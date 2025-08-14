La comuna de San Carlos Sud adquirirá un nuevo compactador de residuos

Sesiona el Concejo MunicipalPolítica13 de agosto de 2025
El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
Con el objetivo de renovar el parque de máquinas y herramientas, la Comuna de San Carlos Sud gestionó, ante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, a través del “Programa Brigadier” un aporte para la compra de un NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS.Política14 de agosto de 2025
Con el objetivo de renovar el parque de máquinas y herramientas, la Comuna de San Carlos Sud gestionó, ante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, a través del “Programa Brigadier” un aporte para la compra de un NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS.
En ese marco la Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, junto a la Diputada Provincial Jimena Senn llevaron adelante la firma del convenio que permitirá recibir los fondos.
El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En el marco de la Ordenanza de Prevención del Suicidio, impulsada por el Partido Alternativa Sancarlina, los concejales Gabriel Otazo, Elina Terisotto y Carina Bassi llevaron la propuesta a todas las escuelas secundarias de San Carlos Centro donde se brindaron charlas–taller sobre "Salud Mental y Adolescencia".
El diputado provincial se sumó a las voces empresariales y las cámaras del sector que cuestionan la medida anunciada el jueves por el gobierno nacional. Los organismos disueltos gestionaban programas de apoyo y estímulo, además de ser un nexo con los empresarios.
En la sesión ordinaria celebrada ayer, el Concejo Municipal de San Carlos Centro sancionó dos proyectos de relevancia:
El programa Mascotas Las Colonias realizará un nuevo operativo de castración este miércoles 13 de agosto en San Carlos Centro. Los turnos se solicitan al 3404-529751
Esta semana en la Convención Reformadora avanzamos en temas centrales para el funcionamiento del Estado. Desde mi lugar en la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, participé de dos jornadas de trabajo que reflejan bien el espíritu con el que encaramos esta reforma: profundidad en el debate y apertura a la ciudadanía.
El día 7 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En la última sesión de la Cámara de Senadores, el representante por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo de la provincia intervenga ante el cierre de sucursales del Banco Santander en distintas localidades del interior santafesino. El objetivo es garantizar que se resguarde el acceso al sistema bancario en zonas donde estas oficinas cumplen un rol clave para la comunidad.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.
Falleció hoy Lunes 11 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 85 años el Señor Alfredo Juan Tosello "Fredo".
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 77 años. la señora Mercedes Antonia Klipan de Maglia.
Falleció ayer lunes 11 de agosto en Gessler a la edad de 83 años, el Señor Edmundo Pedro Arolfo.
El ENACOM otorgó licencia a Omnispace Argentina para brindar conectividad 5G satelital y telefonía móvil por satélite. La empresa competirá con Starlink y apunta a sectores como gobierno, transporte y defensa.
Conocer las particularidades de estos animales ayuda a brindarles un cuidado responsable y disfrutar de su compañía única e inolvidable.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
El accidente de tránsito ocurrió cerca de la hora 17:15 de este martes, en Lheritier y Belgrano, de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
El Gobierno de San Carlos Centro informa que finalizaron los trabajos para la pavimentación de un nuevo sector de la ciudad incluido en el Plan de Pavimentación por Adhesión y Contribución de Mejoras.
El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día: