Los cuatro hábitos que conviene evitar antes de las 10 de la mañana para cuidar la salud

Las primeras horas de la mañana representan una oportunidad para incorporar hábitos que favorezcan el funcionamiento del organismo. Sin embargo, determinadas conductas cotidianas, como desayunar sin suficiente fibra, permanecer sentado durante períodos prolongados, dormir menos de lo necesario o comenzar el día bajo situaciones de estrés, pueden afectar el bienestar general.

La inflamación es un mecanismo natural de defensa que permite al sistema inmunitario responder frente a lesiones e infecciones. No obstante, cuando esta respuesta se mantiene durante períodos prolongados, puede afectar los tejidos sanos y relacionarse con diferentes enfermedades.

Por este motivo, especialistas consultados por EatingWell, un sitio especializado en alimentación y nutrición, identificaron cuatro costumbres matutinas que conviene modificar para acompañar una estrategia de prevención a largo plazo.

Estas recomendaciones no constituyen soluciones inmediatas ni reemplazan la atención médica. Su importancia radica en incorporar pequeños cambios sostenibles que contribuyan a mejorar la calidad de vida.

1. Desayunar sin incorporar suficiente fibra

Uno de los primeros hábitos que conviene revisar es la composición del desayuno, especialmente cuando contiene pocos alimentos de origen vegetal y cantidades insuficientes de fibra.

La nutricionista Serena Pratt explicó que este nutriente desempeña un papel importante en el mantenimiento de la barrera intestinal y en el equilibrio de la microbiota, integrada por los microorganismos que habitan en el sistema digestivo.

Una parte de la fibra es aprovechada por las bacterias intestinales, que producen ácidos grasos de cadena corta. Estos compuestos participan en diferentes procesos relacionados con la protección del revestimiento intestinal y la regulación de la actividad inmunitaria.

Además, la fibra soluble puede retrasar la absorción de glucosa y contribuir a moderar las variaciones del azúcar en sangre después de las comidas.

Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos destacan la importancia de la fibra en diferentes procesos metabólicos e inmunitarios.

Si bien algunas investigaciones relacionan las dietas ricas en fibra con menores marcadores inflamatorios, los especialistas advierten que esta asociación continúa siendo estudiada y que no debe interpretarse como un beneficio garantizado.

Para aumentar su consumo desde las primeras horas del día, existen diferentes alternativas:

Incorporar avena acompañada de frutas y semillas.

Consumir yogur con frutos rojos y frutos secos.

Elegir huevos acompañados de pan integral.

Incluir legumbres, frutas, verduras y cereales integrales durante el resto de la jornada.

Los profesionales también recomiendan incrementar gradualmente el consumo de fibra, especialmente en personas que habitualmente incorporan pocas cantidades, para evitar molestias digestivas.

2. Permanecer sentado durante toda la mañana

Otra costumbre que conviene modificar es el sedentarismo durante las primeras horas del día.

Muchas personas desayunan y luego permanecen sentadas hasta el almuerzo, ya sea frente a una computadora, durante los traslados o mientras realizan otras actividades.

El médico Scott Nass explicó que interrumpir estos períodos prolongados mediante pequeñas pausas permite incorporar movimiento a la rutina diaria.

Una caminata breve después del desayuno, levantarse periódicamente del escritorio o realizar algunos estiramientos son alternativas sencillas para reducir el tiempo de inactividad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera comportamiento sedentario al tiempo que una persona permanece despierta realizando actividades de muy bajo gasto energético, como estar sentada o reclinada.

Según sus recomendaciones, reemplazar parte de ese tiempo por actividad física, incluso de intensidad ligera, puede aportar beneficios para la salud.

El organismo internacional aconseja que los adultos realicen entre 150 y 300 minutos semanales de actividad física aeróbica moderada, o una cantidad equivalente de ejercicio vigoroso.

Sin embargo, esto no significa que toda la actividad deba concentrarse durante las primeras horas del día.

Entre las recomendaciones para incorporar movimiento durante la mañana se encuentran caminar después de desayunar, levantarse entre reuniones o tareas laborales y realizar ejercicios suaves o estiramientos adaptados a las posibilidades de cada persona.

