La comuna de San Carlos Sud adquirirá un nuevo compactador de residuos

Con el objetivo de renovar el parque de máquinas y herramientas, la Comuna de San Carlos Sud gestionó, ante el Ministerio de Gobierno e Innovación Pública de la Provincia de Santa Fe, a través del “Programa Brigadier” un aporte para la compra de un NUEVO COMPACTADOR DE RESIDUOS.

Política14 de agosto de 2025
ScreenHunter_074

En ese marco la Presidenta Comunal Dra. Florencia Primo, junto a la Diputada Provincial Jimena Senn llevaron adelante la firma del convenio que permitirá recibir los fondos.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política13 de agosto de 2025

El día 14 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

ScreenHunter_046

Pirola: “Impulsamos una reforma con reglas claras, más transparencia y una institucionalidad moderna, que responda a lo que nuestra provincia necesita”

Política08 de agosto de 2025

Esta semana en la Convención Reformadora avanzamos en temas centrales para el funcionamiento del Estado. Desde mi lugar en la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, participé de dos jornadas de trabajo que reflejan bien el espíritu con el que encaramos esta reforma: profundidad en el debate y apertura a la ciudadanía.

CONCEJO2025

Sesiona el Concejo Municipal

Política06 de agosto de 2025

El día 7 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:

ScreenHunter_019

Rubén Pirola solicitó la intervención del Gobierno provincial por el cierre de sucursales del Banco Santander en el interior santafesino

Política05 de agosto de 2025

En la última sesión de la Cámara de Senadores, el representante por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo de la provincia intervenga ante el cierre de sucursales del Banco Santander en distintas localidades del interior santafesino. El objetivo es garantizar que se resguarde el acceso al sistema bancario en zonas donde estas oficinas cumplen un rol clave para la comunidad.

ScreenHunter_067

Chocó contra una camioneta estacionada

Policiales12 de agosto de 2025

El accidente de tránsito ocurrió cerca de la hora 17:15 de este martes, en Lheritier y Belgrano, de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

CONCEJO2025

