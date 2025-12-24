Alerta por un reto viral de consumo excesivo de paracetamol

Un reto viral que promueve el consumo excesivo de paracetamol constituye un grave riesgo para la salud, sobre todo en niños y adolescentes. Tras un caso de ingesta en Rosario, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado para advertir la necesidad de alejar a los chicos de los medicamentos.

A través de redes sociales, se reproduce un reto: tomar la mayor cantidad de pastillas de Paracetamol y grabarse captando los síntomas de malestar que produce. La viralización en distintos países llegó al país y también a Rosario en donde se registró la hospitalización de un paciente que, afortunadamente, tratado a tiempo ya fue externado.

La ingesta de este medicamento de venta libre que suele tener cualquiera entre sus remedios para combatir una fiebre o un dolor muscular, si se toma de manera excesiva puede provocar daños severos en el organismo. Es por esto que la Facultad de Medicina emitió un comunicado en redes sociales en el que llamaron la atención sobre este desafío.

Tomando un blister de paracetamol de un gramo con 70 u 80 kilos ya pueden aparecer complicaciones. Y, en caso de administrarlos con alcohol, se potencian ambas ingestas, alertó un especialista.

Fuente: Lt10-Rosario3







