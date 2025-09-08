Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy lunes 8 de septiembre en San Carlos Centro a la edad de 89 años, la Señora Edis Carmen Bedini viuda de Maldonado.

Necrológicas08 de septiembre de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y serán sepultados hoy 12:00 horas en el Cementerio Municipal. Servicio Sentir Carruajes.

