Alerta por un reto viral de consumo excesivo de paracetamol

¿Caminar ayuda a ganar músculo, perder grasa o ambas cosas?Salud18 de diciembre de 2025
Es una de las actividades físicas más elegidas por su facilidad y accesibilidad, pero sus efectos sobre el cuerpo van mucho más allá de lo que se suele pensar.
Un reto viral que promueve el consumo excesivo de paracetamol constituye un grave riesgo para la salud, sobre todo en niños y adolescentes. Tras un caso de ingesta en Rosario, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado para advertir la necesidad de alejar a los chicos de los medicamentos.
A través de redes sociales, se reproduce un reto: tomar la mayor cantidad de pastillas de Paracetamol y grabarse captando los síntomas de malestar que produce. La viralización en distintos países llegó al país y también a Rosario en donde se registró la hospitalización de un paciente que, afortunadamente, tratado a tiempo ya fue externado.
La ingesta de este medicamento de venta libre que suele tener cualquiera entre sus remedios para combatir una fiebre o un dolor muscular, si se toma de manera excesiva puede provocar daños severos en el organismo. Es por esto que la Facultad de Medicina emitió un comunicado en redes sociales en el que llamaron la atención sobre este desafío.
Tomando un blister de paracetamol de un gramo con 70 u 80 kilos ya pueden aparecer complicaciones. Y, en caso de administrarlos con alcohol, se potencian ambas ingestas, alertó un especialista.
Fuente: Lt10-Rosario3
Especialistas de Harvard explican que esta fruta no eleva la glucosa por sí sola, sino según la porción y el contexto de la comida. Consumirla con moderación ayuda a evitar aumentos rápidos de la glucosa.
Los especialistas destacan la importancia de la dieta antiinflamatoria para la salud. Qué ingredientes naturales sumar a la hora de cocinar para mejorar la calidad de vida
Sumá líquidos y nutrientes a tu dieta con frutas refrescantes que ayudan a mantener tu cuerpo hidratado en los días de altas temperaturas.
Investigadores de los Estados Unidos hicieron un estudio con peces zebra. Sugieren que el consumo elevado de sorbitol, que puede estar presente en alimentos bajos en azúcar, puede favorecer la acumulación de grasa en el hígado si faltan bacterias intestinales específicas
La mayoría de los pacientes llega al diagnóstico hasta 7 años tarde. Cerca de 1 de cada 4 ya presenta complicaciones vasculares en ese momento.
Estudios científicos confirman que el entrenamiento de fuerza moderada, realizado unas pocas veces por semana, mejora la calidad del sueño en adultos mayores y aporta múltiples beneficios para la salud general.
Incorporar este cereal en la alimentación diaria contribuye a mejorar la composición corporal, regular el metabolismo y apoyar la salud cardiovascular, según especialistas
Fue entre el km 3 y 4, en la mano a Santo Tomé. Se vieron involucrados una camioneta y una moto. Un joven de 29 años perdió la vida y la conductora de la camioneta fue hospitalizada.
Saludamos a todos los amigos y clientes que nos vienen acompañando desde la apertura de nuestro pequeño comercio y a los que se suman constantemente y nos ayudan a crecer día a día.
Falleció hoy Miércoles 24 de Diciembre en San Carlos Centro a la edad de 86 años, el Señor Federico Carlos Pratto.
Falleció hoy Miércoles 24 en Santa Fe a la edad de 92 años, el Señor Amalio José Díaz.
Quienes se encuentren al día al 31 de diciembre, tendrán un 20 % de descuento para 2026 en el Impuesto Inmobiliario. Además, podrán sumar beneficios y alcanzar descuentos totales de hasta 56 %. Modos de pagos y links para regularizar los impuestos, en esta nota.
Desde la Facultad de Ciencias Médicas lanzaron un comunicado que advierte sobre la circulación de desafíos virtuales que promueven la sobredosis de analgésicos de venta libre como el paracetamol.
El GOBIERNO DE SAN CARLOS CENTRO invita a la comunidad a recibir junto a Papá Noel los nuevos amigos de nuestro Tiranosaurio Rex MAÑANA JUEVES 25 DE DICIEMBRE a las 19 hs. en el Paseo Parque de la Ciudad.
Un conjunto de mensajes seleccionados permite expresar afecto y buenos deseos a través de plataformas digitales, facilitando la cercanía emocional durante las celebraciones de fin de año.
Se produjo un incendio en un domicilio de la ciudad de San Carlos Centro, ubicado en Juan de Garay casi 13 de mayo, en horas del mediodía de este miércoles. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
