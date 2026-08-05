Cuál es la cantidad de horas que un niño debería dedicar a los videojuegos y cómo evitar efectos negativos

Organismos médicos y estudios recientes plantearon un cambio de enfoque para evaluar esta forma de entretenimiento digital y explicaron qué aspectos observar en la rutina diaria, y el desarrollo infantil.
Interés General05 de agosto de 2026

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La pregunta surge de manera recurrente en numerosos hogares, instituciones educativas y consultas pediátricas: cuánto tiempo pueden dedicar los niños a los videojuegos sin que esa práctica se convierta en un problema.

De acuerdo con la evidencia más reciente, la solución no radica actualmente en establecer una cantidad exacta e idéntica para todos. En cambio, se adopta un criterio más amplio, ya que los especialistas dejaron de centrarse únicamente en determinar un número universal de horas y ahora evalúan si el juego interfiere con el sueño, el rendimiento escolar, la actividad física o la vida social.

Ese cambio de enfoque quedó reflejado en una guía reciente de la American Academy of Pediatrics, que señaló que no existe evidencia suficiente para fijar un límite horario universal para todos los niños mayores de 6 años.

En cambio, la entidad médica de pediatras más grande de Estados Unidos sostiene que resulta más relevante analizar la calidad del uso digital y el lugar que ocupa dentro de la rutina cotidiana, especialmente cuando comienza a desplazar el descanso, el movimiento, la convivencia familiar u otras actividades esenciales.

El debate ya no pasa solo por contar horas

La postura de la American Academy of Pediatrics no significa que el tiempo frente a las pantallas haya dejado de ser importante. Lo que plantea es que la cantidad, por sí sola, no alcanza para medir el impacto de los videojuegos.

Un mismo número de horas puede tener efectos diferentes según la edad del niño, el horario en que juega, el tipo de contenido y la organización de la vida familiar.

Esa perspectiva también aparece en una revisión sistemática publicada en 2025 que reunió 53 estudios y encontró que superar entre 2 y 4 horas diarias de exposición a pantallas suele asociarse con mayores riesgos cognitivos y del desarrollo.

Sin embargo, los autores aclararon que la evidencia disponible todavía no permite establecer un límite exacto que resulte válido para todos los casos.

Otro estudio reciente mostró que las recomendaciones internacionales son más consistentes durante los primeros años de vida que en etapas posteriores. La mayoría de las guías desaconseja la exposición a pantallas en menores de 2 años y propone un máximo de una hora diaria entre los 2 y los 5 años.

A partir de los 5 años, el consenso es menos uniforme, aunque varias recomendaciones coinciden en sugerir que el uso recreativo no supere las dos horas diarias.

Qué muestran los estudios sobre efectos concretos

Las investigaciones más recientes analizaron cómo el uso de videojuegos y otras pantallas puede relacionarse con distintos aspectos de la salud y el desarrollo infantil.

Los resultados muestran un panorama complejo: mientras algunos trabajos identifican asociaciones con determinados riesgos, otros no encuentran efectos claros sobre ciertas áreas e incluso describen posibles beneficios cognitivos.

Una investigación publicada en What We Know About Screen Time and Social Media in Early Adolescence recordó que los niños de 9 y 10 años informaban cerca de cuatro horas diarias de pantalla recreativa, una cifra que aumentó durante la pandemia.

Además, los investigadores observaron que cada hora adicional de exposición se asoció con un incremento posterior del índice de masa corporal para la edad, un indicador utilizado para evaluar el peso en relación con el crecimiento.

La evidencia sobre el rendimiento escolar, en cambio, resulta menos concluyente. Un estudio longitudinal realizado en Noruega analizó datos de 813 niños de entre 10 y 16 años y encontró que las variaciones individuales en el tiempo dedicado a los videojuegos no predijeron cambios posteriores en el desempeño académico.

Según los autores, ese resultado sugiere que el rendimiento escolar depende de múltiples factores y no exclusivamente del tiempo destinado a jugar.

Los posibles efectos sobre las capacidades cognitivas también muestran matices. Un estudio señaló que determinados videojuegos pueden asociarse con mejoras en la memoria de trabajo, la atención y el control de impulsos, una función que permite regular las respuestas y mantener la concentración en un objetivo.

Al mismo tiempo, el análisis advirtió que las sesiones prolongadas, especialmente durante la noche, se vinculan con alteraciones del sueño y con el desplazamiento de tareas escolares o actividades presenciales.
Qué recomiendan hoy los organismos de salud

La American Academy of Child and Adolescent Psychiatry recomienda que las familias observen cómo se integran las pantallas en la vida cotidiana del niño, en lugar de concentrarse únicamente en el tiempo de uso.

Entre los principales indicadores menciona si los videojuegos interfieren con las comidas, el descanso, el estudio o los vínculos sociales, además de retirar los dispositivos antes de dormir.

La American Academy of Pediatrics coincide con ese enfoque y propone establecer reglas consistentes, adaptadas a la edad y a las necesidades de cada familia.

Desde esa perspectiva, el objetivo no es alcanzar un número exacto de horas, sino evitar que los videojuegos desplacen actividades esenciales para el desarrollo, como dormir lo suficiente, asistir a la escuela, realizar actividad física y mantener el contacto con otras personas.


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