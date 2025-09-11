Lo más visto

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 08 de septiembre de 2025 Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 08 de septiembre de 2025 Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.

Apple presentó el iPhone 17: precio, características y todo lo que hay que saber Tecnología 10 de septiembre de 2025 La línea de este año estará compuesta por cuatro modelos: el iPhone 17 (el más pequeño), el iPhone 17 Air, el iPhone 17 PRO y el iPhone 17 PRO Max.

Entrega de pistolas Taser a la Policía Policiales 10 de septiembre de 2025 El Gobierno santafesino equipó este miércoles a efectivos de la capital provincial, y seguirá en la semana en Rosario. “Este camino en materia de seguridad empezó hace 20 meses cuando nos propusimos defender a la Policía, equiparla, darle las condiciones y respaldo político”, dijo la vicegobernadora.

Sesiona el concejo Municipal Política 10 de septiembre de 2025 El día 11 de Septiembre a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

La Provincia de Santa Fe ya tiene nueva Constitución Política 10 de septiembre de 2025 Tras dos meses de trabajo, el pleno de la Convención Reformadora sancionó el nuevo texto de la Constitución provincial, que modificó 42 artículos e incorporó otros 46.

La deficiencia de vitamina D es frecuente pero puede prevenirse con 6 hábitos sencillos Federico Salud 11 de septiembre de 2025 El consumo regular de alimentos ricos en vitamina D y la exposición solar controlada son medidas eficaces para evitar complicaciones asociadas a la insuficiencia de este micronutriente, según recomendaciones de sociedades científicas y expertos en nutrición.