Se conmemoró el Día de la Independencia con un emotivo acto patrio

La Comuna de San Carlos Sud organizó este jueves 9 de Julio un emotivo acto en conmemoración del Día de la Independencia en la Plaza 27 de Septiembre, reuniendo a autoridades, instituciones educativas, representantes de entidades locales y vecinos para rendir homenaje a los 210 años de la Declaración de la Independencia Argentina.

La ceremonia comenzó con el tradicional izamiento del Pabellón Nacional, acompañado por la interpretación de la marcha "Aurora", a cargo de Gabriela Braem, vecina de la localidad e integrante del Coro de la Sociedad de Canto Harmonie. Posteriormente, el mismo coro interpretó el Himno Nacional Argentino, que fue entonado con respeto y emoción por todos los presentes.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la colocación de una ofrenda floral al pie del monumento al General Don José de San Martín. El homenaje estuvo a cargo de la presidenta comunal de San Carlos Sud, Florencia Primo y autoridades policiales, en representación de toda la comunidad sancarlina.

Durante el acto también se escucharon las palabras alusivas preparadas por la docente Valeria Emmer, del Jardín de Infantes N.º 337 "Vénnera Vecchio", quien destacó el valor histórico del 9 de Julio y la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el legado de quienes hicieron posible la independencia nacional.

El componente artístico estuvo protagonizado por los alumnos de la Escuela Primaria N.º 359 "Manuel Belgrano", quienes interpretaron la canción "Cuando canto 9 de Julio", mientras que los niños y niñas del Jardín de Infantes N.º 337 "Vénnera Vecchio" brindaron una colorida presentación de danza, aportando alegría y emoción a la celebración.

En el cierre del acto, la presidenta comunal Florencia Primo dirigió un mensaje alusivo a la fecha patria, destacando el compromiso de la comunidad con los valores de libertad, unidad y solidaridad que inspiraron la gesta independentista.

Como broche final, alumnos de ambas instituciones educativas realizaron una suelta de globos en homenaje a los 210 años de la Independencia Argentina. El gesto simbólico estuvo acompañado por un fervoroso "¡Viva la Patria! ¡Viva el 9 de Julio! ¡Viva San Carlos Sud!", poniendo fin a una jornada cargada de emoción, identidad y profundo sentimiento patriótico.