Google Fotos lanzó “Video Remix”, una herramienta con IA que permite editar videos de forma sencilla

Google Photos presentó Video Remix, una nueva herramienta impulsada por inteligencia artificial que permite editar videos en cuestión de segundos. La función utiliza el modelo Gemini Omni para aplicar efectos, mejorar la iluminación y transformar clips sin necesidad de conocimientos de edición. El objetivo es ofrecer resultados profesionales directamente desde la aplicación.

Video Remix permite transformar videos con inteligencia artificial

La nueva función está disponible dentro de la pestaña Crear de Google Photos e incorpora herramientas automáticas para modificar videos con apenas unos toques. Entre sus opciones se destacan el cinematic relighting, que mejora la iluminación de escenas oscuras, el reemplazo de fondos y distintos filtros artísticos como acuarela, boceto y pintura al óleo.

Según explicó Google, los usuarios podrán convertir un video común en un clip con aspecto cinematográfico, simular distintos ambientes o aplicar efectos visuales sin recurrir a programas especializados. La empresa aseguró que la intención es simplificar el proceso de edición para que cualquier persona pueda crear contenido atractivo en pocos segundos.

La herramienta ya comenzó a llegar a la Argentina

Video Remix empezó a desplegarse para los suscriptores de Google AI Plus, Pro y Ultra en varios países, entre ellos la Argentina, además de Estados Unidos, Brasil, México, India, Japón y Corea del Sur. La función se incorpora sin costo adicional para quienes cuenten con alguno de esos planes compatibles.

Este lanzamiento forma parte de la estrategia de Google para integrar cada vez más funciones de IA generativa dentro de sus aplicaciones y competir con otras grandes compañías tecnológicas. Además de Video Remix, Google Photos incorporó recientemente nuevas herramientas para retocar imágenes, mejorar retratos y organizar fotografías, ampliando las posibilidades de edición sin salir de la aplicación.

LA CIEN