Cuvertino: “Eliminar las secretarías de Industria y de PyMES es un nuevo golpe al motor productivo del país”

Sesión ordinaria del Concejo MunicipalPolítica09 de agosto de 2025
En la sesión ordinaria celebrada ayer, el Concejo Municipal de San Carlos Centro sancionó dos proyectos de relevancia:
El diputado provincial se sumó a las voces empresariales y las cámaras del sector que cuestionan la medida anunciada el jueves por el gobierno nacional. Los organismos disueltos gestionaban programas de apoyo y estímulo, además de ser un nexo con los empresarios.Política10 de agosto de 2025
El diputado provincial Mariano Cuvertino (PS-Unidos para Cambiar Santa Fe) cuestionó la decisión del gobierno nacional de eliminar la Secretaría de Industria y Comercio, y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento. Al respecto, dijo que “se trata de una nueva señal de un gobierno que da la espalda al que trabaja, produce y sostiene la economía real del país”.
“En un momento de fuerte caída de la actividad, con fábricas que cierran o discontinúan la producción, se dinamitan los puentes con quienes generan empleo, agregan valor e invierten a largo plazo. Intentan convencernos de que reformar el Estado es cerrar organismos como el INTA, el INTI o Vialidad Nacional. Eso no es modernizar, es desmantelar. Con estas acciones lo único que se va a lograr es más desigualdad y menos desarrollo”, expresó.
Un sector con gran peso en Santa Fe
El legislador destacó que la medida del gobierno nacional ataca al entramado industrial de Santa Fe. “En nuestra provincia, la industria manufacturera es el sector con mayor peso en la generación de valor agregado, incluso por encima del agro y del comercio. Los datos oficiales publicados hace pocos días muestran que en departamentos como Belgrano, Las Colonias, Castellanos, Iriondo y San Lorenzo, la industria explica entre el 30% y el 50% del empleo. Eso es lo que está en riesgo”.
En ese sentido, mencionó los informes mensuales “La Macro en la Mira”, publicados por el Centro de Estudios DEMOS, en los que se advierte una caída estructural de la producción industrial. “En mayo se señalaba que el índice de producción manufacturera estaba un 17,3% por debajo del nivel de 2023 y en ramas de alto valor agregado, como maquinaria, autopartes y productos metálicos, las caídas superaban el 30%. Son números que refuerzan la idea de un estancamiento prolongado y una crisis profunda del sector”.
Un reclamo federal
En contraposición a las decisiones del gobierno central, el diputado provincial destacó las acciones que el Gobierno de Santa Fe lleva adelante para impulsar el desarrollo económico. “Mientras en Nación se eliminan secretarías estratégicas, en nuestra provincia se anuncian inversiones en infraestructura, se lanzan líneas de créditos el sector productivo y programas como el “Exporta simple” para bajar costos logísticos”, dijo y destacó: “hay otro camino posible que se basa en un fuerte apoyo a quienes producen y generan empleo, y en Santa Fe lo estamos demostrando”.
Para Cuvertino poner a la producción como columna vertebral del desarrollo es parte de un reclamo federal. “Lo vemos en Córdoba y en muchas provincias del norte y sur argentino que defienden los aportes del interior productivo y reclaman ser escuchadas”.
Por último, el legislador santafesino pidió que el gobierno nacional revea la medida y fue contundente: “atacar a la industria es frenar la posibilidad de construir un país con futuro. Con decisiones como esta, la economía argentina retrocede en su capacidad de generar riqueza genuina. Sin industria y sin PyMEs, no hay modelo de país viable”, concluyó.
El programa Mascotas Las Colonias realizará un nuevo operativo de castración este miércoles 13 de agosto en San Carlos Centro. Los turnos se solicitan al 3404-529751
Esta semana en la Convención Reformadora avanzamos en temas centrales para el funcionamiento del Estado. Desde mi lugar en la Comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo, participé de dos jornadas de trabajo que reflejan bien el espíritu con el que encaramos esta reforma: profundidad en el debate y apertura a la ciudadanía.
El día 7 de Agosto a las 12:00 hs., se reunirá el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria, a fin de desarrollar el siguiente Orden del Día:
En la última sesión de la Cámara de Senadores, el representante por el departamento Las Colonias, Rubén Pirola, presentó un proyecto para que el Poder Ejecutivo de la provincia intervenga ante el cierre de sucursales del Banco Santander en distintas localidades del interior santafesino. El objetivo es garantizar que se resguarde el acceso al sistema bancario en zonas donde estas oficinas cumplen un rol clave para la comunidad.
De acuerdo al proyecto impulsado por la diputada Lionella Cattalini, no podrán ser proveedores del Estado aquellas personas, empresas, mutuales o cooperativas que tengan antecedentes por delitos de corrupción.
El senador por Las Colonias impulsó y consiguió la aprobación en la Cámara Alta de una gestión legislativa que expresa el rechazo institucional al Decreto de Necesidad y Urgencia 462/2025, dictado por el Gobierno Nacional, que elimina la autonomía del INTA, debilita su presencia territorial y pone en riesgo su histórica función como motor del desarrollo agropecuario.
Santa Fe elegirá 9 diputados para los próximos cuatro años. Son 42 los partidos políticos reconocidos en el distrito electoral que conforma la provincia. Indefiniciones en los diferentes espacios ante el vencimiento del plazo de inscripción de alianzas el jueves venidero.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en Santa Fe a la edad de 71 años, el Señor Daniel Carlos Vicco.
Falleció hoy Miércoles 6 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 79 años, el Señor Miguel Ángel Saretto "Manolo".
Falleció hoy jueves 7 de agosto en San Carlos Centro a la edad de 93 años, la Señora Esther Vilma Adalid viuda de Pedrazzoli.
Falleció hoy Jueves 7 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 74 años, el señor Jorge Alberto Bernardi.
Expertos en protección digital advierten sobre técnicas que aprovechan enlaces engañosos al pie de mensajes masivos para recolectar datos privados y acceder a fondos
Se realizará un taller grupal vivencial de Constelaciones Familiares, un espacio profundo de mirada y transformación.
Continuando con el Ciclo de Conferencias de la Sociedad Rural de San Carlos se realizó el Segundo Encuentro este jueves en la entidad.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en San Carlos Centro a la edad de 96 años, la Señora Lilia Made Bessone viuda de Stettler.
Falleció hoy Domingo 10 de Agosto en la ciudad de Santa Fe a la edad de 71 años, la Señora Alicia Beatriz Terisotto viuda de Ceratto.