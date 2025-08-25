Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció ayer domingo 24 de agosto a la edad de 79 años, la Señora Norma Engel viuda de Kloster.

Necrológicas25 de agosto de 2025
OSTTA
OSTTA

Sus restos son velados en calle Moreno 438 de San Carlos Centro y partirá el cortejo fúnebre desde la sala hacia el Cementerio Municipal hoy lunes 25 de agosto a las 11:30 horas. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
Lo más visto
ScreenHunter_113

Se esclareció un hurto en López

Policiales24 de agosto de 2025

Cerca de las 19:30 horas de este sábado, la Comisaría 16ta tomó conocimiento que un joven de 24 años de edad había sido víctima de un hurto, dado a que autores desconocidos habrían ingresado por la parte trasera de su casa por un ventanal.