Qué nutrientes aporta el kiwi y por qué recomiendan incorporarlo a la alimentación diaria

Esta fruta se destaca por su contenido de vitamina C, fibra, folato y potasio. La nutricionista Marta Verona explicó cómo sus componentes contribuyen al funcionamiento del organismo y por qué resulta importante mantener una alimentación variada y equilibrada.

El kiwi es una fruta que puede incorporarse fácilmente a la alimentación cotidiana y que se caracteriza por aportar diferentes nutrientes esenciales para el organismo. Entre sus componentes más destacados se encuentran la vitamina C, la fibra alimentaria, el ácido fólico y el potasio, sustancias que intervienen en procesos relacionados con la digestión, el funcionamiento del sistema inmunitario y la salud general.

La nutricionista Marta Verona, especialista vinculada al panel de expertos de Zespri, explicó en una entrevista publicada por Vogue que incorporar alimentos nutritivos mediante pequeños cambios sostenibles puede resultar más efectivo que adoptar dietas estrictas o modificaciones difíciles de mantener.

La recomendación no consiste en considerar al kiwi como un alimento milagroso, sino en reconocer sus propiedades dentro de un patrón alimentario saludable.

La importancia de consumir frutas y verduras diariamente

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las personas mayores de 10 años consuman al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras.

Esta cantidad busca favorecer una alimentación equilibrada, aportar nutrientes esenciales y contribuir a la prevención de problemas de salud asociados con hábitos alimentarios inadecuados.

En ese contexto, el kiwi representa una alternativa para ampliar la variedad de frutas que se consumen durante el día.

Puede incluirse en el desayuno, como colación entre comidas, en ensaladas de frutas o como ingrediente de distintas preparaciones.

Los especialistas destacan que la clave no está en consumir un único alimento, sino en mantener una dieta que incluya diferentes frutas, verduras, cereales integrales, legumbres y otras fuentes de nutrientes.

Vitamina C: uno de los principales aportes del kiwi

Una de las características nutricionales más reconocidas del kiwi es su elevada concentración de vitamina C.

Este nutriente participa en distintas funciones del organismo y actúa como antioxidante, ayudando a proteger las células frente a los efectos de los radicales libres.

Según la Oficina de Suplementos Dietéticos de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, la vitamina C también interviene en la producción de colágeno, una proteína necesaria para la formación y el mantenimiento de diferentes tejidos.

Además, contribuye a la absorción del hierro presente en alimentos de origen vegetal y al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

El kiwi amarillo se destaca especialmente por su contenido de esta vitamina. Algunas variedades pueden aportar alrededor de 152 miligramos de vitamina C por cada 100 gramos de fruta.

Por su parte, determinadas variedades de kiwi verde contienen aproximadamente 88 miligramos por cada 100 gramos.

Estas cantidades pueden variar según la variedad, el cultivo y el grado de maduración.

Aunque la vitamina C resulta indispensable para el organismo, los especialistas aclaran que consumir grandes cantidades de este nutriente no garantiza evitar enfermedades como el resfriado común.

El beneficio debe interpretarse dentro del conjunto de la alimentación.

El kiwi verde y sus beneficios para la digestión

El kiwi verde se caracteriza por aportar fibra soluble e insoluble, dos componentes que participan en el funcionamiento del aparato digestivo.

La fibra soluble puede contribuir a regular la consistencia de las deposiciones, mientras que la insoluble favorece el tránsito intestinal.

El consumo adecuado de fibra también se relaciona con una mayor sensación de saciedad y con el mantenimiento de una alimentación equilibrada.

Otra característica del kiwi verde es la presencia de actinidina, una enzima natural que participa en la descomposición de proteínas durante el proceso digestivo.

Esta propiedad ha despertado interés científico por su posible contribución a la digestión de determinados alimentos.

La nutricionista Marta Verona destacó que la salud digestiva no se limita a evitar molestias abdominales, sino que también implica mantener un tránsito intestinal regular y favorecer el aprovechamiento de los nutrientes.

En personas con determinadas dificultades de tránsito intestinal, el consumo habitual de kiwi verde puede resultar beneficioso.

Sin embargo, su incorporación no reemplaza la evaluación médica cuando existen síntomas digestivos persistentes.

El aporte de ácido fólico y potasio

Además de vitamina C y fibra, el kiwi contiene folato, también conocido como vitamina B9.

Este nutriente interviene en la formación de nuevas células y en procesos relacionados con la producción y reparación del material genético.

