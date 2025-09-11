Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy jueves 11 de septiembre en Gessler a la edad de 85 años, la Señorita Delia Asunción Favre.

Necrológicas11 de septiembre de 2025
SENTIR

Sus restos son cremados hoy al mediodía en el Crematorio Municipal (no habrá velatorio). Servicio Sentir Carruajes.

