Lasaña de verduras y atún: una receta fácil, cremosa y rendidora para preparar en 50 minutos

La lasaña de verduras y atún es una excelente opción para quienes buscan preparar una comida abundante, sabrosa y fácil de elaborar. La combinación de vegetales, pescado, salsa de tomate y queso permite obtener una preparación cremosa, ideal para compartir en familia.

En Argentina, las lasañas forman parte de numerosas mesas familiares y son una alternativa habitual para los almuerzos de fin de semana o las cenas durante la semana. Su versatilidad permite combinar diferentes ingredientes y aprovechar los alimentos disponibles en la cocina.

Esta versión incorpora atún, zapallito, zanahoria, morrón y cebolla, que aportan sabor y textura al relleno. La preparación se completa con salsa blanca, salsa de tomate y mozzarella, que se gratina durante los últimos minutos de cocción.

Una de sus principales ventajas es que puede prepararse en aproximadamente 50 minutos y permite obtener seis porciones, lo que la convierte en una alternativa práctica para resolver una comida familiar.

Cómo preparar lasaña de verduras y atún

La elaboración consiste en preparar un relleno de verduras salteadas con atún y salsa de tomate. Posteriormente, se intercalan capas de pasta con el relleno, salsa blanca y queso mozzarella.

El secreto de esta preparación está en conseguir que las verduras mantengan parte de su textura y que la salsa blanca tenga una consistencia cremosa.

Una vez armada, la lasaña se lleva al horno hasta que la pasta esté cocida y la superficie adquiera un color dorado gracias al queso gratinado.

Tiempo de preparación

El tiempo total estimado para elaborar esta receta es de 50 minutos.

La preparación de los ingredientes y el armado de la lasaña requieren aproximadamente 20 minutos, mientras que la cocción en el horno demanda otros 30 minutos.

Además, se recomienda dejar reposar la preparación durante cinco minutos antes de servirla para facilitar el corte y evitar que las capas se desarmen.

Ingredientes

Para preparar aproximadamente seis porciones se necesitan:

12 láminas de lasaña precocidas.

2 latas de atún al natural o en aceite, escurridas, aproximadamente 300 gramos.

1 cebolla grande picada.

1 morrón rojo picado.

1 zapallito grande cortado en cubos pequeños.

2 zanahorias ralladas.

500 gramos de salsa de tomate.

200 gramos de queso mozzarella rallado o cortado en cubos.

40 gramos de manteca.

40 gramos de harina.

500 mililitros de leche.

2 cucharadas de aceite.

Media cucharadita de nuez moscada.

1 cucharadita de orégano.

Sal y pimienta a gusto.

Preparación paso a paso

1. Precalentar el horno. Encender el horno y llevarlo a una temperatura de 200 °C para que alcance el calor necesario mientras se preparan los ingredientes.

2. Saltear las primeras verduras. Colocar el aceite en una sartén amplia y calentarlo a fuego medio. Incorporar la cebolla y el morrón previamente picados. Cocinar durante aproximadamente cinco minutos, hasta que comiencen a ablandarse.

3. Incorporar el resto de los vegetales. Agregar el zapallito cortado en cubos pequeños y las zanahorias ralladas. Continuar la cocción durante siete minutos, procurando que las verduras queden tiernas, pero conserven parte de su textura.

4. Preparar la salsa de tomate. Incorporar la salsa de tomate a la sartén y condimentar con orégano, sal y pimienta. Mezclar todos los ingredientes y cocinar durante cinco minutos adicionales para integrar los sabores.

5. Agregar el atún. Retirar la sartén del fuego e incorporar el atún previamente escurrido y desmenuzado. Mezclar suavemente para distribuirlo entre las verduras sin deshacerlo demasiado.

6. Comenzar la preparación de la salsa blanca. Colocar la manteca en una cacerola y derretirla a fuego medio. Incorporar la harina y revolver constantemente durante un minuto para conseguir una mezcla uniforme.

7. Incorporar la leche. Añadir la leche de manera gradual, sin dejar de revolver para evitar la formación de grumos. Continuar la cocción hasta que la preparación espese y adquiera una consistencia cremosa. Condimentar con nuez moscada, sal y pimienta.

8. Preparar la fuente. Elegir una fuente apta para horno y distribuir sobre su base una capa fina de la preparación de tomate y verduras. Esto permitirá mantener la humedad de las láminas de pasta durante la cocción.

9. Armar la primera capa. Colocar una capa de láminas de lasaña sobre la base preparada. Distribuir una porción del relleno de verduras y atún, agregar un poco de salsa blanca y completar con parte de la mozzarella.

10. Repetir el procedimiento. Continuar alternando las láminas de pasta con el relleno, la salsa blanca y el queso hasta utilizar todos los ingredientes. Finalizar con una capa de salsa blanca y distribuir por encima el queso mozzarella restante.

11. Llevar al horno. Cubrir la fuente con papel aluminio y colocarla en el horno precalentado. Cocinar durante aproximadamente 20 minutos para permitir que las capas se integren y la pasta termine de cocinarse.

12. Gratinar la superficie. Retirar cuidadosamente el papel aluminio y continuar la cocción durante otros diez minutos, hasta que el queso se derrita y la superficie adquiera un color dorado.

13. Dejar reposar y servir. Retirar la fuente del horno y esperar aproximadamente cinco minutos antes de cortar las porciones. Este tiempo de reposo permite que las capas se asienten y facilita servir la lasaña sin que se desarme.

¿Cuántas porciones se obtienen?

Con las cantidades indicadas se pueden preparar aproximadamente seis porciones.

Se trata de una receta rendidora, apropiada para compartir en familia o preparar con anticipación para resolver diferentes comidas durante la semana.

La combinación de pasta, vegetales, atún y queso permite obtener un plato abundante que puede servirse como comida principal.

Información nutricional

De acuerdo con los valores estimados para esta preparación, cada porción aporta aproximadamente 480 calorías, 20 gramos de grasas, 48 gramos de carbohidratos y 28 gramos de proteínas.

Estos valores son orientativos y pueden variar según el tipo de atún utilizado, la cantidad de queso, las características de la pasta y el tamaño de cada porción.

El atún aporta proteínas, mientras que las verduras permiten incorporar diferentes nutrientes y sabores. Por su parte, la pasta y las salsas completan la preparación y contribuyen a su textura característica.

Una alternativa práctica para disfrutar en familia

La lasaña de verduras y atún combina ingredientes habituales de la cocina con una preparación sencilla que no requiere técnicas complicadas.

El relleno de vegetales salteados, la suavidad de la salsa blanca y el sabor del atún se complementan con la mozzarella gratinada, dando como resultado un plato cremoso y abundante.

Además, la posibilidad de utilizar ingredientes que suelen encontrarse en la cocina permite preparar esta receta sin necesidad de realizar compras especiales.

Por su rendimiento, facilidad de elaboración y combinación de sabores, esta lasaña constituye una alternativa para incorporar al menú familiar y disfrutar de una comida casera.

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