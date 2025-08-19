Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.

Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y serán sepultados en el Cementerio Municipal esta tarde. Servicio Sentir Carruajes.

