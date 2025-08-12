Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.

Necrológicas12 de agosto de 2025
OSTTA

Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini. 

Sus restos serán velados en Sala Comunal de San Carlos Sud y recibirán sepultura hoy a las 18:00 horas en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios

Te puede interesar
Lo más visto
Imagen de WhatsApp 2025-08-10 a las 12.51.16_99c4487a

Sustrajeron una camioneta

10 de agosto de 2025

El hecho se produjo cerca de las 3 de la madrugada de este domingo, en Belgrano 79 de la ciudad de San Carlos Centro. “El Urbano”. Primero en noticias. Primero en visitas. Y en lugar de los hechos.

ScreenHunter_066

Más capacitaciones gratuitas en oficios

Locales12 de agosto de 2025

El Gobierno de San Carlos Centro continúa con el desarrollo de Capacitaciones en Oficios en el marco de los distintos cursos y talleres que de manera totalmente gratuita se dictan en las distintas dependencias Municipales.