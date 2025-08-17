Necrológicas Sentir Carruajes

Falleció hoy domingo 17 de agosto a la edad de 86 años, el Señor Euclides Domingo Juan Iommi “Nene”.

Necrológicas17 de agosto de 2025
Sus restos son velados en sala velatoria de calle 25 de Mayo 530 de San Carlos Centro. 

El servicio partirá mañana de la sala a la hora 9:30, se dirigirá a la Iglesia y luego al Cementerio local a la hora 10:00. Servicio Sentir Carruajes.

