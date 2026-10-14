Cuatro ejercicios recomendados por especialistas para fortalecer el cuello y prevenir molestias

El dolor de cuello, conocido médicamente como cervicalgia, es una afección frecuente que puede manifestarse mediante rigidez, molestias persistentes o dolor que se extiende hacia los hombros y los brazos. Entre sus principales causas se encuentran las posturas inadecuadas, los esfuerzos físicos repetitivos, el estrés, las lesiones y los cambios propios del envejecimiento.

De acuerdo con información difundida por la BBC, entre el 60% y el 80% de las personas experimentará dolor cervical en algún momento de su vida.

Uno de los factores que contribuyen a esta problemática es el uso prolongado de dispositivos electrónicos. Cuando la cabeza se encuentra correctamente alineada sobre el cuello, su peso es de aproximadamente 5,4 kilogramos. Sin embargo, al inclinarla hacia adelante para observar un teléfono celular o una computadora, la carga mecánica sobre la región cervical puede alcanzar el equivalente a 27,2 kilogramos.

Esta sobrecarga puede favorecer la aparición de molestias musculares, especialmente cuando la posición se mantiene durante períodos prolongados.

Anthony Ghosh, neurocirujano especializado en columna vertebral del Queen's Hospital de Londres, explicó a la BBC que mantener una buena salud cervical no significa conservar una postura rígida durante toda la jornada.

Por el contrario, el movimiento resulta necesario para favorecer la circulación sanguínea y el funcionamiento de los músculos que sostienen la cabeza.

Los especialistas destacan que los ejercicios deben realizarse de manera controlada, prestando atención a la técnica y evitando movimientos bruscos. Antes de comenzar una nueva rutina, especialmente cuando existen lesiones previas o dolor intenso, se recomienda consultar con un profesional de la salud.

Cuatro ejercicios para fortalecer el cuello y mejorar la movilidad

Existen diferentes movimientos que pueden contribuir al fortalecimiento de los músculos cervicales y ayudar a disminuir la tensión acumulada por las actividades cotidianas.

Las recomendaciones incluyen ejercicios de movilidad, corrección postural y fortalecimiento muscular.

1. Giros controlados de la cabeza

El primer ejercicio consiste en realizar movimientos suaves de rotación cervical.

Según las recomendaciones del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), puede practicarse sentado o acostado boca arriba.

Para realizarlo, se debe girar lentamente la cabeza hacia uno de los lados, manteniendo la posición durante aproximadamente dos segundos.

Posteriormente, se regresa a la posición central y se repite el movimiento hacia el lado contrario.

La BBC señala que este ejercicio puede ayudar a recuperar movilidad y fuerza en la zona cervical.

Se recomienda comenzar con dos o tres repeticiones, siempre teniendo en cuenta la tolerancia individual y evitando forzar el movimiento.

2. Mantener la cabeza alineada con la columna vertebral

El segundo ejercicio se relaciona con la posición neutra de la cabeza, una referencia importante para disminuir la tensión que soportan los músculos del cuello.

La práctica consiste en mantener la cabeza alineada con la columna vertebral, procurando que los hombros y la espalda permanezcan relajados.

Es importante evitar que el mentón se proyecte hacia adelante y no mantener la cabeza girada hacia un costado durante períodos extensos.

Esta posición puede resultar especialmente útil durante actividades sedentarias, como trabajar frente a una computadora, mirar televisión o conducir un vehículo.

Los especialistas explican que el objetivo no es permanecer inmóvil, sino reconocer una alineación corporal adecuada y alternarla con movimientos frecuentes.

3. Corregir la postura de la cabeza adelantada

El tercer movimiento está orientado a contrarrestar una de las posiciones más frecuentes entre quienes utilizan teléfonos celulares, tablets y computadoras: mantener la cabeza inclinada hacia adelante.

Para realizarlo, se debe alargar suavemente el cuello hacia arriba mientras el mentón se dirige ligeramente hacia el pecho.

Al mismo tiempo, es necesario ampliar la zona de las clavículas y llevar los omóplatos hacia atrás y hacia abajo.

El ejercicio también contempla una activación suave de los músculos abdominales inferiores, procurando conservar la curvatura natural de la región lumbar.

Esta combinación de movimientos busca mejorar la alineación de la cabeza con el resto del cuerpo y reducir la sobrecarga provocada por las posturas sostenidas.

4. Fortalecer los músculos flexores del cuello

El cuarto ejercicio se concentra en los músculos flexores cervicales, que cumplen una función importante en la estabilidad del cuello y el sostenimiento de la cabeza.

La BBC describe una variante que puede realizarse acostado sobre una cama, con las rodillas flexionadas y los pies apoyados sobre la superficie.

Desde esa posición, se lleva suavemente el mentón hacia el pecho y luego se eleva la cabeza aproximadamente dos centímetros.

El objetivo es mantener esa posición durante unos pocos segundos, sin realizar movimientos bruscos ni generar molestias.

Con la práctica progresiva y siempre que resulte posible, el tiempo de mantenimiento puede incrementarse hasta alcanzar los 30 segundos.

Este ejercicio busca desarrollar la fuerza y resistencia de los músculos encargados de estabilizar la región cervical.

