Papas gratinadas con queso gruyere: una receta rápida, cremosa y fácil de preparar

Las papas gratinadas con queso gruyere son una de esas preparaciones capaces de convertir unos pocos ingredientes en un plato reconfortante, con un interior suave y cremoso y una superficie dorada y crocante.

En Argentina suelen formar parte de almuerzos familiares, mesas de domingo y comidas especiales. Además, por su versatilidad, pueden utilizarse como acompañamiento de diferentes tipos de carnes.

Receta de papas gratinadas con queso gruyere

La preparación consiste en cortar las papas en láminas finas, disponerlas en capas y cocinarlas junto con crema de leche. Finalmente, se cubren con queso gruyere rallado para conseguir, durante el horneado, una superficie gratinada y crocante.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para realizar la receta es de 45 minutos.

Preparación: 15 minutos.

Cocción: 30 minutos.

Ingredientes

800 gramos de papas.

250 ml de crema de leche.

180 gramos de queso gruyere rallado.

1 diente de ajo.

20 gramos de manteca.

1 cucharadita de sal.

½ cucharadita de pimienta negra.

1 pizca de nuez moscada.

Cómo hacer papas gratinadas con queso gruyere, paso a paso

Precalentar el horno a 220 °C.

Pelar las papas y cortarlas en láminas finas, de aproximadamente 3 milímetros de espesor. Es conveniente procurar que todas las rodajas tengan un grosor similar para conseguir una cocción rápida y uniforme.

Frotar el interior de una fuente apta para horno con el diente de ajo. Después, untar toda la superficie con la manteca.

Distribuir las rodajas de papa dentro de la fuente formando capas parejas. Condimentar cada una de las capas con pequeñas cantidades de sal, pimienta negra y nuez moscada.

Verter la crema de leche sobre las papas. Inclinar suavemente la fuente para facilitar que la crema se distribuya y llegue a todos los espacios entre las rodajas.

Cubrir toda la preparación con el queso gruyere rallado.

Llevar la fuente al horno y cocinar durante aproximadamente 30 minutos, hasta comprobar que las papas estén tiernas y que la superficie haya adquirido un tono bien dorado.

Si durante la cocción el queso comienza a tomar color demasiado rápido, se puede cubrir la fuente con papel de aluminio durante los primeros 20 minutos. Luego hay que retirarlo para que la preparación termine de gratinarse.

Retirar las papas del horno y dejarlas reposar durante cinco minutos antes de servir.

Para comprobar que la preparación está lista, se debe observar que burbujee alrededor de los bordes. Al introducir un cuchillo, las papas deben ofrecer poca resistencia.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con las cantidades indicadas se obtienen cuatro porciones cuando las papas gratinadas se sirven como guarnición.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Cada porción aporta aproximadamente:

Calorías: 430 kcal.

Grasas: 30 gramos.

Carbohidratos: 30 gramos.

Proteínas: 15 gramos.

Estos valores son estimativos, ya que la información nutricional exacta puede variar según los ingredientes específicos utilizados y el tamaño de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las papas gratinadas pueden conservarse durante tres días en la heladera, siempre que se guarden dentro de un recipiente hermético.

Para recalentarlas, se recomienda colocarlas en el horno a 180 °C durante aproximadamente 10 a 15 minutos.

También pueden calentarse en el microondas, aunque en este caso la superficie perderá parte de la textura crocante conseguida durante el gratinado.

No se recomienda congelar esta preparación, debido a que la crema puede separarse y las papas pueden adquirir una consistencia más blanda.

Con una preparación sencilla y menos de una hora de trabajo, las papas gratinadas con queso gruyere se convierten así en una opción versátil para acompañar diferentes comidas, combinando la suavidad de las papas y la crema con el sabor intenso y la textura dorada del queso.



INFOBAE