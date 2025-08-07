Necrológicas Sentir Carruajes

Necrológicas Ostta SepeliosNecrológicas06 de agosto de 2025
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.Necrológicas07 de agosto de 2025
Sus restos son velados en sala de velatorios de calle 25 de Mayo 530 y recibirán sepultura hoy en el Cementerio Municipal de San Carlos Centro. El servicio partirá de la sala a la hora 15:30. Servicio Sentir Carruajes.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
Falleció ayer lunes 4 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 66 años, el Señor Sergio Conrado Primo “Cacho”.
Falleció hoy martes 29 de julio en San Carlos Centro a la edad de 72 años, la Señora Noemí Rosa Zappa de Besson.
Falleció hoy Lunes 28 de Julio en San Carlos a la edad de 88 años, la Señora Clorinda Ester Chatelain viuda de Hang.
Falleció hoy sábado 26 de julio en San Carlos a la edad de 72 años, la Señora Lidia María Barbero de Mamy.
Falleció ayer Viernes 25 de Julio en Santa Fe a la edad de 68 años, el Señor Ángel Rogelio Herrera "Cacho".
Falleció ayer Miércoles 23 de Julio en San Carlos Sud a la edad de 68 años, la Señora Marta Beatriz Bulla.
El sábado 6 de setiembre a las 18:30 horas y el domingo 7 de septiembre a las 18:00 horas el Padre Martín Lampa estará en la Sociedad Rural de San Carlos Centro.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a visitar la muestra “MOSAICOS, COLOR Y MOVIMIENTO” del reconocido artista santafesino Juan Carlos Basílico. La misma, se desarrollará en el Museo Histórico de la Colonia San Carlos y será inaugurada el jueves 14 de agosto a las 19:00 hs.
Expertas en psicología explican cómo el consumo de ficción audiovisual puede estimular el cerebro, aliviar el estrés y fortalecer vínculos sociales. Por qué mirar series no es solo un pasatiempo.
En la localidad de San Carlos Norte comienzan las celebraciones religiosas para honrar a los Santos Patronos, Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. (Foto archivo)
La Escuela Taller de Educación Manual Nº58 “Luis Borruat” realizará el acto en conmemoración del 125º Aniversario de la institución educativa. (Foto archivo).
El día 7 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