Qué dicen los estudios sobre el fortalecimiento de los músculos cervicales

La utilidad de los ejercicios específicos para fortalecer el cuello también fue evaluada mediante investigaciones científicas.

Un estudio publicado en la revista Sports Health analizó los efectos de un programa de fortalecimiento cervical en 28 jugadores de rugby menores de 18 años.

Durante ocho semanas, una parte de los participantes realizó ejercicios de contracción muscular mediante autorresistencia, con una frecuencia de tres sesiones semanales.

Los resultados mostraron que quienes completaron el entrenamiento registraron un aumento del 24% en la fuerza total del cuello en comparación con el grupo de control.

Los investigadores observaron que el fortalecimiento específico puede mejorar la capacidad muscular de esta región.

Sin embargo, es importante señalar que el estudio se realizó sobre un grupo reducido de deportistas adolescentes.

Por ese motivo, sus resultados no pueden trasladarse automáticamente a toda la población ni permiten asegurar que estos ejercicios prevengan de manera definitiva las conmociones cerebrales.

Cómo cuidar el cuello para prevenir dolores y molestias

Además de incorporar ejercicios de movilidad y fortalecimiento, los especialistas recomiendan modificar determinados hábitos cotidianos que pueden contribuir a la aparición de cervicalgia.

La Cleveland Clinic, institución médica estadounidense, señala que mantener el cuello en posiciones forzadas durante períodos prolongados es una causa frecuente de dolor cervical.

Entre las principales recomendaciones se encuentra adaptar la altura de las pantallas de computadoras y teléfonos para evitar inclinar excesivamente la cabeza.

También se aconseja realizar pausas frecuentes durante las jornadas laborales que requieren permanecer sentado durante varias horas.

Levantarse, caminar y mover suavemente el cuello puede ayudar a disminuir la tensión muscular acumulada.

La importancia de una buena postura al dormir

La posición adoptada durante el descanso nocturno también puede influir en la salud cervical.

Según la Cleveland Clinic, es recomendable utilizar una almohada que permita mantener la cabeza alineada con el resto del cuerpo.

Las posiciones boca arriba o de costado suelen facilitar una alineación adecuada cuando se utiliza un soporte apropiado.

En cambio, dormir boca abajo con la cabeza girada hacia uno de los lados puede generar una tensión innecesaria sobre los músculos y las articulaciones cervicales.

Otra recomendación consiste en evitar transportar mochilas, bolsos o valijas demasiado pesadas sobre un solo hombro.

Esta distribución desigual del peso puede provocar una sobrecarga muscular y contribuir a la aparición de molestias en el cuello y los hombros.

El estrés también puede provocar tensión cervical

Los especialistas advierten que el dolor de cuello no siempre está relacionado exclusivamente con la postura o el esfuerzo físico.

El estrés emocional y mental también puede provocar contracciones musculares involuntarias, especialmente en la región cervical.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, muchas personas no perciben esta tensión hasta que comienzan a experimentar dolor, rigidez o dificultades para mover el cuello.

Por este motivo, las estrategias de relajación pueden formar parte de las medidas destinadas a reducir las molestias.

Entre las alternativas mencionadas se encuentran los ejercicios de respiración, la meditación, las prácticas de atención plena y el yoga.

Estas actividades pueden contribuir a disminuir la tensión corporal, aunque su elección debe adaptarse a las condiciones físicas y preferencias de cada persona.

Cuándo es necesario consultar a un médico por dolor de cuello

En numerosos casos, las molestias cervicales pueden mejorar mediante medidas conservadoras, como ejercicios adecuados, cambios en los hábitos cotidianos y estrategias para controlar el estrés.

Sin embargo, existen determinadas situaciones en las que el dolor de cuello requiere una evaluación médica urgente.

La Cleveland Clinic recomienda buscar atención inmediata cuando las molestias aparecen después de un accidente o están acompañadas por síntomas como fiebre, pérdida de peso sin explicación, dolor de cabeza, mareos, náuseas, debilidad muscular, dificultades de coordinación o entumecimiento en brazos y piernas.

Estos síntomas pueden indicar problemas que necesitan una evaluación profesional específica.

También se aconseja consultar cuando el dolor interfiere con las actividades habituales, persiste o no presenta mejoría después de una semana de cuidados convencionales.

Es importante evitar la automedicación y no realizar ejercicios que aumenten el dolor o provoquen síntomas nuevos.

El movimiento y los hábitos saludables, fundamentales para cuidar la salud cervical

Los especialistas coinciden en que el cuidado del cuello requiere una combinación de movimiento frecuente, fortalecimiento muscular y hábitos posturales adecuados.

Permanecer durante horas frente a una pantalla, sostener posiciones incómodas o acumular tensión muscular puede favorecer la aparición de molestias que afectan la calidad de vida.

Los ejercicios de rotación controlada, alineación de la cabeza, corrección postural y fortalecimiento de los músculos flexores constituyen herramientas que pueden incorporarse a una rutina de cuidado físico, siempre que se realicen correctamente.

A estas prácticas se suman la importancia de descansar en posiciones adecuadas, distribuir correctamente las cargas y prestar atención al estrés cotidiano.

Mantener una buena movilidad y fortalecer progresivamente los músculos cervicales puede contribuir a reducir las molestias y mejorar la capacidad del cuello para responder a las exigencias de las actividades diarias.

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