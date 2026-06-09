Capacitaciones en el Punto Digital San Carlos Centro
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO continúa brindando diferentes propuestas GRATUITAS de capacitación y formación a través de la plataforma del Punto Digital San Carlos Centro. En dicho marco, se informa que se encuentra abierta la inscripción a los siguientes cursos:
- Planificación de Contenido para Redes Sociales
- Inteligencia Artificial para Docentes
- Diseño de CV y Búsqueda Laboral
- Creación Vectorial con Inkscape
- Introducción al Software Libre
- Planificación y Gestión del Emprendimiento
- Atención al Cliente en el Sector Turístico
- Resolución de Problemas
- Organización de Eventos para el Sector Turístico
Todos ellos cuentan con certificación y no requieren de conocimientos previos.
Los interesados en matricularse o realizar consultas pueden hacerlo en el Campus Universitario Municipal, Belgrano 1535, a través del e-mail [email protected] o al teléfono 422351.