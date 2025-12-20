Paporello: Los Cocejales conocían la irregular situación del Sr. Rinaudo

Te puede interesar

Comenzaron a construir una nueva vivienda en lote propio Videos 20 de diciembre de 2025 El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.

Paporello: Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento Videos 20 de diciembre de 2025 Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, al igual que lo hace el Intendente.

Paporello: Presenté un Proyecto para la Adecuación de la Tasa de Inmuebles Urbanos Videos 20 de diciembre de 2025 Presenté un Proyecto para la Adecuación de la Tasa de Inmuebles Urbanos para que los Contribuyentes Cumplidores no paguen el mes de Diciembre de cada año.

Incendio en un domicilio de San Carlos Norte Videos 17 de diciembre de 2025 Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte.

Incendio en una casa Videos 15 de diciembre de 2025 Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro.

Comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” Videos 13 de diciembre de 2025 El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.

Asumió la nueva Presidenta Comunal de San Carlos Norte Nazarena Paschetta Videos 11 de diciembre de 2025 En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.