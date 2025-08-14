La comuna de San Carlos Sud adquirirá un nuevo compactador de residuos

Con el objetivo de renovar el parque de máquinas y herramientas, la Comuna de San Carlos Sud gestionó, ante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, a través del “Programa Brigadier” un aporte para la compra de un NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS.

En ese marco la Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, junto a la Diputada Provincial Jimena Senn llevaron adelante la firma del convenio que permitirá recibir los fondos.