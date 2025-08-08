Mascotas Las Colonias llega a San Carlos Centro este miércoles 13 de agosto

La jornada apunta a facilitar el cuidado responsable de mascotas para los vecinos de San Carlos Centro. Para una mejor organización, se recomienda reservar el turno con antelación llamando al número indicado.

“Mascotas Las Colonias crece y se consolida gracias al compromiso de nuestros vecinos. Cuando la comunidad asume la responsabilidad de cuidar a sus animales, cuida también la salud pública y la convivencia. Ese trabajo conjunto hace posible que el programa llegue a más lugares y beneficie a más familias.” — Rubén Pirola, senador por Las Colonias.

Datos útiles

Fecha: miércoles 13 de agosto

Turnos: 3404-52975