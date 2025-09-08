Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Lunes 8 de Septiembre a la edad de 86 años, la señora Clarita Inés Gamba viuda de Cinquini.

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre hoy Lunes 8 de septiembre de la sala para el cementerio municipal a las 16:00 horas. Ostta Sepelios

