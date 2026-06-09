Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro

El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:

- Planificación de Contenido para Redes Sociales

- Inteligencia Artificial para Docentes

- Diseño de CV y Búsqueda Laboral

- Creación Vectorial con Inkscape

- Introducción al Software Libre

- Planificación y Gestión del Emprendimiento

- Atención al Cliente en el Sector Turístico

- Resolución de Problemas

- Organización de Eventos para el Sector Turístico



Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos.

Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.