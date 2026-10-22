Cáncer de pulmón en personas que nunca fumaron: cuáles son sus características y por qué puede diagnosticarse tarde

Aunque el tabaquismo continúa siendo el principal factor de riesgo, hasta el 20% de los diagnósticos de cáncer de pulmón corresponde a personas que nunca fumaron. Las diferencias genéticas, la exposición a contaminantes y la falta de sospecha temprana son algunos de los aspectos que preocupan a los especialistas.

El cáncer de pulmón no afecta exclusivamente a quienes consumen tabaco. La enfermedad también puede desarrollarse en personas sin antecedentes de tabaquismo, lo que representa un desafío para su detección temprana.

El oncólogo Mikkael A. Sekeres abordó esta problemática en un análisis publicado por The Washington Post, en el que examinó las características de los tumores pulmonares en no fumadores, sus posibles causas y las dificultades para diagnosticarlos.

El tema adquirió mayor visibilidad tras conocerse el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar temprano del papa León XIV, quien fue intervenido quirúrgicamente para extirpar un nódulo y el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Qué tipo de cáncer pulmonar es más frecuente en los no fumadores

Entre las personas que nunca consumieron tabaco, el adenocarcinoma es el tipo de tumor pulmonar que aparece con mayor frecuencia. Pertenece al grupo de cánceres de pulmón de células no pequeñas.

Por el contrario, el tabaquismo mantiene una asociación especialmente importante con el carcinoma de células pequeñas y el carcinoma de células escamosas.

También existen diferencias en la edad de diagnóstico. Según los estudios citados por Sekeres, las personas no fumadoras reciben el diagnóstico alrededor de los 67 años, mientras que entre los fumadores el promedio se sitúa cerca de los 70 años.

Sin embargo, los no fumadores pueden enfrentar mayores demoras para identificar la enfermedad.

Por qué suele detectarse en etapas avanzadas

Una de las principales dificultades es que tanto los pacientes como los profesionales de la salud pueden considerar menos probable un cáncer pulmonar cuando no existen antecedentes de tabaquismo.

Manifestaciones como tos persistente, dolor torácico o dificultades respiratorias pueden atribuirse inicialmente a enfermedades respiratorias más frecuentes.

A esto se suma que los programas habituales de detección mediante tomografías de baja dosis están orientados principalmente a personas con antecedentes importantes de consumo de cigarrillos.

En consecuencia, algunos pacientes que nunca fumaron llegan al diagnóstico cuando el tumor ya se extendió a otras partes del organismo.

Las alteraciones genéticas y su importancia en los tratamientos

Los tumores pulmonares en personas no fumadoras presentan determinadas alteraciones moleculares con mayor frecuencia.

Una de las más estudiadas afecta al gen EGFR, especialmente en poblaciones de Asia Oriental. En determinados grupos de pacientes no fumadores, estas alteraciones pueden encontrarse en una proporción elevada de los tumores.

También se identifican alteraciones en ALK y KRAS, aunque su frecuencia depende de las características de la población estudiada.

El análisis molecular del tumor es fundamental porque permite determinar si existen tratamientos dirigidos contra algunas de estas alteraciones.

Estas terapias pueden representar una alternativa importante dentro de una estrategia oncológica individualizada.

Las mujeres presentan una proporción importante de los casos

Los estudios internacionales muestran diferencias relevantes según el sexo y el origen poblacional.

Entre las personas que nunca fumaron y desarrollaron cáncer pulmonar, aproximadamente entre dos tercios y tres cuartos son mujeres, según los datos citados en el análisis.

En Estados Unidos, la enfermedad continúa siendo una de las principales causas de mortalidad oncológica femenina.

También se han observado proporciones especialmente elevadas de cáncer pulmonar en mujeres asiáticas que nunca consumieron tabaco.

Estas diferencias son objeto de investigaciones destinadas a comprender mejor la interacción entre factores genéticos, ambientales y biológicos.

El radón y la contaminación del aire como factores de riesgo

Además del tabaquismo, existen exposiciones ambientales que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar.

Una de ellas es el radón, un gas radiactivo natural que puede ingresar a las viviendas desde el suelo y acumularse en espacios cerrados.

En Estados Unidos, las estimaciones citadas por el especialista relacionan este gas con aproximadamente 21.000 muertes anuales por cáncer de pulmón, incluidas unas 2.900 entre personas que nunca fumaron.

La contaminación atmosférica constituye otro factor relevante. Las partículas contaminantes presentes en el aire pueden contribuir al desarrollo de enfermedades respiratorias y tumores pulmonares.

De acuerdo con los datos mencionados en el análisis, cerca de 200.000 casos de adenocarcinoma pulmonar registrados mundialmente durante 2022 fueron atribuidos a la contaminación del aire.

El humo de segunda mano también representa un peligro

Las personas que no fuman, pero permanecen expuestas al humo del cigarrillo de otros, también pueden experimentar un incremento del riesgo.

Las investigaciones citadas indican que esta exposición puede elevar la probabilidad de desarrollar cáncer pulmonar en alrededor de un 30%.

Otros factores asociados incluyen el contacto con amianto, antecedentes de radioterapia torácica y determinadas enfermedades pulmonares inflamatorias o crónicas.

Qué síntomas requieren atención médica

La ausencia de antecedentes de tabaquismo no debe llevar a descartar automáticamente una enfermedad pulmonar importante.

Entre las manifestaciones que justifican una evaluación médica se encuentran la tos persistente, la dificultad para respirar, el dolor en el pecho y la presencia de sangre al toser.

Los especialistas recomiendan consultar cuando las molestias respiratorias persisten, especialmente si se prolongan durante varias semanas o empeoran progresivamente.

La aparición de sangre al toser requiere valoración médica sin esperar varias semanas. Si se acompaña de dificultad respiratoria intensa, dolor torácico importante o sangrado abundante, corresponde buscar atención urgente.

La prevención y el diagnóstico temprano son fundamentales

Reducir la exposición al humo del tabaco, controlar los riesgos ambientales y prestar atención a los síntomas persistentes son medidas importantes para proteger la salud pulmonar.

En los lugares donde existe riesgo de acumulación de radón, pueden realizarse mediciones domiciliarias. También resulta conveniente identificar posibles exposiciones laborales o ambientales a sustancias cancerígenas.

Aunque no existe una recomendación general de realizar tomografías periódicas a todas las personas que nunca fumaron, quienes presentan antecedentes o síntomas preocupantes deben consultar con un profesional para recibir una evaluación individual.

El reconocimiento de los distintos perfiles de cáncer pulmonar permite avanzar hacia diagnósticos más oportunos y tratamientos adaptados a las características de cada paciente.

La principal conclusión es que no haber fumado reduce significativamente determinados riesgos, pero no elimina por completo la posibilidad de desarrollar cáncer de pulmón.

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