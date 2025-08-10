Cuvertino: “Eliminar las secretarías de Industria y de PyMES es un nuevo golpe al motor productivo del país”

El diputado provincial Mariano Cuvertino (PS-Unidos para Cambiar Santa Fe) cuestionó la decisión del gobierno nacional de eliminar la Secretaría de Industria y Comercio, y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa, Emprendedores y Economía del Conocimiento. Al respecto, dijo que “se trata de una nueva señal de un gobierno que da la espalda al que trabaja, produce y sostiene la economía real del país”.

“En un momento de fuerte caída de la actividad, con fábricas que cierran o discontinúan la producción, se dinamitan los puentes con quienes generan empleo, agregan valor e invierten a largo plazo. Intentan convencernos de que reformar el Estado es cerrar organismos como el INTA, el INTI o Vialidad Nacional. Eso no es modernizar, es desmantelar. Con estas acciones lo único que se va a lograr es más desigualdad y menos desarrollo”, expresó.

Un sector con gran peso en Santa Fe

El legislador destacó que la medida del gobierno nacional ataca al entramado industrial de Santa Fe. “En nuestra provincia, la industria manufacturera es el sector con mayor peso en la generación de valor agregado, incluso por encima del agro y del comercio. Los datos oficiales publicados hace pocos días muestran que en departamentos como Belgrano, Las Colonias, Castellanos, Iriondo y San Lorenzo, la industria explica entre el 30% y el 50% del empleo. Eso es lo que está en riesgo”.

En ese sentido, mencionó los informes mensuales “La Macro en la Mira”, publicados por el Centro de Estudios DEMOS, en los que se advierte una caída estructural de la producción industrial. “En mayo se señalaba que el índice de producción manufacturera estaba un 17,3% por debajo del nivel de 2023 y en ramas de alto valor agregado, como maquinaria, autopartes y productos metálicos, las caídas superaban el 30%. Son números que refuerzan la idea de un estancamiento prolongado y una crisis profunda del sector”.

Un reclamo federal

En contraposición a las decisiones del gobierno central, el diputado provincial destacó las acciones que el Gobierno de Santa Fe lleva adelante para impulsar el desarrollo económico. “Mientras en Nación se eliminan secretarías estratégicas, en nuestra provincia se anuncian inversiones en infraestructura, se lanzan líneas de créditos el sector productivo y programas como el “Exporta simple” para bajar costos logísticos”, dijo y destacó: “hay otro camino posible que se basa en un fuerte apoyo a quienes producen y generan empleo, y en Santa Fe lo estamos demostrando”.

Para Cuvertino poner a la producción como columna vertebral del desarrollo es parte de un reclamo federal. “Lo vemos en Córdoba y en muchas provincias del norte y sur argentino que defienden los aportes del interior productivo y reclaman ser escuchadas”.

Por último, el legislador santafesino pidió que el gobierno nacional revea la medida y fue contundente: “atacar a la industria es frenar la posibilidad de construir un país con futuro. Con decisiones como esta, la economía argentina retrocede en su capacidad de generar riqueza genuina. Sin industria y sin PyMEs, no hay modelo de país viable”, concluyó.