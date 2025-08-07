Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.

Sus restos son velados en sala de velatorios de calle 25 de Mayo 530 y recibirán sepultura hoy en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro. El servicio partirá de la sala a la hora 15:30. Servicio Sentir Carruajes.