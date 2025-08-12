Necrológicas Ostta Sepelios

Falleció hoy Martes 12 de Agosto en la ciudad de Esperanza a la edad de 73 años, el Señor Juan Manuel Zanuttini.

Sus restos serán velados en Sala Comunal de San Carlos Sud y recibirán sepultura hoy a las 18:00 horas en el Cementerio Comunal de San Carlos Sud. Nuestras condolencias a sus familiares. Ostta Sepelios