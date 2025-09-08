Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas08 de septiembre de 2025
Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.
Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.Necrológicas08 de septiembre de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y serán sepultados hoy 12:00 horas en el Cementerio Municipal. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció hoy sábado 6 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 80 años, el Señor Abel Oscar Novak.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 84 años, el Señor Rubens Roberto Fresco.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en San Carlos a la edad de 89 años, la Señora Dora Anita Leschenne viuda de Gaitán.
Falleció hoy jueves 4 de septiembre en Esperanza a la edad de 84 años, la Señora Lea Juana Hammerly.
Falleció hoy domingo 31 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 59 años, el Señor Ariel Eduardo Kling.
Falleció hoy Viernes 29 de Agosto a la edad de 83 años, el Señor Oscar Héctor Michelino "Pochi".
El Club Argentino se enorgullece en anunciar que cuatro de sus jugadoras fueron convocadas para formar parte del Seleccionado Sub 14 de la Liga Esperancina de Fútbol Femenino. Ella son: son Sofía Mauro, Guillermina Torres, Valentina Stochero y Martina Stochero.
El Gobierno de San Carlos Centro invitó a toda la comunidad a asistir a la obra de teatro “Once”, con entrada totalmente libre y gratuita.
Los dispositivos Android y Apple contienen funciones para combatir estas interrupciones anónimas para filtrar los números spam y así poder silenciarlos o bloquearlos.
En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.