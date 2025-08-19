La Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana presentó 11 dictámenes temáticos, tras más de 13 horas de trabajo

Se alcanzaron acuerdos respecto a la inclusión de un párrafo en el que la provincia reconoce la soberanía nacional sobre las Islas Malvinas y la Antártida, el reconocimiento del derecho a la seguridad pública como un deber del Estado, y nociones en torno a la forma de financiamiento de los gastos provinciales, la revocatoria de mandatos, entre otros.

Policiales19 de agosto de 2025
Imagen de WhatsApp 2025-08-19 a las 10.45.19_05a9584b

También se trataron temas vinculados al derecho a una vida digna, la Caja de Jubilaciones de la provincia, mecanismos de participación ciudadana.

Te puede interesar
ScreenHunter_084

Fuego en un domicilio

Policiales16 de agosto de 2025

Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_067

Chocó contra una camioneta estacionada

Policiales12 de agosto de 2025

El accidente de tránsito ocurrió cerca de la hora 17:15 de este martes, en Lheritier y Belgrano, de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_050

Recuperaron una moto sustraída en Santa Clara

Policiales10 de agosto de 2025

En horas de la mañana de hoy, un vecino de la localidad de Santa Clara de Buena Vista dio aviso a personal policial de la Subcomisaria 1era sobre la faltante de una motocicleta de su propiedad marca Guerrero 110cc que se hallaba en el patio de su domicilio.

ScreenHunter_151

Franck: Chequearon a dos personas de San Jerónimo Norte y secuestraron material estupefaciente

Policiales01 de agosto de 2025

Durante la tarde de ayer Personal Policial de la Comisaria 4ta de la localidad de Franck en un chequeo de rutina realizado a dos masculinos oriundos de San Jerónimo Norte, secuestró entre sus pertenencias una bolsa con una sustancia similar a lo que podría ser material estupefaciente, por lo que luego desde el lugar se requirió la presencia de personal de Policía de Investigaciones para su intervención y constatación de los elementos.

choque

Accidente de tránsito

Policiales01 de agosto de 2025

Ocurrió cerca de la hora 11:00 de este viernes, un accidente de tránsito en el que intervinieron dos motos. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

Lo más visto
ScreenHunter_084

Fuego en un domicilio

Policiales16 de agosto de 2025

Ocurrió cerca de la hora 10:00 de este sábado, en calle Salta al 200 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_090

Este viernes: Teatro en el Centro Municipal de Actividades Culturales

Locales18 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro invita a la comunidad a disfrutar de la obra de teatro “TRES HERMANAS (Y UN HERMANO)” que se ofrecerá al público, con entrada libre y gratuita, ESTE VIERNES 22 DE AGOSTO a las 20:30 hs. en la Sala “Luis Mansilla” del Centro Municipal de Actividades Culturales.

ScreenHunter_093

Proyectan que desde septiembre policías de Rosario y de Santa Fe porten las Taser

18 de agosto de 2025

Fueron adquiridas por licitación unas 100 pistolas Taser y 100 lanzadoras Byrna. Instructores especializados brindan los cursos a capacitadores que entrenarán a policías de todo el territorio santafesino. El subsecretario de Tecnología y Equipamiento, Armando Faraoni informó sobre las capacitaciones y el posterior despliegue.

ScreenHunter_098

Nuevas comodidades en "El Puente"

Locales19 de agosto de 2025

EL Gobierno de San Carlos Centro realiza permanentes tareas de mantenimiento, remodelación y mejoras en la gran cantidad espacios públicos, Plazas, Parques y Paseos distribuidos en toda la ciudad.