Los 10 alimentos que ayudan a mantener los huesos fuertes y saludables con el paso de los años

A medida que pasan los años, mantener los huesos fuertes se convierte en uno de los principales objetivos para conservar la movilidad, la independencia y una buena calidad de vida.

La alimentación cumple un papel fundamental en este proceso, ya que proporciona minerales, vitaminas y proteínas que intervienen en la formación y el mantenimiento del tejido óseo.

Sin embargo, la salud de los huesos no depende exclusivamente de los alimentos consumidos. La actividad física, el peso corporal, el tabaquismo y el consumo de alcohol también influyen sobre el riesgo de sufrir fracturas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica como factores de riesgo modificables la ingesta insuficiente de calcio y vitamina D, el sedentarismo, el bajo peso corporal, el consumo de tabaco y el alcohol.

Por su parte, la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF) destaca especialmente la importancia del calcio, la vitamina D y las proteínas para preservar la estructura ósea.

La dietista registrada Alyssa Pike, del Consejo Internacional de Información Alimentaria, explicó al sitio Martha Stewart que el calcio y el fósforo forman parte de la estructura mineral que proporciona resistencia a los huesos.

Las especialistas Carlie Saint-Laurent Beaucejour y Amy Davis también señalaron la importancia de otros componentes nutricionales, entre ellos el magnesio, el zinc, las grasas saludables y las proteínas.

1. La leche: una fuente importante de calcio

La leche es uno de los alimentos más conocidos por su aporte de calcio, un mineral esencial para mantener la estructura y resistencia de los huesos.

Una taza proporciona aproximadamente entre 276 y 300 miligramos de calcio.

Las necesidades diarias de este mineral en los adultos oscilan entre 1.000 y 1.300 miligramos, dependiendo de la edad y de otras condiciones individuales.

La Fundación Internacional de Osteoporosis recomienda priorizar el consumo de calcio a través de los alimentos como parte de una dieta variada y equilibrada.

La leche puede incorporarse en desayunos, meriendas y diferentes preparaciones, contribuyendo a cubrir una parte de los requerimientos diarios.

2. El yogur griego: calcio y proteínas para huesos y músculos

El yogur griego combina dos nutrientes especialmente importantes durante el envejecimiento: calcio y proteínas.

Una taza de yogur puede aportar entre 200 y 310 miligramos de calcio, según su composición.

Además, contiene cultivos vivos que forman parte de una alimentación variada.

La dietista Amy Davis destacó que consumir suficientes proteínas ayuda a preservar la masa muscular.

Este aspecto resulta fundamental en las personas mayores, ya que mantener músculos fuertes contribuye a mejorar la estabilidad, la movilidad y el equilibrio, reduciendo así algunos factores asociados al riesgo de caídas.

El yogur griego puede consumirse solo o acompañado de frutas, semillas, frutos secos y cereales.

3. Los lácteos fermentados: yogur, queso y kéfir

Los productos lácteos fermentados también pueden contribuir al cuidado de los huesos.

Dentro de este grupo se encuentran el yogur, el queso y el kéfir, que aportan distintos nutrientes relacionados con el mantenimiento del tejido óseo.

Algunos estudios sugieren que los procesos de fermentación y la presencia de determinados microorganismos beneficiosos podrían favorecer la absorción de nutrientes y contribuir a reducir procesos inflamatorios.

Sin embargo, estas posibles asociaciones todavía requieren una evaluación científica más amplia.

Los especialistas recuerdan que los alimentos fermentados deben formar parte de una alimentación completa y no reemplazan los tratamientos médicos indicados para enfermedades como la osteoporosis.

4. Las sardinas en conserva: calcio, vitamina D y omega-3

Las sardinas en conserva, especialmente cuando se consumen con sus espinas blandas y comestibles, constituyen una fuente importante de calcio.

Una porción de aproximadamente 85 gramos puede aportar alrededor de 325 miligramos de este mineral.

También contienen proteínas, vitamina D, vitamina B12 y ácidos grasos omega-3.

Esta combinación de nutrientes convierte a las sardinas en una alternativa interesante para complementar la alimentación.

La Organización Mundial de la Salud reconoce a los pescados que pueden consumirse con sus espinas como una fuente de calcio, especialmente para quienes tienen un consumo limitado de productos lácteos.

Las sardinas pueden incorporarse en ensaladas, tostadas y otras comidas sencillas.

5. El salmón: vitamina D y proteínas

El salmón es un pescado graso que proporciona proteínas, vitamina D y ácidos grasos omega-3.

La vitamina D cumple una función fundamental en la absorción del calcio, por lo que resulta necesaria para el mantenimiento de los huesos.

Alyssa Pike explicó que el salmón en conserva, cuando incluye espinas blandas comestibles, también puede aportar cantidades importantes de calcio.

En cambio, los filetes sin espinas contienen una cantidad mucho menor de este mineral.

Por esta razón, el valor nutricional puede variar según la presentación del producto.

El salmón puede consumirse al horno, a la plancha o incorporarse en distintas preparaciones.

6. El tofu fortificado: una alternativa vegetal con calcio

El tofu elaborado con calcio constituye una opción para quienes buscan incorporar fuentes vegetales de este mineral.

Dependiendo del método de elaboración, una porción puede contener entre 200 y 400 miligramos de calcio.

Además, el tofu aporta proteínas e isoflavonas, compuestos presentes naturalmente en la soja.

Algunos ensayos clínicos controlados encontraron que el consumo de isoflavonas podría contribuir a mantener o mejorar modestamente la densidad mineral ósea en determinadas regiones del cuerpo, como la columna lumbar y el cuello del fémur.

Sin embargo, los investigadores advierten que todavía se necesitan más estudios para confirmar estos posibles beneficios.

