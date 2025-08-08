Mascotas Las Colonias llega a San Carlos Centro este miércoles 13 de agosto

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica06 de agosto de 2025
El día 7 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
El programa Mascotas Las Colonias realizará un nuevo operativo de castración este miércoles 13 de agosto en San Carlos Centro. Los turnos se solicitan al 3404-529751Política08 de agosto de 2025
La jornada apunta a facilitar el cuidado responsable de mascotas para los vecinos de San Carlos Centro. Para una mejor organización, se recomienda reservar el turno con antelación llamando al número indicado.
“Mascotas Las Colonias crece y se consolida gracias al compromiso de nuestros vecinos. Cuando la comunidad asume la responsabilidad de cuidar a sus animales, cuida también la salud pública y la convivencia. Ese trabajo conjunto hace posible que el programa llegue a más lugares y beneficie a más familias.” — Rubén Pirola, senador por Las Colonias.
Datos útiles
Fecha: miércoles 13 de agosto
Turnos: 3404-52975
El día 7 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En la última sesión de la Cámara de Senadores, el representante por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo de la provincia intervenga ante el cierre de sucursales del Banco Santander en distintas localidades del interior santafesino. El objetivo es garantizar que se resguarde el acceso al sistema bancario en zonas donde estas oficinas cumplen un rol clave para la comunidad.
De acuerdo al proyecto impulsado por la diputada Lionella Cattalini, no podrán ser proveedores del Estado aquellas personas, empresas, mutuales o cooperativas que tengan antecedentes por delitos de corrupción.
El senador por Las Colonias impulsó y consiguió la aprobación en la Cámara Alta de una gestión legislativa que expresa el rechazo institucional al Decreto de Necesidad y Urgencia 462/2025, dictado por el Gobierno Nacional, que elimina la autonomía del INTA, debilita su presencia territorial y pone en riesgo su histórica función como motor del desarrollo agropecuario.
Santa Fe elegirá 9 diputados para los próximos cuatro años. Son 42 los partidos políticos reconocidos en el distrito electoral que conforma la provincia. Indefiniciones en los diferentes espacios ante el vencimiento del plazo de inscripción de alianzas el jueves venidero.
El día 31 de Julio de 2025 a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
La convencional constituyente Gisel Mahmud destacó que la propuesta del Partido Socialista incorpora garantías para la ciudadanía en el entorno digital: conectividad, alfabetización, privacidad, transparencia algorítmica y derecho a la desconexión, entre otros. “Reconocer que el mundo digital y las tecnologías nos permiten avanzar y desarrollarnos como sociedad en muchos sentidos positivos. Al mismo tiempo que generan problemas y riesgos de los que hay que proteger a las personas”.
Como parte de su participación en la Convención Reformadora, el senador Rubén Pirola comenzó a compartir en su sitio web los contenidos explicativos de cada uno de los ejes que integran el proyecto de reforma constitucional presentado por el bloque Más para Santa Fe, que él mismo preside. El gesto, que se inscribe en una práctica sostenida de transparencia, busca acercar el debate constitucional a todos los vecinos de la provincia.
Falleció ayer lunes 4 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 66 años, el Señor Sergio Conrado Primo “Cacho”.
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.
En la localidad de San Carlos Norte comienzan las celebraciones religiosas para honrar a los Santos Patronos, Nuestra Señora de la Asunción y San Roque. (Foto archivo)
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios relacionados a la Mecánica en sus diferentes ramas, en coordinación con la Asociación Mecánicos y Afines (A.M.A.)
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
Müller Comisiones de Franco Müller realiza trámites y encomiendas en general de lunes a viernes.
El pasado fin de semana, personal de Agrupación Cuerpos de esta Unidad Regional XI desarrolló tareas de patrullaje dinámicos en diferentes zonas de la ciudad de Esperanza donde logró identificar motovehículos que no cumplían con la reglamentación vigente para poder circular.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.