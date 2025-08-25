Lo más visto

Necrológicas Sentir Carruajes Necrológicas 17 de agosto de 2025 Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.

Dos accidentes en simultáneo y en el mismo lugar Policiales 21 de agosto de 2025 Ocurrió en Belgrano y Almafuerte de la ciudad de San Carlos Centro cerca de la hora 10:30 de este jueves. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 22 de agosto de 2025 Falleció hoy Viernes 22 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 82 años, la Señora Ana Teresa Hischier viuda de Ambort.

Necrológicas Ostta Sepelios Necrológicas 23 de agosto de 2025 Falleció hoy sábado 23 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 53 años, el señor Gerardo David Nuñez.

Se esclareció un hurto en López Policiales 24 de agosto de 2025 Cerca de las 19:30 horas de este sábado, la Comisaría 16ta tomó conocimiento que un joven de 24 años de edad había sido víctima de un hurto, dado a que autores desconocidos habrían ingresado por la parte trasera de su casa por un ventanal.

Se realizó el Torneo Clausura de Newcom en el Club Central Videos 24 de agosto de 2025 Se llevó a cabo este fin de semana en el Club Central San Carlos el Torneo Clausura de Newcom 2025.

Exitosa Kermesse de las Infancias organizada por el Club Argentino Locales 24 de agosto de 2025 En horas de la tarde de este domingo se realizó la Kermesse de las Infancias, organizada por el Club Atlético Argentino y su Mutual.