Es importante revisar la información nutricional del producto, ya que no todos los tipos de tofu contienen la misma cantidad de calcio.

7. Las semillas de calabaza: una fuente de magnesio

Las semillas de calabaza aportan magnesio, un mineral que participa en distintos procesos relacionados con la formación y el mantenimiento de los huesos.

Una porción de aproximadamente 28 gramos de semillas tostadas proporciona alrededor de 156 miligramos de magnesio.

Esta cantidad representa cerca del 37% del valor diario de referencia mencionado por la especialista Alyssa Pike.

El magnesio interviene en funciones importantes del organismo y contribuye al metabolismo óseo.

Las semillas de calabaza pueden agregarse a ensaladas, yogures, avena, verduras cocidas y otras preparaciones.

Su incorporación permite sumar nutrientes sin necesidad de realizar cambios importantes en las comidas habituales.

8. Las verduras de hoja verde: calcio y vitamina K

Las verduras de hoja verde representan otra fuente de nutrientes vinculados con la salud de los huesos.

Entre las opciones destacadas se encuentran el berro, el brócoli, las hojas de mostaza, el bok choy y la col rizada o kale.

Estos vegetales contienen calcio y otros compuestos que participan en el mantenimiento de la estructura ósea.

La nutricionista Carlie Saint-Laurent Beaucejour señaló que algunas verduras presentan una absorción de calcio comparable o incluso superior a la de determinados productos lácteos.

La cantidad de calcio que el organismo puede aprovechar depende de la composición específica de cada alimento.

La col rizada también aporta vitamina K, relacionada con la activación de proteínas que intervienen en la mineralización de los huesos.

Incorporar diferentes verduras a lo largo de la semana permite ampliar la variedad de vitaminas y minerales consumidos.

9. El jugo de naranja fortificado: una alternativa para sumar calcio

El jugo de naranja fortificado puede representar una fuente adicional de calcio cuando este mineral se incorpora durante su elaboración.

Una taza puede proporcionar aproximadamente 349 miligramos de calcio, cantidad equivalente al 27% del valor diario de referencia mencionado en la publicación.

El jugo de naranja natural no se caracteriza por aportar cantidades elevadas de este mineral.

Por eso, la diferencia se encuentra en el proceso de fortificación.

Los especialistas recomiendan revisar las etiquetas nutricionales para comprobar si el producto contiene calcio añadido y conocer su cantidad.

También es importante considerar el contenido de azúcares y el resto de los componentes de la bebida.

10. Los cereales fortificados: una opción para incorporar vitamina D

Los cereales listos para consumir pueden contribuir al aporte de determinados nutrientes cuando están enriquecidos con vitaminas y minerales.

Una porción de cereal fortificado puede proporcionar aproximadamente el 10% del valor diario recomendado de vitamina D.

Esta vitamina participa en la absorción del calcio y resulta importante para conservar una estructura ósea saludable.

Cuando los cereales se consumen acompañados de leche, el aporte de nutrientes puede aumentar.

Sin embargo, su composición varía considerablemente entre productos, por lo que conviene consultar la información nutricional del envase.

Es preferible elegir opciones que formen parte de una alimentación equilibrada y prestar atención a la cantidad de azúcares añadidos.

La alimentación debe complementarse con actividad física

Aunque los alimentos mencionados pueden contribuir a cubrir las necesidades nutricionales del organismo, los especialistas advierten que la prevención del deterioro óseo requiere un enfoque integral.

La Fundación Internacional de Osteoporosis destaca que el ejercicio físico es uno de los componentes fundamentales del cuidado de los huesos.

Las actividades que implican soportar el peso corporal, junto con los ejercicios destinados a fortalecer los músculos, ayudan a mantener la movilidad y la capacidad funcional.

También es importante trabajar sobre el equilibrio y la coordinación, especialmente en las personas mayores, para disminuir el riesgo de caídas.

La práctica de actividad física debe adaptarse a la edad, las condiciones de salud y las posibilidades individuales.

Evitar el tabaco y el exceso de alcohol también protege los huesos

Además de mantener una alimentación variada y realizar ejercicio, existen otros hábitos que pueden influir sobre la salud ósea.

La Organización Mundial de la Salud señala que el tabaquismo y el consumo excesivo de alcohol se encuentran entre los factores modificables asociados al riesgo de fracturas por fragilidad.

Por esta razón, evitar el tabaco y reducir el consumo de bebidas alcohólicas forman parte de las recomendaciones preventivas.

También resulta importante mantener un peso corporal adecuado y consultar con profesionales de la salud cuando existan antecedentes de fracturas, osteoporosis u otros factores de riesgo.

La importancia de cuidar los huesos durante el envejecimiento

Conservar una estructura ósea resistente es fundamental para sostener la independencia y la calidad de vida a medida que avanzan los años.

Los huesos y los músculos trabajan de manera conjunta para permitir el movimiento, mantener la postura y realizar las actividades cotidianas.

Por eso, una alimentación que aporte calcio, vitamina D, proteínas, magnesio y otros nutrientes esenciales puede contribuir al mantenimiento del sistema musculoesquelético.

La leche, el yogur griego, los lácteos fermentados, las sardinas, el salmón, el tofu fortificado, las semillas de calabaza, las verduras de hoja, el jugo de naranja enriquecido y los cereales fortificados son algunas de las alternativas que pueden incorporarse a una dieta variada.

No obstante, ningún alimento por sí solo garantiza la prevención de la osteoporosis o de las fracturas.

Los especialistas coinciden en que el cuidado de los huesos debe sostenerse a lo largo del tiempo mediante hábitos saludables, ejercicio físico, prevención de caídas y seguimiento médico cuando sea necesario.



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