura ambiente, que pueda mezclarse fácilmente con los demás ingredientes y distribuirse de manera uniforme sobre el pan.

Tiempo de preparación

Preparación de los ingredientes: 10 minutos.

Tiempo de cocción: entre 10 y 12 minutos.

Tiempo total estimado: entre 20 y 22 minutos.

Rendimiento: aproximadamente 4 porciones.

Ingredientes

Para preparar esta receta se necesitan:

1 baguette o flauta de pan.

80 gramos de manteca blanda.

3 dientes de ajo picados o rallados.

2 cucharadas de perejil fresco picado.

50 gramos de queso rallado.

1 cucharada de aceite de oliva.

1 pizca de sal.

1 pizca de pimienta.

Preparación paso a paso

1. Precalentar el horno. Encender el horno y llevarlo a una temperatura de 200 °C para que alcance el calor necesario antes de introducir el pan.

2. Cortar el pan. Dividir la baguette en rodajas de aproximadamente dos centímetros de espesor. Si se prefiere presentar el pan entero, los cortes pueden realizarse sin llegar completamente hasta la base.

3. Preparar la manteca condimentada. Colocar la manteca blanda en un recipiente y añadir los dientes de ajo picados o rallados, el perejil fresco, el aceite de oliva, la sal y la pimienta.

4. Integrar los ingredientes. Mezclar cuidadosamente hasta conseguir una preparación cremosa y homogénea, que permita distribuir los sabores de manera uniforme.

5. Untar el pan. Colocar la mezcla entre las rodajas y extender una parte sobre la superficie exterior para favorecer el dorado durante la cocción.

6. Incorporar el queso. Distribuir el queso rallado sobre el pan, procurando cubrir las zonas que contienen la manteca condimentada.

7. Preparar para el horno. Envolver la baguette con papel aluminio, dejando una pequeña abertura en la parte superior.

8. Realizar la primera cocción. Introducir el pan en el horno precalentado y cocinar durante aproximadamente ocho minutos.

9. Dorar la superficie. Retirar el papel aluminio y continuar la cocción entre dos y cuatro minutos adicionales, hasta que el queso se derrita y la superficie adquiera un tono dorado. Es importante controlar esta etapa para evitar que el ajo se queme.

10. Servir. Retirar del horno y llevar a la mesa mientras todavía está caliente, para disfrutar de su textura crocante y su interior tierno.

Cuántas porciones rinde la receta

Con las cantidades indicadas se obtienen aproximadamente cuatro porciones, considerando el pan de ajo como entrada o acompañamiento.

El rendimiento puede variar según el tamaño de la baguette y la cantidad que se sirva a cada comensal.

Información nutricional

De acuerdo con los valores estimados para esta preparación, cada porción aporta aproximadamente:

Calorías: 330 kcal.

Grasas: 19 gramos.

Carbohidratos: 32 gramos.

Proteínas: 9 gramos.

Estos valores son orientativos y pueden modificarse de acuerdo con el tipo de pan, la variedad de queso, la manteca utilizada y el tamaño de las porciones.

Cómo conservar el pan de ajo

Aunque esta preparación alcanza su mejor textura y sabor cuando se consume recién salida del horno, también puede guardarse para otro momento.

Una vez frío, el pan de ajo puede conservarse en la heladera durante un máximo de dos días, siempre que se coloque dentro de un recipiente hermético.

Para calentarlo nuevamente, se recomienda utilizar el horno a 180 °C durante aproximadamente cinco minutos. De esta manera, es posible recuperar parte de su textura crocante.

No resulta conveniente utilizar el microondas, ya que puede ablandar demasiado el pan y modificar su consistencia.

¿Se puede congelar el pan de ajo?

Otra posibilidad es preparar el pan con anticipación y congelarlo antes de cocinarlo.

Para hacerlo, se debe envolver con papel aluminio y colocarlo dentro de una bolsa apta para freezer. En estas condiciones, puede conservarse durante aproximadamente un mes.

Cuando llegue el momento de consumirlo, no es necesario descongelarlo previamente. Puede llevarse directamente al horno, agregando algunos minutos al tiempo habitual de cocción.

De esta manera, el pan de ajo se convierte en una opción práctica para tener preparada con anticipación y disfrutar en diferentes ocasiones, sin necesidad de dedicar demasiado tiempo a la cocina.



INFOBAE