Así quedaron las listas de candidatos a diputados por Santa Fe para las elecciones nacionales

Los contendientes para las elecciones legislativas nacionales de octubre se terminan de definir por estas horas, con la presentación de las listas de candidatos a diputados nacionales por Santa Fe que reemplazarán el próximo 11 de diciembre a los nueve que concluyen sus mandatos.

Fueron seis las alianzas y once los partidos políticos que se inscribieron ante la Secretaría Electoral Nacional de Santa Fe para competir en las elecciones nacionales 2025 del próximo 26 de octubre, aunque finalmente no todos presentaron la lista pertinente.

Luego de un intenso fin de semana, que coronó muchas horas de intensas negociaciones y diseño de estrategias electorales para la confección de las nóminas, se llegó a la determinación de los principales candidatos de cada uno de los espacios participantes. Sin embargo, hasta pasadas las 22 se mantuvo la incertidumbre en el justicialismo, que se terminó zanjando con Caren Tepp a la cabeza y Agustín Rossi en el segundo lugar, en tanto el perottismo se alejó del acuerdo.

Por Provincias Unidas, la boleta llevará en primer lugar a la vicegobernadora Gisela Scaglia, acompañada por el diputado provincial socialista Pablo Farías, en una fórmula que busca ampliar su presencia en el Congreso.

La Libertad Avanza (LLA) confirmó a Agustín Pellegrini como primer candidato, seguido por Yamile Tomassoni, en una apuesta por fortalecer la impronta libertaria en la provincia, asumiendo la responsabilidad de defender “la marca”, y sin dirigentes previamente conocidos por el grueso del electorado. A tal efecto en algún momento se había manejado la posibilidad de que asuma ese lugar Romina Diez, a pesar de que aún le restan dos años de mandato como diputada.

Una por una

En Provincias Unidas, un frente integrado por nueve partidos (UCR, PRO, Partido Socialista, PDP, Elijo Creer, GEN, Hacemos, Partido Demócrata Cristiano y Partido Tercera Posición), la lista final tiene representantes de todos esos espacios y quedó compuesta por Gisela Scaglia (PRO), Pablo Farías (PS), Melina Giorgi (UCR), Rogelio Biazzi (Elijo Creer), Natalia Corona (PDP), Fabián Peralta (GEN), Nadia Doria (UNO), Jorge Paladini (Hacemos) y Betina Florito (ERF).

La lista de La Libertad Avanza está compuesta por Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro, Valentina Ravera, Germán Pugnaloni, Ludmila Radolovich, Matías Tomassi, Silvia Nardin, Fabricio Dellasanta.

El justicialismo zanjó las discrepancias con una lista de unidad en la que están representados distintos sectores: Caren Tepp (Ciudad Futura), Agustín Rossi, la camporista Alejandra Borgata y Oscar "Cachi" Martínez, del Frente Renovador.

El Movimiento Independiente Renovador (MIR) lleva a Juan Carlos Blanco, Silvia Attorresi, Roberto Forchetti, Claudia Ramírez, Victor Hugo Gauna, Liliana Sánchez, Marcelo Folch, María Alicia Alcocer y Armando Mujica.

Igualdad y Participación propone a Agustina Donnet, Damián Verzeñassi, Ana Narvaiz, Agustín González, Romina Sotelo, Marcelo Chavazza, Alejandra Carrizo, Horacio Ayala y Carina Ortega

Por el Partido Fe, Pamela Perino, Juan Flaherty, Aldana Peirotti, Héctor Cardozo, Silvia Elías, Norberto Paulón, Milagros Gómez, Nicolás Paiva, Mabel Oviedo.

Política Obrera lleva a Marilin Gómez, Germán Lavini, Alicia Escudero, Gustavo Fenoy, Stella Maris Giudice, Christian Miguez, Natalia Jaime, Brian Murphy, Silvia Leonor.

Frente Amplio por la Soberanía: Carlos Del Frade, Gabriela Sosa, Luciano Vigoni, Vanesa Oddi, Pablo Bosch, Mercedes Meier, Rubén Sala, Mariana Meza, Camilo Di Croche.

Movimiento al Socialismo: César Rojas, Ayelén Velizán, Iván Pilcic, Marianela Ponce, Esteban Luis Nine, Constanza Bosio, Gabriel Lorenzo Ripoll, María Verónica Servín, Mauro Nicolás Beas.

Frente de Izquierda y los Trabajadores: Franco Casasola, Carla Deiana.

Alianza Liberal (o Ucede): Gabriel Chumpitaz, Andrea González.

Los que terminan

Los diputados santafesinos que terminan sus mandatos en diciembre de 2025 son Mario Barletta (Unidos), Gabriel Chumpitaz (Futuro y Libertad), Mónica Fein (Encuentro Federal), Germana Figueroa Casas (PRO), Luciano Laspina (PRO), Melina Giorgi (Democracia Para Siempre), Magalí Mastaler (Unión por la Patria), Eduardo Toniolli (Unión por la Patria) y Roberto Mirabella (Defendamos Santa Fe).

El propio Mirabella, que tenía intenciones de volver a disputar la banca, bajó su postulación tras quejarse en un documento de que "es doloroso ver como la interna bonaerense se trasladó a Santa Fe, convirtiendo a nuestra provincia en un distrito más del peronismo de Buenos Aires. Estamos cansados de que los peronistas santafesinos seamos espectadores de la interna de intereses ajenos. Los arreglos y acuerdos que se cierran en despachos porteños son a costa de los intereses de Santa Fe.

"No queremos discutir cargos. No queremos que desde Buenos Aires nos digan lo que hay que hacer. Queremos construir un proyecto de desarrollo nacional basado en los que trabajan, producen, invierten, educan y generan valor. Y eso se hace desde Santa Fe, que es el corazón productivo de la Argentina, no desde el Obelisco. Como estamos empachados de egoísmos personales y sectoriales, nosotros decidimos no seguir en esta discusión de cargos y lugares en las listas ya que no queremos profundizar las diferencias, ni ser parte de la desunión ni del espectáculo de la discordia ya que eso seguramente no nos llevara a tener buenos resultados", agregó. Fuente: El Litoral