El objetivo es reducir los períodos prolongados de sedentarismo e incorporar progresivamente más actividad física a la vida cotidiana.

3. Dormir menos para comenzar el día más temprano

Levantarse temprano suele asociarse con la productividad. Sin embargo, adelantar el despertador sin modificar el horario de acostarse puede provocar una reducción importante de las horas de descanso.

Los especialistas advierten que dormir menos de lo necesario no representa una estrategia saludable para aprovechar mejor la mañana.

EatingWell cita investigaciones realizadas en adultos sanos que encontraron una asociación entre varias noches consecutivas de sueño insuficiente y el aumento de determinados marcadores inflamatorios.

Estos resultados refuerzan la importancia del descanso nocturno como parte de una rutina orientada al bienestar general.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) recomiendan que los adultos de entre 18 y 60 años duerman al menos siete horas por noche.

En el caso de las personas de entre 61 y 64 años, la recomendación es descansar entre siete y nueve horas.

Para cumplir con estos objetivos, los especialistas aconsejan organizar las actividades cotidianas de manera que las obligaciones matutinas no reduzcan el tiempo destinado al sueño.

Una alternativa consiste en preparar durante la noche anterior la ropa, los elementos necesarios para el trabajo, el desayuno y otras tareas que habitualmente demandan tiempo al despertar.

Esta organización puede contribuir a disminuir las exigencias de las primeras horas y evitar que sea necesario levantarse demasiado temprano.

Mantener horarios de descanso adecuados constituye una medida importante para preservar la salud física y mental.

4. Comenzar el día con estrés y preocupaciones

El cuarto hábito que conviene revisar es iniciar la mañana respondiendo inmediatamente a las exigencias laborales, revisando noticias o consultando constantemente el teléfono celular.

Para algunas personas, estas actividades pueden generar una sensación de sobrecarga incluso antes de comenzar con sus obligaciones habituales.

El estrés psicológico crónico puede interferir con los mecanismos que regulan la respuesta inflamatoria del organismo.

Por esta razón, la nutricionista Serena Pratt recomienda reservar algunos minutos durante la mañana para realizar actividades que favorezcan la tranquilidad y permitan comenzar el día de manera más organizada.

La Organización Mundial de la Salud propone diferentes técnicas sencillas para controlar el estrés, entre ellas prestar atención a la respiración, disminuir su ritmo y concentrarse en el entorno.

Estas prácticas pueden incorporarse a la rutina diaria sin necesidad de realizar cambios importantes en los horarios.

Entre las alternativas recomendadas se encuentran:

Postergar durante algunos minutos la revisión del correo electrónico y los mensajes laborales.

Realizar ejercicios de respiración.

Dedicar unos minutos a la meditación.

Reservar un momento para rezar, si forma parte de las prácticas personales.

Evitar el uso inmediato de pantallas al despertar.

La finalidad es disponer de un breve período de tranquilidad antes de comenzar con las actividades y responsabilidades de la jornada.

Estas estrategias pueden adaptarse a las preferencias, necesidades y posibilidades de cada persona.

La importancia de incorporar cambios sostenibles

Los especialistas destacan que mejorar los hábitos matutinos no requiere necesariamente transformar por completo la rutina.

Incorporar alimentos ricos en fibra, interrumpir los períodos prolongados de sedentarismo, respetar las horas de sueño y reservar momentos para controlar el estrés son medidas que pueden formar parte de una estrategia integral de prevención.

La clave consiste en realizar modificaciones graduales que puedan mantenerse a lo largo del tiempo.

También es importante recordar que la inflamación cumple funciones esenciales dentro del organismo y que ningún hábito aislado garantiza la prevención de enfermedades.

Las recomendaciones relacionadas con la alimentación, la actividad física, el descanso y el bienestar emocional deben considerarse como parte de un enfoque general de cuidado de la salud.

Ante la presencia de síntomas persistentes, problemas de sueño o situaciones de estrés que interfieran con las actividades cotidianas, los profesionales recomiendan buscar orientación médica.

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