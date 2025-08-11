Ni efectivo ni transferencia: esta es la solución de cobro que está llegando a todos los comercios

Es acá donde entra en juego la terminal POS, una herramienta que está transformando la forma de cobrar en negocios de todo tipo. Con esta solución, tanto las grandes tiendas como las pequeñas pymes pueden ofrecer pagos con tarjeta, QR y link en segundos, sin demoras ni complicaciones bancarias.

Cómo funciona Nave Point: la terminal que simplifica tus cobros

Nave Point es una terminal POS diseñada específicamente para adaptarse al ritmo del comercio argentino contemporáneo. No requiere efectivo ni contar con una cuenta bancaria tradicional: basta conectarla a internet y configurarla en unos pocos pasos. Su interfaz intuitiva permite registrar ventas, activar cobros con QR, imprimir tickets en tiendas físicas o enviar comprobantes digitales, todo desde un mismo dispositivo.

¿Qué métodos de pago admite?

Tarjeta de débito y crédito.

Pagos por código QR, ideal para quienes prefieren pagar desde la billetera virtual.

Link de pago, útil para pedidos a domicilio, redes sociales o sitios de venta directa.

La posibilidad de combinar múltiples opciones en una única terminal brinda comodidad y versatilidad al comerciante, que puede ofrecer diversas formas de cobro según las preferencias del cliente.

Beneficios para comercios argentinos



Seguridad y control

Toda operación se realiza digitalmente, lo que disminuye el riesgo de robos, errores o fraudes. Además, los informes automatizados ayudan a llevar una contabilidad más ordenada.

Comodidad y fidelización

Los usuarios actuales buscan rapidez y seguridad. Poder pagar con tarjeta o QR desde el celular mejora la percepción del comercio y promueve recomendaciones.

Costos reducidos

Se eliminan gastos asociados al manejo de efectivo: viajes al banco, riesgos de seguridad y errores humanos. La terminal permite comprobantes digitales sin necesidad de impresoras.

Monitoreo en tiempo real

Los dueños pueden consultar el historial de transacciones, filtrar ventas por producto o día y exportar informes contables de forma fácil.

Qué hace distinta a Nave Negocios

Adaptación local

A diferencia de soluciones genéricas, Nave entiende las necesidades del mercado argentino, adaptándose a rubros como kioscos, restaurantes o servicios independientes.

Contratación clara y directa

No hay letra chica: toda la información sobre comisiones y tiempos de acreditación está disponible desde el inicio. La contratación es online y sin intermediarios.

Soporte local

El equipo de asistencia técnica responde en español con agilidad y ofrece tutoriales para aprovechar al máximo la terminal y otros servicios.

Casos de uso

Comercios físicos

Desde tiendas de ropa hasta cafés, Nave Point ayuda a procesar pagos con tarjeta o QR en cuestión de segundos, incluso en horarios pico.

Profesionales y emprendedores

Ideal para fotógrafos, entrenadores o diseñadores, que pueden cobrar con QR o link desde su celular, sin necesidad de sistemas complejos.

Ventas online

Los comercios que venden por redes sociales o ecommerce usan Nave para emitir links de pago y ofrecer una experiencia profesional.

Por qué sumarse ahora

La digitalización del consumo avanza rápido. Para seguir siendo competitivos, los negocios deben modernizar sus formas de cobro. Con una terminal POS como Nave Point, se adaptan a la nueva demanda de pagos ágiles, seguros y sin efectivo.

Ofrecer múltiples métodos de pago no solo mejora la experiencia del cliente, sino que abre la puerta a más ventas. Y con el respaldo local de Nave Negocios, el proceso es simple, accesible y sin sorpresas.