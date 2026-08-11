Isla griega busca cuidadores de gatos y ofrece alojamiento gratis

La convocatoria abrirá en septiembre para quienes quieran colaborar durante parte de 2027. La tarea contempla cinco horas diarias, seis días por semana, mientras que los seleccionados deberán afrontar sus gastos personales, comida y traslado .
Interés General11 de agosto de 2026

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Una organización busca voluntarios para cuidar gatos en una isla griega a cambio de alojamiento. La propuesta es de God’s Little People Cat Rescue, una entidad dedicada al rescate y cuidado de animales en la isla de Syros.

La inscripción abrirá en septiembre y corresponderá a quienes quieran participar como voluntarios durante parte de 2027. Los seleccionados podrán acceder a alojamiento gratuito durante el período acordado, aunque deberán hacerse cargo de sus gastos personales, alimentación y traslado hasta la isla.

La propuesta implica un compromiso concreto: los voluntarios deberán dedicar aproximadamente cinco horas diarias, seis días a la semana, a las actividades del refugio.

Entre las principales tareas se encuentran alimentar a los gatos, mantener limpios sus espacios, controlar su estado y brindarles atención y compañía. También podrán realizar otras labores relacionadas con el mantenimiento y el funcionamiento cotidiano del lugar.

Uno de los principales beneficios de la convocatoria es la posibilidad de contar con un lugar donde vivir sin pagar alojamiento durante la estadía acordada. El espacio se encuentra relacionado con el refugio, lo que permite que los voluntarios permanezcan cerca de los animales y puedan cumplir con las tareas diarias.

Sin embargo, el acuerdo no cubre todos los gastos del viaje. Cada participante deberá contemplar el dinero necesario para su alimentación, gastos personales y traslado hasta Syros. Además, se trata de una actividad de voluntariado, por lo que no existe una remuneración económica por las horas de trabajo realizadas.

Syros integra el archipiélago de las Cícladas, en el mar Egeo, y es una de las principales islas de esa región.

La iniciativa propone una manera diferente de conocer Grecia, ya que en lugar de una estadía turística tradicional, los participantes pueden permanecer durante más tiempo en la isla y formar parte de la rutina del refugio.

Fuente: Rosario3

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