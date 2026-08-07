Según la evaluación, la mayoría no distingue los textos realizados por humanos de los hechos por la IA.

Distinguir entre un cuento escrito por una persona y otro generado por inteligencia artificial resulta mucho más difícil de lo que muchos imaginan. Así lo planteó una investigación desarrollada por especialistas de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, Estados Unidos, que además mostró que, en numerosos casos, los textos creados por IA obtuvieron una mejor valoración que los elaborados por autores humanos.
Interés General07 de agosto de 2026

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El trabajo, difundido por EFE y publicado en la revista Judgment and Decision Making, reunió a 1.682 participantes de entre 18 y 81 años. Cada uno leyó distintos relatos breves de ficción, evaluó aspectos como la claridad, el interés y la calidad narrativa, e intentó determinar si el texto había sido producido por una persona o por un sistema de inteligencia artificial.

Cómo se desarrolló la investigación

Para llevar adelante el experimento, los investigadores seleccionaron tres cuentos escritos por autores humanos, previamente publicados en revistas literarias de prestigio, y tres relatos elaborados con ChatGPT, una de las plataformas de inteligencia artificial más utilizadas en la actualidad.

En algunos casos, los participantes recibieron información, verdadera o falsa, sobre el supuesto origen del texto, mientras que en otros debieron juzgarlo sin ningún tipo de referencia.

Los resultados indicaron que los cuentos generados por inteligencia artificial recibieron mejores puntuaciones que los escritos por personas, sobre todo cuando los lectores creyeron que detrás del relato había un autor humano. A su vez, la mayoría no consiguió identificar correctamente cuál era el origen de cada historia.

Por qué la IA obtuvo mejores valoraciones

La principal autora del estudio, Deena Weisberg, explicó que la producción escrita de la inteligencia artificial suele ser “más clara, más directa y más fácil de procesar”, mientras que la literatura creada por personas acostumbra a ser “más sutil y compleja”. Según los especialistas, esa diferencia estilística pudo influir de manera decisiva en la percepción y valoración de los lectores.

El análisis también mostró que los participantes que dijeron tener un mayor contacto con herramientas de inteligencia artificial identificaron con más facilidad los textos generados por estas tecnologías. En cambio, una mayor experiencia como lectores de ficción no mejoró de manera significativa la capacidad para distinguir entre un relato humano y uno creado por IA.

 

Fuente: Ámbito

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