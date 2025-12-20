Paporello: Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento

Presenté un Proyecto para que el Concejo publique mensualmente su Movimiento de Ingresos y Egresos, al igual que lo hace el Intendente.

20 de diciembre de 2025

Perdí la votación 5 a 1. Entonces el Presidente Otazo expresó con gran satisfacción y voz firme: RECHAZADO!!!

Cada vez que hablan los Concejales, principalmente el Presidente Otazo, lo primero que piden es transparencia y participación. Pero los 5 (la Nueva Mayoría Automática) votaron en contra de la publicación de los números del Concejo.

Como se llama eso? Hipocresía? Doble moral?

