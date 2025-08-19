La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana presentó 11 dictámenes temáticos, tras más de 13 horas de trabajo

Retuvieron motos en San Carlos Centro, Franck y EsperanzaPoliciales16 de agosto de 2025
En las últimas horas 5 motocicletas fueron retenidas por personal policial y trasladadas al Corralón.
Se alcanzaron acuerdos respecto a la inclusión de un párrafo en el que la provincia reconoce la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas y la Antártida, el reconocimiento del derecho a la seguridad pública como un deber del Estado, y nociones en torno a la forma de financiamiento de los gastos provinciales, la revocatoria de mandatos, entre otros.Policiales19 de agosto de 2025
También se trataron temas vinculados al derecho a una vida digna, la Caja de Jubilaciones de la provincia, mecanismos de participación ciudadana.
En las últimas horas 5 motocicletas fueron retenidas por personal policial y trasladadas al Corralón.
Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
El accidente de tránsito ocurrió cerca de la hora 17:15 de este martes, en Lheritier y Belgrano, de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En horas de la mañana de hoy, un vecino de la localidad de Santa Clara de Buena Vista dio aviso a personal policial de la Subcomisaria 1era sobre la faltante de una motocicleta de su propiedad marca Guerrero 110cc que se hallaba en el patio de su domicilio.
El pasado fin de semana, personal de Agrupación Cuerpos de esta Unidad Regional XI desarrolló tareas de patrullaje dinámicos en diferentes zonas de la ciudad de Esperanza donde logró identificar motovehículos que no cumplían con la reglamentación vigente para poder circular.
El gobierno de Maximiliano Pullaro avanza con distintas obras de infraestructura carcelaria. En este caso, construye cuatro nuevos pabellones en Coronda. En total, reúnen una capacidad de 72 celdas
Durante la tarde de ayer Personal Policial de la Comisaria 4ta de la localidad de Franck en un chequeo de rutina realizado a dos masculinos oriundos de San Jerónimo Norte, secuestró entre sus pertenencias una bolsa con una sustancia similar a lo que podría ser material estupefaciente, por lo que luego desde el lugar se requirió la presencia de personal de Policía de Investigaciones para su intervención y constatación de los elementos.
Ocurrió cerca de la hora 11:00 de este viernes, un accidente de tránsito en el que intervinieron dos motos. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.
Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.
En las últimas horas 5 motocicletas fueron retenidas por personal policial y trasladadas al Corralón.
Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.
El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “TRES HERMANAS (Y UN HERMANO)” que se ofrecerá al público, con entrada libre y gratuita, ESTE VIERNES 22 DE AGOSTO a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.
Hasta entrada la noche del domingo el peronismo mantuvo en vilo el primer lugar de la lista. Provincias Unidas confirmó días atrás y LLA esta misma jornada.
Fueron adquiridas por licitación unas 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. Instructores especializados brindan los cursos a capacitadores que entrenarán a policías de todo el territorio santafesino. El subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni informó sobre las capacitaciones y el posterior despliegue.
EL Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.
De acuerdo a un relevamiento de especialistas, estos los mejores dispositivos móviles para sacar las mejores fotos y filmar videos de calidad.
Falleció hoy martes 19 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 90 años, la Señora Dinorah Esther Bolis “Negra”.