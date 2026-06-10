Sesiona el Concejo Municipal

El día 11 de Junio a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:





1- Consideración y aprobación del Acta de la Sesión anterior. –

2- Lectura de Notas Recibidas y Enviadas. –

3- MENSAJE N°010/26: Del Departamento Ejecutivo Municipal. Proyecto de Ordenanza por el que se establecen nuevos valores para la Tasa General de Inmuebles Urbanos.

4- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. reparación urgente del estabilizado granular de Calle Beck y Herzog. Presentado por la Concejal Judith Perren del Partido Alternativa Sancarlina.

5- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita Informe cuales son las acciones previstas para restablecer las condiciones de transitabilidad de la calle Beck y Herzog mientras se desarrollan las Obras de Colocación de Cañerías para la Red de Gas. Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

6- Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN: Solicita al D.E.M. Informe sobre todo lo actuado en relación al Proyecto del “Parque Fotovoltaico San Carlos Centro”.- Presentado por el Concejal Ariel Rinaudo. Partido “Somos San Carlos”.-

7- DESPACHO N°004/26: De la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social. Proyecto de MINUTA DE COMUNICACIÓN proceda al cumplimiento de las Minutas de Comunicación N° 893/22 y N° 961/24.-