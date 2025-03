El concejal Gabriel Otazo, autor del proyecto, fue contundente:

"Una gestión honesta no teme brindar información, sino que la pone a disposición con orgullo y sin dilaciones. No pedimos más que lo que la ley exige. No exigimos más que lo que la ciudadanía merece saber.”

La minuta plantea interrogantes claves que la ciudadanía sigue sin respuestas:

¿Cuánto costaron realmente estas obras y cómo se financiaron?

¿Se cumplieron los plazos y condiciones establecidas?

¿Por qué se pavimentaron calles sin alcanzar el 70% de adhesiones requerido por la Ordenanza 875/17?

¿Hubo licitación pública o contratación directa?

¿Quiénes son los propietarios reales de la empresa contratista?

El concejal Ariel Rinaudo respaldó la iniciativa y subrayó:

"Es fundamental conocer los costos y condiciones en las que se realizaron estas obras. La transparencia no debe ser una opción, sino una obligación para cualquier gestión que maneje fondos públicos."

Por su parte, el concejal Francisco Perezlindo agregó:

"Acompañamos este pedido porque el Concejo viene reclamando esta información desde hace años y jamás fue respondida. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administran los recursos que ellos mismos aportan."

OTROS PROYECTOS PRESENTADOS

Además, en la sesión se debatieron importantes iniciativas:

✅ Pedido de obras: Minuta para la realización de alcantarillado, entubado y veredas en calle Saavedra (Concejales Noemí Gorgo y Ariel Rinaudo – Somos San Carlos).

✅ Resolución sobre transporte: Exige a la empresa El Norte S.A. el restablecimiento de horarios de servicio (Concejales Otazo, Terisotto y Bassi – Alternativa Sancarlina).

✅ Mantenimiento de terrenos: Pedido de cumplimiento de la Ordenanza 639/10 sobre limpieza de baldíos (Gorgo y Rinaudo – Somos San Carlos).

Desde Alternativa Sancarlina, reiteraron su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de los sancarlinos.

"Es nuestra obligación disipar dudas con información certera y con hechos, no con evasivas", concluyó Otazo.