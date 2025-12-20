Paporello: Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento

Comenzaron a construir una nueva vivienda en lote propioVideos20 de diciembre de 2025
El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.
Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, al igual que lo hace el Intendente.Videos20 de diciembre de 2025
Perdí la votación 5 a 1. Entonces el Presidente Otazo expresó con gran satisfacción y voz firme: RECHAZADO!!!
Cada vez que hablan los Concejales, principalmente el Presidente Otazo, lo primero que piden es transparencia y participación. Pero los 5 (la Nueva Mayoría Automática) votaron en contra de la publicación de los números del Concejo.
Como se llama eso? Hipocresía? Doble moral?
El Gobierno de San Carlos Centro comenzó a construir una nueva vivienda en lote propio ubicada en Córdoba y Pueyrredón.
Presenté un Proyecto para la Adecuación de la Tasa de Inmuebles Urbanos para que los Contribuyentes Cumplidores no paguen el mes de Diciembre de cada año.
Dejé en claro que todos los Concejales conocían la irregular situación del Sr. Rinaudo que no le permitía asumir como Concejal.
Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte.
Se produjo un incendio en un domicilio ubicado en Pasaje Padre Maxwell y Estanislao López de la ciudad de San Carlos Centro.
El lunes 15 de diciembre a la hora 8:30 comienza la colonia de vacaciones del Club Argentino “Decanitos” en el complejo polideportivo de la institución celesta y blanca.
En horas de la tarde de este miércoles se realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades comunales de la localidad de San Carlos Norte en la Plaza Fermín Laprade.
La Concejal de la “Fuerza de los Hechos” Lucía Paporello comenta en el video que envió a nuestro medio de comunicación que se sintió censurada en la sesión de asunción de autoridades, entre otros aspectos.
Falleció hoy en San Carlos Centro a la edad de 87 años, la Señora Elva María Lacuadra viuda de Navarro.
Ocurrió en horas del mediodía de este miércoles en una vivienda del Barrio San Roque, ubicada en calle La Carlota de la localidad de San Carlos Norte. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
La nueva función de Google Translate permite escuchar traducciones instantáneas directamente en auriculares, replicando el tono y la entonación. El sistema ya está disponible en versión beta para Android en algunos países.
Se produjo un accidente de tránsito en Belgrano y Juan de Garay de la ciudad de San Carlos Centro, en horas de la tarde de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Especialistas de Harvard explican que esta fruta no eleva la glucosa por sí sola, sino según la porción y el contexto de la comida. Consumirla con moderación ayuda a evitar aumentos rápidos de la glucosa.
Se encuentra abierta la inscripción para participar de la “Escuela de Verano 2026” del programa provincial “Santa Fe en Movimiento”.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO informa que comenzaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
La reutilización de estos residuos vegetales permite optimizar recursos en el hogar y el jardín, favoreciendo la economía circular y reduciendo el impacto ambiental, de acuerdo con investigaciones recientes.
Es para facilitar la participación en las reuniones de Navidad y Año Nuevo a quienes viven en zonas alejadas de sus familias.
Falleció hoy Viernes 19 de Diciembre en la ciudad de Posadas Provincia de Misiones a la edad de 80 años, el Señor Enrique Segundo Maletti.