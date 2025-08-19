La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana presentó 11 dictámenes temáticos, tras más de 13 horas de trabajo

Te puede interesar

Retuvieron motos en San Carlos Centro, Franck y Esperanza Policiales 16 de agosto de 2025 En las últimas horas 5 motocicletas fueron retenidas por personal policial y trasladadas al Corralón.

Fuego en un domicilio Policiales 16 de agosto de 2025 Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro.

Chocó contra una camioneta estacionada Policiales 12 de agosto de 2025 El accidente de tránsito ocurrió cerca de la hora 17:15 de este martes, en Lheritier y Belgrano, de la ciudad de San Carlos Centro.

Recuperaron una moto sustraída en Santa Clara Policiales 10 de agosto de 2025 En horas de la mañana de hoy, un vecino de la localidad de Santa Clara de Buena Vista dio aviso a personal policial de la Subcomisaria 1era sobre la faltante de una motocicleta de su propiedad marca Guerrero 110cc que se hallaba en el patio de su domicilio.

Secuestraron motos en operativos que realizaron en Esperanza, Santa Clara, Progreso y San Carlos Centro Policiales 07 de agosto de 2025 El pasado fin de semana, personal de Agrupación Cuerpos de esta Unidad Regional XI desarrolló tareas de patrullaje dinámicos en diferentes zonas de la ciudad de Esperanza donde logró identificar motovehículos que no cumplían con la reglamentación vigente para poder circular.

Cárcel de Coronda: Comenzaron a montar los nuevos pabellones de aislamiento Policiales 03 de agosto de 2025 El gobierno de Maximiliano Pullaro avanza con distintas obras de infraestructura carcelaria. En este caso, construye cuatro nuevos pabellones en Coronda. En total, reúnen una capacidad de 72 celdas

Franck: Chequearon a dos personas de San Jerónimo Norte y secuestraron material estupefaciente Policiales 01 de agosto de 2025 Durante la tarde de ayer Personal Policial de la Comisaria 4ta de la localidad de Franck en un chequeo de rutina realizado a dos masculinos oriundos de San Jerónimo Norte, secuestró entre sus pertenencias una bolsa con una sustancia similar a lo que podría ser material estupefaciente, por lo que luego desde el lugar se requirió la presencia de personal de Policía de Investigaciones para su intervención y constatación de los elementos.