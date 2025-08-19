Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Sentir CarruajesNecrológicas17 de agosto de 2025
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.Necrológicas19 de agosto de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 y serán sepultados en el Cementerio Municipal esta tarde. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció hoy Lunes 11 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 85 años el Señor Alfredo Juan Tosello "Fredo".
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.
Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro.
En las últimas horas 5 motocicletas fueron retenidas por personal policial y trasladadas al Corralón.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “TRES HERMANAS (Y UN HERMANO)” que se ofrecerá al público, con entrada libre y gratuita, ESTE VIERNES 22 DE AGOSTO a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
Hasta entrada la noche del domingo el peronismo mantuvo en vilo el primer lugar de la lista. Provincias Unidas confirmó días atrás y LLA esta misma jornada.
Fueron adquiridas por licitación unas 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. Instructores especializados brindan los cursos a capacitadores que entrenarán a policías de todo el territorio santafesino. El subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni informó sobre las capacitaciones y el posterior despliegue.
EL Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.
De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.
