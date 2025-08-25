Condolencias de la Sociedad Rural

Condolencias de la Sociedad Rural de San Carlos.

25 de agosto de 2025
Se esclareció un hurto en López

Policiales24 de agosto de 2025

Cerca de las 19:30 horas de este sábado, la Comisaría 16ta tomó conocimiento que un joven de 24 años de edad había sido víctima de un hurto, dado a que autores desconocidos habrían ingresado por la parte trasera de su casa por un ventanal.

“Beck, festival gastronómico”: Convocatoria para artesanos y emprendedores

Locales25 de agosto de 2025

Con motivo de la celebración del 167° aniversario de la fundación de la Colonia San Carlos, la Comuna de San Carlos Sud organiza para el Domingo 28 de Septiembre de 2025 a partir de las 11,00 hs. la QUINTA EDICIÓN del “BECK, FESTIVAL GASTRONÓMICO Y CERVECERO”, convocando a los artesanos y micro emprendedores de la localidad, la zona y la región a participar de tan importante evento.

Domingo 31 de agosto: Música en anfiteatro

Locales25 de agosto de 2025

En el marco del tradicional espacio que de manera ininterrumpida, el Gobierno de San Carlos Centro brinda a músicos y artistas locales en todos los estilos, llega una nueva edición de “LA PLAZA DEL DOMINGO”.