Su aporte resulta especialmente importante durante etapas de crecimiento y embarazo, aunque las necesidades individuales pueden variar.

El kiwi también contiene potasio, un mineral necesario para el funcionamiento de músculos y nervios y para mantener el equilibrio de líquidos del organismo.

El potasio participa, además, en los mecanismos que contribuyen a regular la presión arterial.

En las variedades analizadas por los especialistas, el contenido de potasio se sitúa aproximadamente entre 298 y 300 miligramos por cada 100 gramos.

De todas maneras, las personas que deben restringir su consumo de potasio por indicación médica, especialmente ante determinadas enfermedades renales, necesitan adaptar su alimentación a las recomendaciones profesionales.

Diferencias nutricionales entre el kiwi verde y el amarillo

Aunque ambas variedades presentan características saludables, existen diferencias en su composición.

El kiwi amarillo suele distinguirse por su sabor más dulce y por una concentración especialmente elevada de vitamina C.

El kiwi verde, de sabor ligeramente más ácido, destaca por su aporte de fibra y por la presencia de actinidina.

Las dos variedades también proporcionan folato y potasio.

Estas diferencias no significan que una sea necesariamente superior a la otra. La elección puede depender de las preferencias personales, la disponibilidad y las necesidades nutricionales.

La variedad alimentaria continúa siendo uno de los principios fundamentales de una dieta saludable.

Por qué los nutricionistas recomiendan realizar cambios pequeños y sostenibles

Marta Verona sostuvo que una de las principales dificultades para mejorar la alimentación consiste en intentar transformar todos los hábitos de manera inmediata.

Las restricciones excesivas y las reglas rígidas pueden resultar difíciles de mantener con el paso del tiempo.

Por eso, la especialista propone introducir modificaciones progresivas que puedan incorporarse a la rutina cotidiana.

Agregar una fruta al desayuno, reemplazar ocasionalmente una colación de bajo valor nutricional por una opción más nutritiva o incorporar nuevas preparaciones son ejemplos de cambios sencillos.

En este sentido, el kiwi puede formar parte de una estrategia destinada a mejorar la calidad de la alimentación sin necesidad de recurrir a dietas extremas.

Cómo incorporar el kiwi a las comidas

Una de las ventajas de esta fruta es su versatilidad.

Puede consumirse fresco, cortado en rodajas o combinado con yogur, avena y otras frutas.

También puede incorporarse a ensaladas, preparaciones dulces o recetas que combinen diferentes sabores.

Entre las alternativas mencionadas por especialistas se encuentran las rodajas de kiwi verde cubiertas con chocolate negro y posteriormente congeladas, así como preparaciones con kiwi amarillo y queso crema para acompañar vegetales.

Estas opciones permiten variar la presentación de la fruta y adaptar su consumo a diferentes preferencias.

No obstante, es importante considerar los ingredientes agregados y las cantidades utilizadas para mantener el equilibrio nutricional.

El kiwi no reemplaza una alimentación equilibrada

Aunque su composición nutricional ofrece ventajas, los especialistas advierten que ningún alimento aislado puede garantizar una buena salud.

Los efectos de los nutrientes dependen de múltiples factores, entre ellos la alimentación habitual, las cantidades consumidas, la actividad física y las condiciones individuales de cada persona.

Por este motivo, incorporar kiwi diariamente puede ser una elección saludable, pero no constituye una obligación ni sustituye el consumo de otras frutas y verduras.

También es importante recordar que algunas personas pueden presentar alergia al kiwi y deben evitarlo si tienen una reacción confirmada.

La recomendación principal consiste en mantener una alimentación diversa, suficiente y adaptada a las necesidades individuales.

Una fruta nutritiva para sumar a los hábitos cotidianos

El kiwi reúne nutrientes que cumplen funciones importantes en el organismo y ofrece distintas posibilidades de consumo.

Su contenido de vitamina C, fibra, folato y potasio explica por qué los profesionales de la nutrición lo consideran una opción interesante para incorporar a una dieta variada.

La principal enseñanza de las recomendaciones de Marta Verona es que mejorar la alimentación no requiere necesariamente cambios drásticos.

La incorporación progresiva de alimentos nutritivos, acompañada de hábitos sostenibles, puede contribuir a una mejor calidad de vida.

Consumir kiwi es una de las múltiples alternativas disponibles para avanzar hacia una alimentación más equilibrada, siempre dentro de una dieta que contemple diferentes grupos de alimentos y las necesidades particulares de cada persona.

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