Ni efectivo ni transferencia: esta es la solución de cobro que está llegando a todos los comercios

En un mercado cada vez más digitalizado, muchos comercios decidieron dejar atrás el efectivo y las transferencias bancarias por opciones más seguras, ágiles y convenientes.Interés General11 de agosto de 2025
Es acá donde entra en juego la terminal POS, una herramienta que está transformando la forma de cobrar en negocios de todo tipo. Con esta solución, tanto las grandes tiendas como las pequeñas pymes pueden ofrecer pagos con tarjeta, QR y link en segundos, sin demoras ni complicaciones bancarias.
Cómo funciona Nave Point: la terminal que simplifica tus cobros
Nave Point es una terminal POS diseñada específicamente para adaptarse al ritmo del comercio argentino contemporáneo. No requiere efectivo ni contar con una cuenta bancaria tradicional: basta conectarla a internet y configurarla en unos pocos pasos. Su interfaz intuitiva permite registrar ventas, activar cobros con QR, imprimir tickets en tiendas físicas o enviar comprobantes digitales, todo desde un mismo dispositivo.
¿Qué métodos de pago admite?
La posibilidad de combinar múltiples opciones en una única terminal brinda comodidad y versatilidad al comerciante, que puede ofrecer diversas formas de cobro según las preferencias del cliente.
Beneficios para comercios argentinos
Seguridad y control
Toda operación se realiza digitalmente, lo que disminuye el riesgo de robos, errores o fraudes. Además, los informes automatizados ayudan a llevar una contabilidad más ordenada.
Comodidad y fidelización
Los usuarios actuales buscan rapidez y seguridad. Poder pagar con tarjeta o QR desde el celular mejora la percepción del comercio y promueve recomendaciones.
Costos reducidos
Se eliminan gastos asociados al manejo de efectivo: viajes al banco, riesgos de seguridad y errores humanos. La terminal permite comprobantes digitales sin necesidad de impresoras.
Monitoreo en tiempo real
Los dueños pueden consultar el historial de transacciones, filtrar ventas por producto o día y exportar informes contables de forma fácil.
Qué hace distinta a Nave Negocios
Adaptación local
A diferencia de soluciones genéricas, Nave entiende las necesidades del mercado argentino, adaptándose a rubros como kioscos, restaurantes o servicios independientes.
Contratación clara y directa
No hay letra chica: toda la información sobre comisiones y tiempos de acreditación está disponible desde el inicio. La contratación es online y sin intermediarios.
Soporte local
El equipo de asistencia técnica responde en español con agilidad y ofrece tutoriales para aprovechar al máximo la terminal y otros servicios.
Casos de uso
Comercios físicos
Desde tiendas de ropa hasta cafés, Nave Point ayuda a procesar pagos con tarjeta o QR en cuestión de segundos, incluso en horarios pico.
Profesionales y emprendedores
Ideal para fotógrafos, entrenadores o diseñadores, que pueden cobrar con QR o link desde su celular, sin necesidad de sistemas complejos.
Ventas online
Los comercios que venden por redes sociales o ecommerce usan Nave para emitir links de pago y ofrecer una experiencia profesional.
Por qué sumarse ahora
La digitalización del consumo avanza rápido. Para seguir siendo competitivos, los negocios deben modernizar sus formas de cobro. Con una terminal POS como Nave Point, se adaptan a la nueva demanda de pagos ágiles, seguros y sin efectivo.
Ofrecer múltiples métodos de pago no solo mejora la experiencia del cliente, sino que abre la puerta a más ventas. Y con el respaldo local de Nave Negocios, el proceso es simple, accesible y sin sorpresas.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.
El hecho se produjo cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, en Belgrano 79 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
La Comuna de San Carlos Sud organizó el festejo del Día del Niño en la Plaza “27 de Septiembre”, en horas de la tarde de este domingo, con entrada libre y gratuita.
Falleció hoy Lunes 11 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 85 años el Señor Alfredo Juan Tosello "Fredo".