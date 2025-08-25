Condolencias de la Sociedad Rural

Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 17 de agosto de 2025 Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 23 de agosto de 2025 Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.

Se esclareció un hurto en López Policiales 24 de agosto de 2025 Cerca de las 19:30 horas de este sábado, la Comisaría 16ta tomó conocimiento que un joven de 24 años de edad había sido víctima de un hurto, dado a que autores desconocidos habrían ingresado por la parte trasera de su casa por un ventanal.

Se realizó el Torneo Clausura de Newcom en el Club Central Polideportivo 24 de agosto de 2025 Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.

Exitosa Kermesse de las Infancias organizada por el Club Argentino Locales 24 de agosto de 2025 En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 25 de agosto de 2025 Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.

“Beck, festival gastronómico”: Convocatoria para artesanos y emprendedores Locales 25 de agosto de 2025 Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

Domingo 31 de agosto: Música en anfiteatro Locales 25 de agosto de 2025 En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.

Humboldt: A la seguridad la hacemos entre todos. Intentaron robar en casa central de la Mutual del Club Atlético Juventud Unida de Humboldt Policiales 25 de agosto de 2025 Desde el Consejo de Administración de la Mutual del Club Atlético Juventud Unida de Humboldt queremos agradecer públicamente al personal policial que con su rápida y eficaz respuesta permitió frenar el intento de robo que sufrimos hace pocos días en la sede de esta localidad.